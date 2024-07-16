Саша подтвердила, что выйдет на контрольные прокаты. Однако ждать от неё прорыва нет смысла. Скорее всего, это лишь большой пиар.

Вместе с реалити про свадьбу Трусова устроила сагу о возвращении в спорт. Но это всё мечты

В последнее время Александра Трусова захватила медийное пространство, подкидывая множество поводов для бурных обсуждений. В первую очередь её громкая история любви с Макаром Игнатовым уже стала походить на настоящее реалити-шоу. Влюблённые постят множество милых фотографий и видеороликов, где не устают признаваться в искренних чувствах друг к другу. И даже дату свадьбы назначили!

Но в ближайшее время, вероятно, случится и что-то масштабнее бракосочетания двух именитых фигуристов. У сборной России пройдут контрольные прокаты, в которых планирует принять участие и Русская ракета. Трусова наконец подтвердила, что возвращается в большой спорт.

Только не спешите радоваться. Вполне возможно, что это всё большая пиар-уловка.

Трусова отрицала возвращение в спорт, но её «сдал» Плющенко

Вместе с реалити-шоу про свадьбу Александра Трусова устроила сагу о возвращении в большой спорт. Всё началось со смелого заявления агента фигуристки Алексея Николаева, который объявил о решении спортсменки продолжить карьеру. Правда, эти слова были быстро опровергнуты Сашей, которая и агента назвала «не своим», и о возвращении на лёд тактично умолчала.

Казалось, фанатам снова придётся грустить из-за того, что любимица не порадует их чудесными прокатами, как в игру включился более мощный медийный персонаж. Евгений Плющенко «сдал» Сашу на VK Fest.

«Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

После такого прямолинейного выступления отрицать что-либо было бессмысленно. И Саша наконец подтвердила свои амбиции.

«Я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация дала согласие. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет, самое главное — здоровье».

Трусова готовит свои лучшие ультра-си к контрольным прокатам?

Счастье поклонников фигурного катания не знало предела с этого момента, а уверенность, что Трусова настроена серьёзно, придали слухи о том, что Саша готовит к контрольным прокатам в Санкт-Петербурге свои лучшие ультра-си. Четверной лутц — самое сильное оружие в арсенале фигуристки, с помощью него она даже в 20 лет способна обыгрывать более юных соперниц.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Однако некий скепсис относительно тактики Трусовой всё же есть. Квад-лутц — хоть и коронный прыжок Русской ракеты, но всё равно очень сложный для исполнения. Травмироваться после него очень легко, а возраст и долгое отсутствие на льду ставят здоровье Саши под угрозу.

Однако главная проблема даже не это. Второй элемент, который, по слухам, восстанавливает спортсменка, — тройной аксель. Худший её прыжок. Тот, который лишил её нескольких золотых медалей на крупных стартах. Тот, что ей и в лучшие годы не покорился.

Трусова не смогла стабилизировать его ни у Плющенко, ни у Тутберидзе. Теперь всё указывает на то, что Саша вновь тренируется у Евгения, который давал фигуристке слишком много свободы, за что расплачивались они оба. Если сценарий повторится, то возвращаться Королеве квадов смысла мало.

Вернуться в спорт Трусовой помешает семья?

Да и в целом возвращение Трусовой в спорт может быть лишь большой пиар-уловкой. Во-первых, по информации «РИА Новости», Саша не рассматривает возможность полноценного участия в сезоне, что уже настораживает. Во-вторых, готовиться к соревнованиям, когда и так много сторонних проектов и шоу, невозможно. И, наконец, свадьба и последующая семейная жизнь могут заставить фигуристку передумать. Русская ракета неоднократно говорила, что хотела бы стать мамой и хранительницей очага, так что её знаменитый спортивный дух может уступить желанию любви и покоя.

Вероятно, Саша хочет испытать себя, но говорить о чём-то конкретном пока рано, равно как и надеяться, что Трусова вновь захватит лидерство на российской арене, а затем, быть может, и на международной. В этой истории слишком много «может» и «если» — необходимо дождаться реальных результатов, и не единичных, а цикличных, отражающих настоящие перспективы фигуристки.