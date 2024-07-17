Как дела у нашей фигуристки, которую отпустили в США? Уже соревнуется с новым партнёром

Меньше двух месяцев назад стало известно, что Аннабель Морозов отпускают в сборную США – а фигуристка уже дебютировала на официальных стартах с новым партнёром.

На днях в Штатах состоялся танцевальный турнир Dallas Classic – весьма специфическое соревнование, где выступают и профессионалы, и любители (соревнуются даже в соло-танцах!). Именно там и выступила теперь уже американка Аннабелль с Джеффри Ченом.

Каким получился дебют пары и почему фигуристы не вышли на ритм-танец? Можно ли уже прикинуть перспективы нового дуэта или ещё слишком рано?

Соревноваться в Далласе Морозов и Чену пришлось с малоизвестными парами. Всего в секции танцев на льду выступили пять дуэтов, из которых произвольный откатали три пары.

Видео выступления в Сети пока не появилось, так что проанализировать прокат можно лишь по протоколу. С уровнями у пары всё очень неплохо – твиззлы на четвёртый у обоих партнёров, поддержка — на четвёртый, потери случились только на дорожках шагов. Ближайших соперников – Зоуи Ларсон и Андрея Капрана – Аннабель и Джеффри опередили почти на пять баллов.

С произвольного танца Морозов и Чен снялись, как, впрочем, и Морозов и Ерёменко на своём единственном в карьере совместном старте. Но в Красноярске причина была очевидна – травма Аннабель на разминке просто не позволила ей полноценно провести тренировку и выйти на прокат.

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко на этапе Гран-при в Красноярске Фото: РИА Новости

На первом же старте пара получила больше 70 баллов, что удаётся далеко не всем. С Игорем Ерёменко в Красноярске Аннабель получила более 76 баллов с более щедрыми надбавками за элементы.

Учитывая, что в паре Аннабелль и Джеффри работают всего несколько месяцев, это достаточно неплохой результат. Ещё в марте Чен катался с предыдущей партнёршей Яли Педерсен (на своём последнем старте, юниорском чемпионате мира, они заняли девятое место). Залог успеха в танцах – пахота, пахота и ещё раз пахота, как можно больше часов на льду, скатывание друг с другом и налаживание взаимопонимания. Это и ждёт Морозов и Чена в ближайшем будущем.

С Игорем Ерёменко Аннабель проработала больше года, у них уже был налажен определённый контакт, однако у партнёра возникли бы проблемы с получением нового гражданства. Пробиваться в топ сборной США сложно, но и в России бы легко не пришлось с таким количеством новых пар, а перспективы выхода на мировую арену всё ещё туманны. Так что прямо сейчас выбор Морозов понятен.

Возможность выступать на международной арене вместе с переходом Аннабель получила, трудоспособности и амбициозности фигуристке не занимать, так что за развитием нового дуэта будет очень интересно посмотреть. Пусть и не в сборной России.