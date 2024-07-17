На каких турнирах может выступить Трусова? Анализируем график Королевы квадов

Главная тема последних недель в мире фигурного катания – возвращение Александры Трусовой. Под руководством Евгения Плющенко, который сам дважды возвращался в спорт, фигуристка готовится к контрольным прокатам в Санкт-Петербурге.

Последний официальный старт с участием Саши состоялся в ноябре 2022 года в Самаре. Если помните, прокат её произвольной завершился тем, что на лёд прямо в обуви выбежал болельщик с букетом. Постолимпийский сезон Трусовой закончился скомканно: на чемпионат России в Красноярск Саша приехала, но не выступила из-за болезни, финал Гран-при России также прошел без фигуристки. Дальше были исключительно шоу.

И вот спустя почти два года Саша, кажется, соскучилась по соревнованиям. Но может ли объективно состояться это возвращение и на каких стартах может выступить фигуристка? Мы решили проанализировать шоу-график фигуристки и сопоставить его с календарём ФФККР, чтобы понять, есть ли такие старты, которые станут удобными для камбэка.

Александра Трусова на этапе Гран-при России в Самаре Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Сразу сделаем оговорку – сама Саша подтвердила только желание участвовать в контрольных прокатах. «Я хочу выступить. Насчёт сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит. Готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше посмотрим», – сказала фигуристка на VK Fest.

Как отмечает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, Трусова рассматривает возможность выступить на нескольких стартах, но финальное решение примет по результатам летней подготовки.

Осенью-зимой фигуристку ждёт множество шоу, и это одна из причин, почему многие скептически относятся к возвращению Трусовой. Но так ли это страшно? Сентябрьские шоу «Сказки Плющенко» не пересекаются с контрольными прокатами (14-15 сентября), они пройдут позже. В Казахстане Трусова выступит 20 и 21 сентября.

Шоу с участием Саши накладываются на первые два этапа серии Гран-при России. 26-27 октября состоятся соревнования мастеров спорта на этапе в Магнитогорске – в это же время пройдёт и шоу «Русалочка» в Санкт-Петербурге. Этап Гран-при в Казани тоже вылетает из списка возможных, ведь 2-4 ноября показы «Русалочки» пройдут в Москве.

Евгений Семененко и Александра Трусова в шоу «Русалочка» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В списке этапов Гран-при остаются Красноярск (8-11 ноября), Москва (15-18 ноября) и Санкт-Петербург (22-25 ноября). На одном из этих этапов как раз и возможно соревновательное возвращение Трусовой.

С другой стороны, такой график шоу не исключает возможности Трусовой действительно принять участие в турнирах, если с тренировками всё сложится. В аналогичной ситуации находится исполнитель роли Принца в «Русалочке» Евгений Семененко, а он – действующий фигурист, который идёт в сезон. Аналогично выпадают первые этапы Гран-при и у Макара Игнатова.

Есть также шоу «Щелкунчик», даты этого тура по городам России пока не опубликованы. Из-за него график фигуристки может ещё больше уплотниться, но для этого спектакля у команды Плющенко есть несколько составов, и в главной роли также выступят Юлия Липницкая и Алёна Косторная.

Вряд ли Сашу можно будет увидеть на чемпионате России – до и после старта в графике стоят шоу, к которым нужно будет вести активную подготовку. На новогодних праздниках Трусову ждут две премьеры – «Золушка в королевстве фей» и «Спящая красавица». Да и отбор на ЧР проходит через два этапа Гран-при России, его ещё нужно будет пройти.

Но выступлению на каком-то одном этапе активные гастроли не помешают. Если набор формы у Саши будет проходить согласно плану, если всё будет в порядке со здоровьем, то почему бы и не посоревноваться? Трусова как никто умеет доказывать, что невозможное возможно.