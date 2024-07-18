Самоделкина неудачно дебютировала за Казахстан. Перспективы фигуристки туманны?

Туман на катке Караганды не помешал Софье Самоделкиной с триумфом дебютировать на чемпионате Республики Казахстан. После перехода под флаг этой страны 18-летняя ученица Евгения Плющенко впервые вышла на соревновательный лёд спустя 1 год 4 месяца с момента последнего старта в качестве российской спортсменки. Формой посреди лета она ожидаемо не блистала, но основную задачу, безусловно, выполнила — захватила лидерство в новой сборной и показала программы, с которыми будет защищать честь Казахстана на международном уровне.

Тем не менее хвалить Софью не просто преждевременно, но и бессмысленно. Её прокаты в Караганде оказались непривычно слабыми и поставили под сомнение способность достичь амбициозной цели — попасть в топ на мировой арене. Работы у девушки непочатый край, а то, что на улице июль, не слишком понижает градус тревоги. Всё-таки национальный чемпионат — не контрольные прокаты, подготовиться к нему можно было и лучше.

Возможно, конечно, Софья стратегически бережёт силы перед более важными турнирами. Однако прямо сейчас очень трудно представить, что она потеснит кого-то на подиуме не только главных стартов, но и менее крупных соревнований. А ведь ей ещё предстоит пробиваться, имея ярлык «ноунейма» и кропотливо зарабатывая симпатии судей.

Поражение в короткой программе и потеря каскада

На чемпионате Казахстана в Караганде Софья Самоделкина, как и другие участники, неожиданно почувствовала, что такое быть «Ёжиком в тумане» или персонажем «Сайлент Хилла». Над ледовой ареной в оба соревновательных дня парила лёгкая дымка, причиной которой могла послужить чересчур низкая температура катка при жаркой погоде снаружи. Впрочем, такой «спецэффект» отлично дополнил короткую программу Самоделкиной под саундтрек Survivor из фильма «Лара Крофт». Образ бесстрашной героини подошёл ей идеально, но в самой постановке не хватило интересной хореографии и каких-то фишек, помимо перформанса у бортика, где должны сидеть судьи.

Очень расстроили вращения Сони: ни на одном она не добилась наивысшего четвёртого уровня сложности, а заклон и вовсе сделала на второй. В бильман ногу не поднимала, хотя раньше регулярно его исполняла. Не сказать, что это её коронный элемент, но очень жаль, если за время простоя она его потеряла. Ещё хуже, если пришлось от него отказаться из-за каких-то проблем со спиной. В любом случае теперь нужно компенсировать отсутствие бильмана, чтобы не терять драгоценные баллы.

Дорожка второго уровня у Сони тоже вызвала грусть. Скомканный бедуинский прыжок посреди неё больше походил на какой-то досадный сбой, а не на запланированный красивый трюк. Явно проявилась усталость к концу программы, хотя это была лишь короткая.

На фоне всего этого потеря каскада из-за падения с тройного лутца во второй половине программы — меньшее из зол для спортсменки. Её прыжки, напротив, были лучами света в тёмном царстве. Двойной аксель и тройной флип выглядели довольно надёжно. На тройном лутце банально не повезло.

Баллы за короткую программу Соня набрала очень низкие — 51,23 и внезапно чуть-чуть уступила одной из соперниц — Софье Фарафоновой, набравшей 51,89. Но засудить экс-россиянку никто не пытался: на что наработала, то и получила. Тем более турнир был юниорский, поэтому арбитры никого не баловали теми же компонентами. И всё-таки Самоделкиной поставили самую высокую из участниц вторую оценку. Если бы не потеря каскада, она бы однозначно с ходу захватила лидерство.

Неуверенная победа под Лару Фабиан в произвольной

Как и предполагалось, после произвольной программы Софья вырвалась на первое место и оставила конкуренток по казахстанской команде далеко позади. Однако относительно себя она толком не реабилитировалась. Здорово, что не допустила ни одного падения, но сколько усилий потребовалось, чтобы доехать до финальной позиции! И это при том, что в юниорской произвольной не нужно исполнять дорожку шагов. Однако это послабление никак не помогло одиночнице с лучшей стороны презентовать новую постановку под известную драматичную песню Лары Фабиан Je Suis Malade. На самом деле, сам выбор музыкального сопровождения несколько разочаровывает, ибо популярность данной композиции в фигурном катании буквально зашкаливает. В самих «Ангелах Плющенко» под эту песню ранее уже каталась Софья Муравьёва: неужели не нашлось чего-то более свежего? Самоделкина прекрасно справляется с подобными эмоциональными мелодиями, но как же не хочется, чтобы она весь сезон передавала на льду страдания под пресловутую Je Suis Malade.

Софья Самоделкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но забудем о музыке. Не исключено, что девушка мечтала о постановке именно под эту песню и сейчас наслаждается шансом выступать с ней на мировой арене. Куда важнее, что в произвольной на чемпионате Казахстана проблемы с вращениями у Сони никуда не делись, а скорее усугубились. Нормально выполнить она смогла только первое вращение из трёх, хотя всё равно не довела его до четвёртого уровня, остановившись на третьем. Последнее вращение с затяжкой сделала худо-бедно на второй уровень, а предшествовавшее ему комбинированное со сменой ноги — на первый базовый.

Прыжки в произвольной у Сони порадовали в первой половине, в том числе каскад из тройного флипа и тройного тулупа, хотя судьи отметили на флипе неясное ребро и недокрут в четверть оборота на тулупе. Во второй части программы полезли ошибки из-за усталости. Передышки на вращении и хореодорожке оказалось слишком мало, чтобы скопить достаточно энергии на сольный тройной лутц и два каскада. На лутце Соня приземлилась в степ-аут, затем собралась на каскад из тройного флипа, ойлера и двойного сальхова, но коснулась льда рукой на каскаде из тройного лутца и двойного тулупа.

Несмотря на наличие огрехов, прыжки вполне в рабочем состоянии. Другое дело, что, по признанию самой Самоделкиной, она хочет включить в короткую тройной аксель, а в произвольную — тройной аксель и квад. На их исполнение внутри программы, очевидно, требуется куда больше сил, чем отдельно прыгнуть на тренировке. При этом Соне не хватает выносливости, чтобы хорошо продемонстрировать без ультра-си непрыжковые элементы. Это вызывает тревогу, пусть сейчас и середина июля.

Амбициозная цель, озвученная тренером фигуристки Евгением Плющенко, попасть в мировой топ может оказаться в этом сезоне недостижимой. За произвольную на чемпионате Казахстана она получила всего 110,20 балла, а в общей сумме — 161,43 балла. Даже без дорожки шагов это очень скромные оценки, которые внушают страх лишь конкуренткам Сони по новой сборной.

Для побед оценки Самоделкиной на следующих соревнованиях должны фактически взлететь, как и спортивная форма. Насколько это реально, узнаем непосредственно в ходе сезона. Пока же её перспективы так же туманны, как и каток в Караганде. А пример Анастасии Губановой намекает, что рассчитывать на благосклонность зарубежных арбитров точно не стоит.