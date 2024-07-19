«На льду я должна чувствовать себя королевой». Главное — о юной звезде фигурки Костылевой

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Открывает его настоящий бриллиант среди наших дарований —12-летняя Елена Костылева.

Будучи ещё совсем маленькой девочкой, Лена не на шутку впечатляла невероятной харизмой и потрясающим скольжением, а когда подросла, стремительно освоила несколько элементов ультра-си и сейчас вполне может бороться на равных со взрослыми девушками. Правила такого, конечно, не позволяют, но тем интереснее наблюдать за её развитием.

Рассказываем всё самое важное о Лене и о том, чем она покоряет сердца болельщиков.

Елена Костылева

Частая смена тренеров не помешала Костылевой добиться успеха

Елена Костылева начала заниматься фигурным катанием в городе Россошь, когда ей было три года. Растить из неё чемпионку родители не планировали. Предполагалось, что занятия на катке помогут укрепить здоровье, однако очень скоро стало очевидно: у девочки прирождённый талант. Вскоре последовали тренировки в Воронеже, а затем и переезд в Москву, где Лена прошла своеобразное испытание постоянной сменой школ и тренеров. Список получился внушительный и может однажды послужить захватывающим материалом для мемуаров.

Так, в сезоне-2018/2019 Лена занималась у Сергея Давыдова в ЦСКА, следующий год провела у Этери Тутберидзе, а потом до декабря 2020-го задержалась в частной академии «Айс-форум», где с ней работали Наталья Митюшина и Вадим Раевский. Пару месяцев в начале 2021-го юная одиночница брала частные уроки у Юлии Лавренчук и Алексея Карпушова в «Армии фигурного катания», после чего вернулась в «Хрустальный», но внезапный конфликт из-за йогурта на летних сборах закончился для неё очередным уходом. На недолгий период Лену увозили в Воронеж, где она восстанавливалась после травмы под руководством Светланы Лепендиной. Возвращение осенью в столицу ознаменовалось трёхмесячным сотрудничеством с Инной Гончаренко. В январе и феврале 2022-го фигуристка тренировалась в частной школе «Маттехорн» у Вазгена Азрояна и Юлии Красинской. Следующие два месяца подкатывалась у Александры Прокловой, а затем отправилась в «Москвич» и почти до конца года находилась в группе Виктории Буцаевой. В декабре Лена перешла к Игорю Лютикову и полтора сезона оставалась в его ученицах. Однако в марте 2024-го она вновь сменила тренерский штаб и теперь трудится в «Ангелах Плющенко».

Елена Костылева с Евгением Плющенко Фото: t.me/evgeniplushenkoofficial

Как ни удивительно, отсутствие стабильности в тренировочном процессе не мешало Лене постоянно прогрессировать и добиваться высоких результатов на соревнованиях. Сложности словно делали её лишь сильнее, добавляя уверенности и психологической стойкости. В 10 лет она выиграла первенство Москвы среди младшего возраста, а в 11 — стала чемпионкой страны среди новисов, победив на первенстве России старшего возраста. В минувшем сезоне Лена успешно защитила свой титул, а также взяла медали на всех соревнованиях, в которых участвовала. В том числе бронзу в личном зачёте прыжкового чемпионата России, где была самой юной спортсменкой. Кроме того, в этом году она обновила личный рекорд по набранным баллам, выступая на турнире памяти И. С. Русакова. 235,22 балла за две программы — мало кто из взрослых преодолевает данную планку.

Костылева владеет тремя ультра-си, а её суперсила — в выразительности

Неоспоримое достоинство Лены — блестящее владение коньком и фантастическое скольжение на зависть танцорам. Она не выходит на лёд, а невесомо выплывает, мгновенно притягивая взгляды болельщиков. От неё действительно невозможно оторвать глаз во время проката. Бесконечная харизма сопровождает каждое её движение, а головокружительные твиззлы соперничают по эффектности с прыжками. Последние, между прочим, юная фигуристка выполняет с хрестоматийной техникой.

Елена Костылева Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Особенно впечатляет её тройной лутц, на котором она зависает в воздухе и набирает высоту, будто прыгает четверной. Пока же среди её ультра-си значатся роскошные тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. На соревнованиях в прошлом сезоне она сделала ставку на наиболее стабильный квад-сальхов, но в сезоне-2022/2023 рисковала и с трикселем, и с квад-тулупом. Если судить по видео с тренировок, Лена активно готовится вернуть в контент тройной аксель, прыгая его в каскаде с тройным тулупом.

Своеобразной суперсилой девушки является её выразительность. Она великолепно справляется с любыми образами, которые воплощает на льду, и знает, как подать себя в выигрышном свете. Даже поклон после проката у неё превращается в мини-представление. Грация и эстетика — её неизменные спутники на катке. Она артистка до мозга костей и не упускает возможности лишний раз продемонстрировать многочисленные таланты на публике. Например, на прыжковом турнире вместо того, чтобы стоять у бортика и отдыхать в ожидании оценок, красиво поскользила и выполнила ошеломительный гидроблейд на глазах у восторженных зрителей.

Костылева вдохновляется Гадким утёнком, а её любимые фигуристки — Трусова и Косторная

В свободное время, которого у Лены довольно мало, она успевает дистанционно учиться, плести из бисера и иногда рисовать. Интересно, что её вдохновляет Гадкий утёнок из сказки, который превращается в прекрасного лебедя, а ещё она весьма суеверна: обувается непременно с правой ноги и раскладывает чехлы в определённом порядке.

Её любимые фигуристки — Александра Трусова и Алёна Косторная, но кумиров она из них не делает. Лена полагается на личное своеобразие и вырабатывает собственный уникальный стиль.

«Когда я была маленькая, то тренеры и родители говорили мне, что на льду я должна чувствовать себя королевой. То же самое мне говорят и сейчас», — делилась Костылева в интервью «Спорт День за Днём».

По сути, Лена — вундеркинд в фигурном катании. Она выступает как маленькая звезда, не имеющая слабых мест. У неё полный набор: качественные прыжки, ультра-си, амплитудное скольжение на глубоких рёбрах, высокая скорость, артистизм — большая редкость, чтобы всё это сочеталось в одном человеке!

Такое дарование необходимо беречь. И очень хочется, чтобы она реализовалась во взрослой карьере.