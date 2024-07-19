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Кто такая Елена Костылева — фигуристка без слабых мест, тренировки у Плющенко и Тутберидзе, ультра-си, суперсила

«На льду я должна чувствовать себя королевой». Главное — о юной звезде фигурки Костылевой
Дарья Кирюхина
Кто такая Елена Костылева
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«Чемпионат» рассказывает о надеждах нашего фигурного катания в спецпроекте «Сверхновые-2030».

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Открывает его настоящий бриллиант среди наших дарований —12-летняя Елена Костылева.

Будучи ещё совсем маленькой девочкой, Лена не на шутку впечатляла невероятной харизмой и потрясающим скольжением, а когда подросла, стремительно освоила несколько элементов ультра-си и сейчас вполне может бороться на равных со взрослыми девушками. Правила такого, конечно, не позволяют, но тем интереснее наблюдать за её развитием.

Рассказываем всё самое важное о Лене и о том, чем она покоряет сердца болельщиков.

Елена Костылева

Елена Костылева

Частая смена тренеров не помешала Костылевой добиться успеха

Елена Костылева начала заниматься фигурным катанием в городе Россошь, когда ей было три года. Растить из неё чемпионку родители не планировали. Предполагалось, что занятия на катке помогут укрепить здоровье, однако очень скоро стало очевидно: у девочки прирождённый талант. Вскоре последовали тренировки в Воронеже, а затем и переезд в Москву, где Лена прошла своеобразное испытание постоянной сменой школ и тренеров. Список получился внушительный и может однажды послужить захватывающим материалом для мемуаров.

Так, в сезоне-2018/2019 Лена занималась у Сергея Давыдова в ЦСКА, следующий год провела у Этери Тутберидзе, а потом до декабря 2020-го задержалась в частной академии «Айс-форум», где с ней работали Наталья Митюшина и Вадим Раевский. Пару месяцев в начале 2021-го юная одиночница брала частные уроки у Юлии Лавренчук и Алексея Карпушова в «Армии фигурного катания», после чего вернулась в «Хрустальный», но внезапный конфликт из-за йогурта на летних сборах закончился для неё очередным уходом. На недолгий период Лену увозили в Воронеж, где она восстанавливалась после травмы под руководством Светланы Лепендиной. Возвращение осенью в столицу ознаменовалось трёхмесячным сотрудничеством с Инной Гончаренко. В январе и феврале 2022-го фигуристка тренировалась в частной школе «Маттехорн» у Вазгена Азрояна и Юлии Красинской. Следующие два месяца подкатывалась у Александры Прокловой, а затем отправилась в «Москвич» и почти до конца года находилась в группе Виктории Буцаевой. В декабре Лена перешла к Игорю Лютикову и полтора сезона оставалась в его ученицах. Однако в марте 2024-го она вновь сменила тренерский штаб и теперь трудится в «Ангелах Плющенко».

Елена Костылева с Евгением Плющенко

Елена Костылева с Евгением Плющенко

Фото: t.me/evgeniplushenkoofficial

Как ни удивительно, отсутствие стабильности в тренировочном процессе не мешало Лене постоянно прогрессировать и добиваться высоких результатов на соревнованиях. Сложности словно делали её лишь сильнее, добавляя уверенности и психологической стойкости. В 10 лет она выиграла первенство Москвы среди младшего возраста, а в 11 — стала чемпионкой страны среди новисов, победив на первенстве России старшего возраста. В минувшем сезоне Лена успешно защитила свой титул, а также взяла медали на всех соревнованиях, в которых участвовала. В том числе бронзу в личном зачёте прыжкового чемпионата России, где была самой юной спортсменкой. Кроме того, в этом году она обновила личный рекорд по набранным баллам, выступая на турнире памяти И. С. Русакова. 235,22 балла за две программы — мало кто из взрослых преодолевает данную планку.

Костылева владеет тремя ультра-си, а её суперсила — в выразительности

Неоспоримое достоинство Лены — блестящее владение коньком и фантастическое скольжение на зависть танцорам. Она не выходит на лёд, а невесомо выплывает, мгновенно притягивая взгляды болельщиков. От неё действительно невозможно оторвать глаз во время проката. Бесконечная харизма сопровождает каждое её движение, а головокружительные твиззлы соперничают по эффектности с прыжками. Последние, между прочим, юная фигуристка выполняет с хрестоматийной техникой.

Елена Костылева

Елена Костылева

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Особенно впечатляет её тройной лутц, на котором она зависает в воздухе и набирает высоту, будто прыгает четверной. Пока же среди её ультра-си значатся роскошные тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. На соревнованиях в прошлом сезоне она сделала ставку на наиболее стабильный квад-сальхов, но в сезоне-2022/2023 рисковала и с трикселем, и с квад-тулупом. Если судить по видео с тренировок, Лена активно готовится вернуть в контент тройной аксель, прыгая его в каскаде с тройным тулупом.

Инцидент с Костылевой на чемпионате России по прыжкам:
Жуткое падение на чемпионате России по прыжкам! Но слёзы не помешали Лене зайти на квад
Видео
Жуткое падение на чемпионате России по прыжкам! Но слёзы не помешали Лене зайти на квад

Своеобразной суперсилой девушки является её выразительность. Она великолепно справляется с любыми образами, которые воплощает на льду, и знает, как подать себя в выигрышном свете. Даже поклон после проката у неё превращается в мини-представление. Грация и эстетика — её неизменные спутники на катке. Она артистка до мозга костей и не упускает возможности лишний раз продемонстрировать многочисленные таланты на публике. Например, на прыжковом турнире вместо того, чтобы стоять у бортика и отдыхать в ожидании оценок, красиво поскользила и выполнила ошеломительный гидроблейд на глазах у восторженных зрителей.

Костылева вдохновляется Гадким утёнком, а её любимые фигуристки — Трусова и Косторная

В свободное время, которого у Лены довольно мало, она успевает дистанционно учиться, плести из бисера и иногда рисовать. Интересно, что её вдохновляет Гадкий утёнок из сказки, который превращается в прекрасного лебедя, а ещё она весьма суеверна: обувается непременно с правой ноги и раскладывает чехлы в определённом порядке.

Её любимые фигуристки — Александра Трусова и Алёна Косторная, но кумиров она из них не делает. Лена полагается на личное своеобразие и вырабатывает собственный уникальный стиль.

«Когда я была маленькая, то тренеры и родители говорили мне, что на льду я должна чувствовать себя королевой. То же самое мне говорят и сейчас», — делилась Костылева в интервью «Спорт День за Днём».

По сути, Лена — вундеркинд в фигурном катании. Она выступает как маленькая звезда, не имеющая слабых мест. У неё полный набор: качественные прыжки, ультра-си, амплитудное скольжение на глубоких рёбрах, высокая скорость, артистизм — большая редкость, чтобы всё это сочеталось в одном человеке!

Такое дарование необходимо беречь. И очень хочется, чтобы она реализовалась во взрослой карьере.

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