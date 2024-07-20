ISU устроил цирк с оценками пятерных прыжков. Наш топ-фигурист оказался в ловушке!

Дикиджи рискует проиграть в споре с Галлямовым — чиновники поставили его в трудное положение. За сложнейший элемент — 14 баллов?!

Фигурное катание не стоит на месте — технический прогресс продолжается. Несмотря на попытки ISU максимально облегчить программы, спортсмены продолжают учить сложнейшие элементы. Если ещё недавно почти никто не рассчитывал увидеть на льду приземлённый четверной аксель, то теперь специалисты ожидают и пятерные прыжки.

У Международного союза конькобежцев не было шансов, поэтому чиновники составили шкалу оценок для пятерных прыжков. Но это сплошное издевательство!

Базовая стоимость сложнейших элементов в фигурном катании просто крошечная. Из-за этого наш технический гений Владислав Дикиджи совсем откажется от идеи исполнения пятерного и проиграет спор Александру Галлямову?

В ISU составили шкалу оценок для пятерных прыжков

В мире фигурного катания снова стало неспокойно, когда Международный союз конькобежцев внёс очередное странное нововведение. ISU наконец прислушался к пожеланиям спортсменов и составил шкалу оценок для пятерных прыжков, но это лишь вызвало громкий резонанс среди представителей фигурного катания. Чиновники решили не соблюдать градацию от простого к сложному и поставили одинаковую базовую стоимость всем видам прыжков. Таким образом, за пятерной тулуп и пятерной лутц фигуристы будут получать равное количество баллов — 14.

Спортсмены и тренеры были обескуражены таким решением и посчитали это издевательством. Слишком низкая базовая стоимость и никаких надбавок за техническую сложность того или иного элемента. Похоже, ISU сделал шкалу для галочки, но это полное неуважение к фигуристам. Александр Лакерник предположил, что оценки будут меняться, когда пятерные прыжки действительно будут исполнять в программах, но это время уже вот-вот начнётся. Тогда зачем чиновники устроили этот цирк?

Кто из фигуристов может исполнить пятерной прыжок?

На самом деле пятерной прыжок болельщики могут увидеть уже в предстоящем сезоне. Ближе всего к исполнению этого ультра-си Илья Малинин, который стабилизировал четверной аксель и хотел как можно скорее перейти на новый уровень. Его агент Ари Закарян уверен, что фигурист прыгнет пятерной, причём не один, а несколько.

Помимо американца, тренируют пятерные и другие спортсмены во всём мире. В России Владислав Дикиджи, который также справлялся с четверным акселем, стремится покорить сложнейший прыжок. Специалисты именно его называют претендентом на звание самого техничного отечественного фигуриста, хотя соперники наступают ему на пятки. Глеб Лутфуллин не против побороться с Дикиджи на этом поприще.

А ведь ещё есть и совсем юные спортсмены — такие как Лев Лазарев, который отрабатывал пятерной тулуп на полу вместе с квад-акселем.

Лев Лазарев Фото: РИА Новости

Дикиджи рискует проиграть спор Галлямову

Тем не менее теперь эти талантливые атлеты попали в ловушку из-за выходок ISU. Исполнять пятерной прыжок слишком рискованно — можно легко получить травму, а выгоды это не принесёт. Побеждать на важных стартах эти 14 баллов не помогут, а, наоборот, лишь помешают, поэтому с точки зрения стратегии «биться» об ультра-си нет никакого смысла.

Это подтверждает и реакция самого Дикиджи, который отметил, что тренировал пятерной сальхов, но ушёл от вопроса, исполнит ли его, как обещал Александру Галлямову во время их спора.

«Мотивирует ли то, что ISU опубликовал базовую стоимость пятерных прыжков? Наверное, маловата для пятерного прыжка, поэтому, я думаю, больше нет, чем да. Я пытался прыгнуть пятерной прыжок, очень сложно это сделать, это нужно быть в невероятной физической форме, иметь невероятно какую технику, талант, чтобы всё совпало.

Была попытка пятерного сальхова, но был недокрут в пол-оборота и падение. Приходится больше сил вкладывать, понятное дело, чтобы был выше толчок. Я прорезал лёд, сильно въедался в него ногой, не выталкивало меня по инерции, как обычно выталкивает на четверном. Если, допустим, брать меньше толчок, то будет, понятное дело, недокрут, не получится докрутить без толчка и бешеной крутки.

Спор был не на 100% серьёзный, в шуточной форме это сделали», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Влад чётко дал понять, что в текущих условиях не пойдёт на такой риск, и это правильный подход. Наверняка это осознаёт и Галлямов, но не подколоть друга Саша не смог:

«Ты соскочить со спора решил?» — написал он в социальных сетях, а потом выложил смешное фото с Дикиджи и подписал его: «Такие разные реакции на оценки за пятерные. Часики тикают, а пятерной так и не сделан».

Конечно, это всё шутки, но ситуация неприятная: ISU в очередной раз ставит фигуристов, которые пытаются двигать их вид спорта вперёд, в трудное положение и совершенно не видит, что это приведёт к деградации.