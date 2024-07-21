Наш фигурист вышел в лыжах прямо на лёд! Его дедушка — чемпион мира по биатлону

Вы когда-нибудь видели, как на лёд выходят в лыжах? Не так, что скатился со склона на замёрзшее озеро и промял снег до замёрзшей глади, а прямо на катке? Такую экзотику можно наблюдать в шоу Ильи Авербуха в Сочи прямо сейчас! Необычный номер для летних гастролей подготовил Матвей Ветлугин.

Дмитрий Губерниев пока ещё не прокомментировал соревнования по фигурному катанию, а вот фигуриста на катке и на лыжах увидеть можно уже сейчас.

Лыжи Ветлугину прикрепили прямо к конькам, так что тратить время на переодевание не приходится. В самом начале номера Матвей делает кружок по катку на лыжах, затем открепляет их и пытается научиться кататься – например, сражается с флипом, который никак не получается сделать. Постановка получилась и смешная, и трогательная – чисто комические части перемежаются с лирикой, а во второй части программы флип всё-таки покоряется фигуристу.

В самом начале номера звучит радиовставка, которая и объясняет смысл номера – Матвей посвятил его своему дедушке: «Внимание-внимание, говорит Москва! Московское время – восемь часов. Погода сегодня прекрасная – мороз, минус 10, ясно, без осадков. Отличный день для прогулки на лыжах. Вчера на чемпионате мира в Лейк-Плэсиде наш замечательный биатлонист Юрий Колмаков завоевал золотую медаль. Поздравляем!»

Дедушка Матвея – советский биатлонист Юрий Колмаков, который является двукратным чемпионом мира по биатлону. В 1973 и 1974 годах он становился лучшим в составе эстафетной команды сборной СССР – тогда мужчины бегали четыре этапа по 7,5 километра. В тех же эстафетных четвёрках, например, золото брал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, они выступали с Юрием Колмаковым в одни годы.

Николай Круглов, Юрий Колмаков, Александр Ушаков и Александр Тихонов на чемпионате мира по биатлону 1974 года Фото: РИА Новости

Номер Матвея про дедушку отлично вписывается в общую концепцию шоу «Вместе и навсегда», которое проходит в рамках Года семьи в России. В том числе благодаря дедушке Матвей активно следил за биатлоном, продолжает держать руку на пульсе и сейчас.

Сейчас слежу, но в этом сезоне не так интересно, потому что он закрытый. Хочется болеть за наших спортсменов в соперничестве с иностранцами. А так — смотрю каждый год, слежу за новостями, за сменой тренерских штабов, выборами президента СБР. Так что я в теме.

Самому же стать биатлонистом Матвею было не суждено – мама отдала его на фигурное катание, поскольку когда-то раньше сама им занималась. Да и сам Ветлугин объяснял, что по антропометрическим данным не совсем подходит для этого вида спорта. Но кататься на лыжах и стрелять в тире в удовольствие – почему бы и нет?