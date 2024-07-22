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Командные турниры по фигурному катанию: Олимпиада, какие соревнования бывают, Japan Open, командный чемпионат мира

Олимпийский командник фигуристов требует перемен. Какой формат пережил бы случай Валиевой?
Анастасия Матросова
Олимпийский командник фигуристов требует перемен
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Кажется, все известные командные турниры недостаточно проработаны.

Из-за проблем с правилами за медали фигурного командника Олимпиады 2022 до сих пор судятся несколько сборных. В июне была рассмотрена апелляция российской стороны, а сегодня, 22 июля, в CAS рассматривают апелляцию от Канады, которая претендует на бронзовую медаль и не согласна с пересчётом от ISU.

Пока продолжаются судебные разбирательства, мы решили рассмотреть командный формат в фигурном катании как таковой. Можно ли предусмотреть форс-мажоры и есть ли в регламенте правила пересчёта баллов?

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Командный ЧМ в Японии – формат под принимающую страну

Эти соревнования проводятся раз в два года исключительно в Японии и являются промежуточной ступенью между коммерческими стартами и официальными. Победители и призёры КЧМ получают внушительные призовые, однако сам турнир проводится японской федерацией под эгидой ISU, а рекорды, поставленные на КЧМ, засчитываются за официальные.

Формат заточен под страну-организатора – под Японию, у которой исторически есть сложности с парными видами. Так что в одиночных видах приходится выставлять по два спортсмена, а в парных – по одному.

Лучше ли этот формат, чем тот, что используется на Олимпиаде? Нет, он просто другой. Упор в регламенте делается на то, чтобы на турнире выступали лучшие из лучших – отбор по очкам в течение сезона, ограничения для участников, которые снимаются без уважительной причины в пользу участия в шоу.

Сборная России на командном чемпионате мира в Фукуоке

Сборная России на командном чемпионате мира в Фукуоке

Фото: РИА Новости

Пункта, который бы, например, решал проблему олимпийского командника, в правилах нет – даже в регламенте турнира от 2023 года антидопингу посвящено две строчки. Говорится лишь о том, что тесты будут проводиться в рамках антидопинговых правил ISU.

Командный турнир на юношеской Олимпиаде – глоток свежего воздуха

С самой первой юношеской Олимпиады в соревнованиях по фигурному катанию проводится и командный турнир. Этот формат даже старше взрослого олимпийского командника, и за четыре цикла он успел претерпеть изменения.

Самые первые Игры в 2012 году проводились с усечённым командным турниром: в состав входили только одиночники, одиночницы и танцоры. Так как в парном турнире участвовали всего пять дуэтов, этот вид просто решили не включать, чтобы можно было собрать больше команд.

С 2012 по 2020 год команды формировались не по принципу принадлежности к сборной, а при помощи жеребьевки после личных турниров, чтобы получились более-менее равные составы и борьба стала интереснее. Каждая команда получала своё имя. Чемпионами юношеской Олимпиады в командном турнире, например, являются Дмитрий Алиев, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (2016 год, Team Desire), Ксения Синицына (2020 год, Team Courage). В 2024 году команды собирали уже по национальному признаку.

Ксения Синицына, Ю Ён и Анна Фролова на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Ксения Синицына, Ю Ён и Анна Фролова на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Фото: РИА Новости

Два главных отличия от взрослого командника – проведение после завершения личных турниров, а также соревнования в один этап, исключительно в произвольной программе. Вероятно, проведение командника после личного турнира обезопасило бы российскую сборную, ведь можно было бы сделать необходимые замены. Но пересчитывания баллов из-за дисквалификации в регламенте юношеских Игр тоже нет.

Коммерческие командные турниры слишком развлекательные

Турнир Japan Open появился в Японии гораздо раньше КЧМ и с 2006 года стал из командного индивидуальным. Фигуристы делятся на три команды: Япония, Европа и Северная Америка, соревнуются спортсмены только в произвольной программе. На турнир приглашают и тех звездных фигуристов, которые сделали паузу в карьере и не соревнуются на постоянной основе, всё делается ради шоу.

Кубок Первого канала возник в коронавирусный сезон как замена отменëнному чемпионату Европы и прижился в России как яркий командный турнир. В 2024 году формат изменили, противостояние двух команд превратилось в состязание трёх, добавились конкурсы и эстафеты. Всё это помогло поднять уровень интереса.

Команда Камилы Валиевой на Кубке Первого канала — 2023

Команда Камилы Валиевой на Кубке Первого канала — 2023

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Основная цель таких соревнований – развлечение публики, поэтому требовать каких-то жёстких прописанных правил по каждой детали трудно. Судят на таких турнирах чуть лояльнее, за четыре года КПК не было опубликовано ни одного протокола, а какие-то спорные моменты (например, в случае с Анастасией Зининой на КПК-2023, которая не докатала короткую программу) решались в прямом эфире.

Но на КПК и не разыгрываются олимпийские медали. Поэтому хочется, чтобы эта прецедентная история с судами чему-то научила организаторов.

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