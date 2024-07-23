Валиева снова в деле! Топ-фигуристка вернулась на лёд благодаря Навке

Почти полгода Камила Валиева не выходила на лёд. 28 января она выступила с двумя номерами в шоу Ильи Авербуха, а на следующий день грянула новость о четырёхлетней дисквалификации.

Тогда казалось, что мы совсем нескоро увидим эту фигуристку в её родной стихии. Долго шли обсуждения – а может ли Камила выходить на лёд в шоу и в каких шоу, если да? Как нужно поступать организаторам и самой фигуристке, чтобы правила дисквалификации не были нарушены? Как она справится со всеми перипетиями и решится ли вернуться?

К лету выход был найден, и в Navka Show объявили, что Камила примет участие в постановке «Руслан и Людмила».

22 июля в «Сочи Парк» случился аншлаг. Возвращение, наверное, могло состояться и раньше, но Камила взяла время на поступление в университет и подготовку к выступлению. Зрители заждались Валиеву на льду – на уютной арене в Сочи её встретили баннерами, игрушками и громкими аплодисментами.

Как прошло само выступление? Роль Людмилы хорошо «села» на Камилу и позволила ей и продемонстрировать катание, и проявить себя с актёрской точки зрения.

C прыжками фигуристка в дебюте не рисковала: несколько раз выполнила аксель в полтора оборота и двойной тулуп. По элементам было видно, что это не бабочки, фигуристка намеренно исполнила более простой контент, чтобы вновь почувствовать уверенность в себе, ведь она очень долго не выходила на лёд перед публикой. Феноменальная растяжка и лёгкое катание всё ещё при Камиле, так что видно, что форму спортсменка поддерживала — она очень хотела вернуться на лёд.

Партнёром Валиевой в этом шоу выступил бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Александр Энберт, с ним фигуристка исполнила и поддержки. По словам Татьяны Навки, для Камилы это был первый выход в паре с такими элементами. Энберт в беседе с ТАСС отметил, что их номера с Камилой ставила непосредственно Татьяна Навка.

Камила Валиева в паре с Александром Энбертом Фото: РИА Новости

По окончании представления Камила обратилась к публике:

Добрый вечер! В первую очередь я безумно рада вернуться на лёд. Спасибо вам большое за такую поддержку, что здесь поддерживаете, любите, даёте нам энергию. Конечно же, хочу сказать большое спасибо коллективу, потому что это самые добрые, лучшие люди, с которыми я могла вернуться на лёд. Я вас всех очень люблю, очень скучала. Надеюсь, дальше будет только лучше!

Тепло возвращение Валиевой приняла и Татьяна Навка. «Для Камилы — это большая победа над собой. Пять месяцев без выступлений на льду — огромный перерыв для спортсмена. Признáюсь честно, ей нелегко. Но тем не менее она справилась. Камила — большая умница, невероятная красотка!» – цитирует олимпийскую чемпионку «СЭ».

После шоу Камила оставила для болельщиков сообщение в своём телеграм-канале, на видео она буквально светилась от радости. «Я очень скучала! Я вышла впервые почти за полгода на лёд, и, наверное, это счастье. Наверное, это то, чего мне так не хватало», – сказала Валиева.

До конца лета Камила продолжит исполнять роль Людмилы, а затем перейдёт к роли Одарки в спектакле «Вечера на хуторе».