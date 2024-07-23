Ученица Косторной со стальным характером. Как Дзепка преодолела травмы и взлетела в космос

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиней нового выпуска стала 14-летняя София Дзепка.

Одна из самых успешных юниорок прошлого сезона знаменита своей артистичностью и невероятной пластичностью. Но за внешней хрупкостью скрывается несгибаемый стержень: фигуристка преодолела травмы и теперь осваивает элементы ультра-си. Воспитанница ЦСКА стремительно развивается под присмотром тренеров, а также улучшает навыки за счёт работы с Алёной Косторной. Её потенциал безграничен.

Рассказываем всё самое важное о Соне и том, чем она покоряет сердца болельщиков.

Дзепка справилась с последствия травм и начала учить ультра-си

В фигурное катание София Дзепка пришла по совету врачей, которые настаивали, что девочке для укрепления иммунитета необходимо заниматься спортом. Родители отвели дочь на каток в «Лужниках», где обнаружилось, что у неё есть природный талант. Развивать его Дзепка отправилась в ЦСКА. Впоследствии Соня попала в шоу «Ледниковый период. Дети», где её навыки улучшились под присмотром именитых специалистов.

«Было интересно познакомиться с этим форматом, послушать комментарии Татьяны Анатольевны Тарасовой и других профессионалов. Далеко я там, конечно, не прошла. Выступать было не страшно. С соревнованиями это сравнить сложно, для меня это больше шоу. Я была в команде Татьяны Навки. Но тренировалась я с ней только два занятия. Мы начали ставить программу, но потом, как многие помнят, я была вынуждена сняться из-за травмы», — рассказывала фигуристка в интервью Sport24.

Фото: «Чемпионат»

С тех пор прошло много времени: спортсменка «обросла мясом» и смогла громко заявить о себе на крупных стартах. В прошлом сезоне ученица Екатерины Моисеевой добилась успеха, выиграв этап Гран-при России в Красноярске и Кубок Первого канала в составе команды Анны Щербаковой.

Получив первую значимую награду, Дзепка не стала расслабляться и сразу же приступила к изучению сложнейших элементов, чтобы в будущем увеличить количество золотых медалей. Соня уже выезжает на тренировках четверной сальхов, хотя незадолго до этого вновь боролась с последствиями травмы. Фигуристка показывает стальной характер и не желает сдаваться: помимо квад-сальхова, она напрыгивает четверной тулуп и тройной аксель.

Дзепка поражает артистичностью и ставит программы с Косторной

Суперсилой юной спортсменки является её взрослый подход к делу и перфекционизм. Тренер отмечала, что Соне важно исполнять всё на высшем уровне, поэтому она развивается во всех аспектах. В техническом плане Дзепка ориентируется на Аделию Петросян, которая, по её словам, с лёгкостью скручивает квады. А вот артистичности, пластичности и скольжению воспитанница ЦСКА учится у непревзойдённой звезды Алёны Косторной. Чемпионка Европы — 2020 ставит Соне программы, в которых та выглядит необычайно органично.

«Короткая программа изначально была поставлена Алёной Косторной, но в процессе постановка менялась, она отработана тренерским штабом. Работать с Алёной понравилось, у неё очень интересные идеи», — отмечала Дзепка.

Косторная оказалась прекрасной наставницей, отзывчивой и понимающей, так что вполне возможно, что тандем Алёны с Соней продолжит существовать и принесёт плоды. Потенциал у фигуристки огромный, и велика вероятность, что опытная коллега по цеху правильно его раскроет.

Экстремальные виды спорта помогают Дзепке поддерживать форму

В будущем Дзепка может стать лидером нашего женского одиночного катания, но для этого ей необходимо быть в форме. Поэтому удачно, что, помимо тренировок, Соня нашла несколько оптимальных вариантов, как держать себя в тонусе. В первую очередь она увлекается другими видами спорта. Братья фигуристки занимаются футболом и хоккеем, а она их поддерживает. Сама же она предпочитает подводное плавание, сёрфинг, пейнтбол и прогулки на вездеходах. Физическая подготовка Дзепки поражает.

Но также Соня развивается культурно — интенсивно занимается английским и русским языками и математикой, а также читает классическую литературу. Любимыми произведениями она называет «Гордость и предубеждение», «Графиню де Монсоро» и «Трёх мушкетёров». Увлечение книгами помогает фигуристке точнее воплощать сложные образы на льду.

Всё указывает на то, что София Дзепка — многогранная одиночница, у которой практически нет слабых мест, поэтому болельщикам необходимо запомнить её имя, ведь в ближайшем будущем она вполне может взлететь в космос и добиться невероятных результатов на масштабных соревнованиях.