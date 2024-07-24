Зарубежные юниорки опаснее взрослых! Самоделкину ждёт жёсткая конкуренция в новом сезоне

В дебютном сезоне под флагом Казахстана Софья Самоделкина примет участие в юниорской серии Гран-при, куда благополучно отобралась, победив на летнем национальном чемпионате. Идея удачная, ведь так она сможет уже в ближайшее время заявить о себе на крупном престижном турнире. Однако всё не так просто.

Весьма вероятно, что бороться с подрастающими зарубежными одиночницами воспитаннице Плющенко окажется сложнее, чем со взрослыми лидерами. Юные иностранки куда меньше испытывают страха перед элементами ультра-си, но при этом стремятся к балансу технической и художественной составляющих в программах. К тому же медалистки всех прошлогодних юниорских этапов Гран-при набирали на них в общей сумме больше, чем Самоделкина на недавнем турнире в Казахстане.

Похоже, пробиться на подиум в такой конкуренции экс-россиянке будет по-настоящему сложно. Рассказываем, кто из юных иностранок представляет наибольшую опасность на пути Сони.

Соперницы из Японии

Как и на взрослых соревнованиях, лидерство среди юниорок после бана России захватила японская представительница, а именно 15-летняя Мао Симада. В отличие от старшей коллеги — трёхкратной чемпионки мира Каори Сакамото — Мао не полагается исключительно на чистоту прокатов и благосклонность судей. В произвольной программе она регулярно исполняет тройной аксель и четверной тулуп, оставаясь на протяжении двух лет недосягаемой для конкуренток.

Единственный турнир, где девушке пока не удаётся взять золото — взрослый чемпионат Японии. Но, как говорится, всё впереди. Сейчас Мао куда важнее оставаться на вершине в юниорском разряде, ведь во взрослые она выйдет не скоро. Коллекцию из двух золотых медалей чемпионата мира среди юниоров она наверняка хочет пополнить и третьей наградой высшего сорта. Да и на других соревнованиях едва ли планирует снижать планку.

Чтобы одолеть Симаду, Самоделкиной определённо понадобятся прочные ультра-си. Ранее она как раз сообщала, что в идеале надеется делать в короткой программе тройной аксель, а в произвольной — четверной прыжок (скорее всего, сальхов, который она показывала на видео с тренировок в «Ангелах Плющенко») и ещё один триксель. При этом нужно понимать, что в случае безупречных прокатов обеих Софье может не хватить такого контента для победы над Мао. С японской звёздочкой зарубежные арбитры знакомы не первый год, а ученицу Плющенко на международной арене последний раз видели в 2021 году. Рассчитывать на высокие надбавки за элементы (GOE) и компоненты в такой ситуации не стоит.

Помимо Симады, из японских юниорок особо опасными являются также 16-летняя Ами Накаи, 14-летняя Рена Уэзоно и 16-летняя Икура Кусида. Накаи владеет тройным акселем, а Уэзоно проявляет чудеса прогресса, ибо начала кататься всего шесть лет назад, но уже завоевала бронзу на минувшем юниорском чемпионате мира. Кусида, хотя и грешит часто ошибками, пользуется расположением арбитров. Очевидно, что при прочих равных новоиспечённую казахстанскую одиночницу опустят в турнирной таблице ниже.

Соперницы из Южной Кореи

В Корее тоже подрастают одарённые одиночницы, которые не подвинутся на подиуме без ожесточённого боя. Самая успешная из них — трёхкратная вице-чемпионка мира среди юниоров 16-летняя Джиа Шин. Забрать желанный титул сильнейшей юниорки планеты ей мешает отсутствие ультра-си, но зато в остальном она поистине великолепна. Плавно и грациозно скользит на высокой скорости, чувствует музыку, легко прыгает, радует отличными вращениями и красивыми позициями. На недавних отборочных внутренних соревнованиях на Гран-при Джиа заняла первое место, набрав в общей сумме 201,08 балла. Несмотря на середину лета, она вполне готова покорять международные старты, хотя, конечно, ей есть что шлифовать и чистить в программах.

Джиа Шин Фото: Toru Hanai — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

В неплохой рабочей форме находятся и очаровательные сёстры-близняшки — 15-летние Ю Чжэ Ким и Ю Сон Ким. Обе прыгают тройной аксель и не побоялись опробовать его на квалификационном для Гран-при турнире. Ю Чжэ, к сожалению, упала, Ю Сон выехала, но допустила падение на более простых прыжках. Зато с непрыжковыми у них полный порядок: все вращения на максимальный четвёртый уровень сложности, дорожка шагов — на третий.

Как показали выступления Самоделкиной на чемпионате Казахстана, делать ставку на одни лишь прыжки — проигрышная стратегия. Кореянкам хватает энергии качественно исполнять каждое па в своих постановках. Соне даже без ультра-си пока не хватает выносливости, чтобы блистать между прыжками.

Соперницы из Европы

Как ни удивительно, но и среди европейских юниорок Самоделкиной есть кого опасаться. Особенно в ближайшей перспективе, если она с кем-то столкнётся на юниорском Гран-при, не успев накатать программы со стабильными ультра-си. Так, другая экс-россиянка, 15-летняя Инга Гургенидзе, выступающая за Грузию, упорно штурмует тройной аксель, и не исключено, что чисто приземлит его в самый не подходящий для Сони момент.

16-летняя одиночница из Финляндии Ида Кархунен сенсационно заняла в этом году четвёртое место на чемпионате мира среди юниоров, показав лучшие результаты в карьере. Если она продолжит достаточно чисто кататься в новом сезоне, то судейская бригада наверняка нарастит её компоненты, что поможет не сдавать позиции в конкурентной борьбе.

Ида Кархунен Фото: Toru Hanai — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

14-летняя Анастасия Бранденбург — ещё одна перспективная европейская фигуристка. К тому же с русскими корнями. Настя катается за родную Швейцарию, там же и тренируется, но второй год подряд проходит летом стажировку в группе Тутберидзе. Плоды такого сотрудничества были наглядно видны в прошлом сезоне: девушка заняла шестое место на дебютном юниорском чемпионате мира. Если бы не злополучная ошибка на каскаде в произвольной, поднялась бы даже выше.

Пока неизвестно, но, вероятно, восходящая итальянская звезда, 18-летняя Сарина Джус, не покинет юниорские старты в грядущем сезоне, а совместит их со взрослыми. Серьёзным контентом она похвастать не может, но при отсутствии ультра-си у Самоделкиной сбрасывать со счётов её точно нельзя. В Италии на Сарину возлагают большие надежды, и она сама надеется их оправдать.

Очевидно, что соперниц среди юниорок у Софьи Самоделкиной намечается не меньше, чем среди взрослых. Добиться успеха ей будет непросто, но вкус победы от этого станет лишь слаще. По силам ли ей одолеть всех? Безусловно. Но для этого необходимо много работать прямо сейчас.