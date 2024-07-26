Как наш фигурист умудрился выиграть летнюю Олимпиаду? Он чуть не снялся из-за судейства

Первый олимпийский чемпион в истории нашей страны – фигурист. Причём фигурист, который выиграл золото на летней Олимпиаде, и это совсем не ошибка. Николай Панин-Коломенкин в 1908 году выиграл первое для страны олимпийское золото и аж до 1952 года являлся единственным чемпионом Игр из России.

Как вообще фигурное катание оказалось на летней Олимпиаде и на каком покрытии соревновались спортсмены? Всё дело в том, что летние Олимпийские игры 1908 года были растянуты по времени с апреля по конец октября. Большинство комплектов наград было разыграно в июле, а несколько видов спорта оставили на октябрь – футбол, хоккей на траве, регби, лакросс, бокс и фигурное катание.

До Олимпиады Панин-Коломенкин успел стать серебряным призёром чемпионата мира по фигурному катанию и выиграть две медали чемпионатов Европы, стал шестикратным чемпионом России. Многие международные турниры Панин пропускал, поскольку не мог приехать, но если приезжал, то всегда боролся за медали.

Любопытно, что с турнира в мужском одиночном катании Панин-Коломенкин снялся до произвольной программы. Он бы мог побороться за медаль и в этом виде, однако этому помешал скандал, связанный с судейством. Соревнования на тот момент состояли из двух этапов – обязательные фигуры и произвольное катание.

По части фигур Панин-Коломенкин был далеко впереди своих соперников – это и подтвердил отдельный турнир в этой дисциплине. Однако в мужских соревнованиях его оценили достаточно низко. Двое судей из России и Германии поставили Панина на первое место, арбитр из Великобритании – на второе, а судьи из Швеции и Швейцарии – на четвертое. Главным соперником россиянина в турнире был швед Ульрих Сальхов, у которого был значительный перевес в судействе. Представитель Швейцарии был его другом, а судья из Великобритании по происхождению был шведом. Помимо этого, Сальхов неподобающе себя вёл – как вспоминали свидетели того противостояния, швед громко кричал после каждой из фигур россиянина и высмеивал его.

Николай Панин-Коломенкин Фото: РИА Новости

Сальхов отделался несколькими замечаниями и в итоге выиграл обязательные фигуры, что помогло ему затем победить и в общем зачете среди мужчин. Протест российской стороны проигнорировали, и представитель Российской империи снялся с соревнований, будучи не согласным с ходом дел.

В какой же дисциплине Панину-Коломенкину всё же удалось выиграть? Он выиграл золото за специальные фигуры, поскольку на тех Играх это была отдельная дисциплина. С этих состязаний уже снялся Ульрих Сальхов. Серебро и бронзу взяли два фигуриста из Великобритании Артур Камминг и Джон Холл-Сей. Результат Панина-Коломенкина по тем временам был феноменальным, он получил 219 баллов из 240 возможных (больше 90%). Изначально Николай хотел сняться и с этого турнира, но его уговорили остаться, и он очень точно выполнил сложнейшую программу.

Медали Олимпийских игр 1908 года, в которых участвовал Николай Панин-Коломенкин Фото: РИА Новости

Спустя четыре года Панин-Коломенкин снова принял участие в Олимпиаде, однако уже совсем в другом виде спорта – стрельбе из пистолета. До медали не хватило совсем чуть-чуть: в командных соревнованиях наша сборная стала четвертой, а в личном зачете спортсмен стал восьмым.

После 1908 года фигурное катание из программы Олимпийских игр убрали, вернулось оно только в 1920 году (летние Игры в Антверпене). А дисциплина специальные фигуры и вовсе исчезла навсегда, так что победа нашего фигуриста является поистине уникальной.