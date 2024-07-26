«Немного похожа на Петросян, но хочется быть собой». Всё о юной звезде фигурки Плескачёвой

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиней нового выпуска стала бронзовый призёр первенства России – 2024 Лидия Плескачёва.

Ученица Светланы Пановой и одногруппница Ксении Синицыной в свои 14 лет поражает невероятной энергетикой и выдающимся артистизмом. Но не только второй оценкой сильна Плескачёва: фигуристка стабильно исполняет тройной аксель и изучает четверные прыжки. Уже в юном возрасте Лидия проявляет разносторонние таланты, что позволяет говорить о ней как об одной из главных надежд нашего фигурного катания.

Самое время познакомиться с ней поближе!

Из трёх увлечений Плескачёва выбрала фигурное катание

Плескачёва пришла в фигурное катание вслед за старшей сестрой. Параллельно девочка занималась фортепиано и акробатикой — в интернете даже можно найти видео с её выступлениями. Но вскоре разрываться между тремя увлечениями стало сложно, и Лиде пришлось выбрать что-то одно. Выбор пал на фигурное катание — оно приносило девочке наибольшее удовольствие. И, как стало очевидно позже, к нему у Лиды есть явный талант.

Плескачёва отлично проявляла себя на уровне новисов, то и дело занимая призовые места, а потом заявила о себе и в юниорах. На своём дебютном этапе Гран-при России она заняла пятое место, а несколькими неделями позднее взяла бронзу на своём втором этапе. Но впервые громко заявить о себе Лида смогла во втором юниорском сезоне. Фигуристка обратила на себя внимание тройным акселем, который начала исполнять на соревнованиях регулярно и стабильно. Благодаря элементу ультра-си Плескачёва заняла второе место на этапе Гран-при в Самаре, проявив свои амбиции ворваться в юниорский топ. На том турнире фигуристка установила свой личный рекорд — 218,09 балла.

На первенстве России — 2024 Лида была одной из главных претенденток на медали — на пяти соревнованиях до него она не спускалась с пьедестала. На главном юниорском турнире сезона Плескачёва была в великолепной форме: фигуристка практически безукоризненно откаталась в короткой программе, а потом зажгла и в произвольной, идеально приземлив тройной аксель. По результатам двух программ Лида оказалась на третьем месте. Такой результат был для девушки сюрпризом — она не рассчитывала на медаль. Но тренер Плескачёвой удивлена не была — Светлана Панова верила в свою ученицу.

«Я чувствую очень большую радость. Безумно благодарна публике, очень приятна её поддержка. Мне ещё никогда не кричали перед стартом что-то хорошее, я никогда не расписывалась на коньке, а после этого выступления впервые расписалась», — делилась эмоциями Плескачёва с «Чемпионатом».

По итогам первенства России Лида отобралась на взрослый Кубок Первого канала. Фигуристка выступила на турнире с произвольной программой, добавив в неё ещё один тройной аксель. Плескачёва была великолепна и внесла весомый вклад в итоговое второе место команды Елизаветы Туктамышевой.

Плескачёва обладает энергией и рвётся к изучению четверных

Помимо владения ультра-си, у Лиды есть ещё одна суперсила — это энергия. Фигуристка обладает ярким катанием, в которое вкладывает много артистизма и эмоций. Энергетика Плескачёвой чувствуется даже через экран. Спортсменка много работает над тем, чтобы её катание было чувственным и живым. Помимо того, что у Лиды есть явный талант, она работает над актёрской составляющей. «Когда я была маленькая, меня даже хотели отдать в театральный кружок. Думаю, что это во мне было. Но, конечно, я это развиваю. Я учу стихи, стараюсь их рассказывать с эмоциями», — делилась Плескачёва.

Но пробиться в топ фигуристке было бы невозможно без технической сложности. Поэтому Лида, конечно, задумывается об усилении контента. Тройной аксель у девушки получается вполне стабильно, так что Плескачёва идёт дальше и изучает четверные. Пока что спортсменка делает упор на тулуп и сальхов.

«Я хочу выучить больше элементов ультра-си, чтобы у меня был не только тройной аксель. На тренировках мне пока не удаётся четверной тулуп, но, надеюсь, в скором времени у меня это получится. И четверной сальхов планирую выучить. Я его пробовала, но пока что он у меня получается в недокрут», — делилась Плескачёва после первенства России.

Прогресс с тех пор у фигуристки явно пошёл — в мае Лида выкладывала в свой телеграм-канал, как безукоризненно прыгает четверной сальхов.

Плескачёва равняется на Петросян и мечтает стать тренером

В детстве Плескачёва восхищалась катанием Алины Загитовой и Софьи Самодуровой, а сейчас фигуристка равняется на Аделию Петросян. «Мне нравится, как она катается, нравятся её прыжки, её целеустремлённость, она очень серьёзная. Я немного на неё похожа, но мне хочется быть не как она, а самой собой», — признавалась Лида «Чемпионату». Большое влияние на Плескачёву оказывает и её известная одногруппница Ксения Синицына. «Она очень круто катается, мне очень нравится! Её эмоции во время катания отражаются не только в танце, но и на лице», — делилась Лида.

Но другие спортсменки служат для Плескачёвой лишь вдохновлением. Конечно, фигуристка хочет транслировать свои особенности. Себя Лида описывает следующим образом: «Весёлая, стеснительная, стараюсь не показывать эмоции на публику».

Лидия Плескачёва Фото: РИА Новости

Несмотря на юный возраст (а Плескачёвой сейчас 14 лет), фигуристка уже думает о будущем. Конечно, у Лиды много целей и мечтаний в спорте, но она понимает, что он не будет в её жизни вечно, поэтому уже размышляет о том, кем хочет стать после завершения карьеры.

«Я хочу стать крутым тренером. Олимпийской чемпионкой тоже, естественно, но золото Игр хотят все, а про будущее тоже не надо забывать. В роли тренера мне кажется, что смогу работать и над элементами, и над программой. Пока что не решила конкретно», — делилась Плескачёва со Sport24.

Но, к счастью, карьера Лиды ещё в самом разгаре. Фигуристке ещё много чего предстоит сделать в фигурном катании, и нет никаких сомнений, что у Плескачёвой есть все шансы стать настоящей звездой.