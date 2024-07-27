Загитова со шпагой, Трусова с шестом. В каком спорте фигуристки могли поехать на летние ОИ

Старт летней Олимпиады в Париже, к сожалению, не будет для России праздником спорта. Пробиться туда удалось лишь 15 нашим спортсменам, а выступать им придётся под нейтральным флагом, специально разработанным МОК.

Происходящее впору назвать даже не драмой, а настоящей трагедией. Множество талантливых, сильных атлетов буквально лишились старта всей жизни, а до следующих Игр, очевидно, карьеру продолжат не все.

Чтобы разогнать печальные мысли в свете текущих событий, предлагаем пофантазировать, в каких летних видах могли бы выступить на Олимпиаде наши известные фигуристки. Что-то подсказывает: столь одарённые девушки обязательно покорили бы Олимп и без коньков на ногах!

Александра Трусова — прыжки в длину, в высоту, с шестом

Нет сомнений, что прирождённая прыгунья Александра Трусова смогла бы установить множество рекордов и вне ледовой арены. Просто вместо захватывающих четырёх оборотов над холодным катком она бы демонстрировала мощнейшие прыжки в длину, в высоту или с шестом на тёплом стадионе.

Между прочим, блестящие природные данные уже позволили Саше ранее блеснуть на легкоатлетическом турнире. Летом 2022-го она дебютировала на соревнованиях по прыжкам в длину, где с ходу покорила второй юношеский разряд. Её лучшая попытка составила 4,19 м. Неудивительно, что после такого специалисты принялись зазывать её перейти в лёгкую атлетику, а ошеломлённые болельщики полюбили ещё больше.

Прыгать с шестом Саше также доводилось. На сборах в Новогорске после Олимпиады в Пекине она с удовольствием проводила свободное время, осваивая незнакомую дисциплину. При этом не скрывала, что немного боится: всё-таки при неудачной попытке падать придётся с большей высоты, чем на обыденных для неё квадах.

Евгения Медведева — бег на длинные дистанции

Евгения Медведева однажды так увлеклась пробежками с собакой по утрам, что загорелась идеей поучаствовать в марафоне. Весной 2021-го она активно готовилась покорить дистанцию в 5 км на московском забеге. К делу подошла максимально серьёзно: осваивала правильную технику под контролем тренера, приобрела красивую экипировку и предвкушала первую медаль за бег.

«В последнее время я полюбила бег. Мы с Тофу любим бегать по утрам. Мне подарили специальный поводок для собаки, чтобы бегать вместе. Хотелось бы попробовать марафон и проверить свои силы, если честно. Уже без Тофу», — делилась Медведева планами в комментарии «Спорт-экспрессу».

К сожалению, из-за пандемии ковида Жене тогда так и не удалось выйти на старт, но этим летом она всё же пробежалась на глазах публики в развлекательном шоу-забеге. Дистанцию в 60 м фигуристка преодолела за 14,25 секунды и уступила соперницам.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

На самом деле, было очевидно, что обгонять конкуренток двукратная чемпионка мира и не собиралась, она просто наслаждалась моментом. Ей больше подошла бы длинная дистанция, к которой она изначально стремилась.

Алина Загитова — фехтование, бокс

Увлекающаяся натура Алины Загитовой помогает ей добиваться успехов в любом избранном деле. Особенно когда речь заходит о спорте. Полюбив боксёрские тренировки в 2021-м, она без страха решилась сразиться с признанным профи на Дне Московского спорта. Импровизированный поединок с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым завершился для неё восторгом зрителей и красивым букетом от самого противника.

«Это помогает мне поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть всё, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс — тот вид спорта, который мне нужен для поддержания формы», — рассказывала тогда Загитова.

Спустя год Алина ещё более триумфально провела на Дне Московского спорта первую дуэль на шпагах.

Соперницей знаменитой одиночницы выступила олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян. Сражение получилось напряжённым, но в позитивной атмосфере. Алина очень эффектно выглядела в белой экипировке и, несмотря на шлем, узнавалась по грациозным движениям. В итоге именно она нанесла победный укол, осчастливив море фанатов.

«Талантливый человек талантлив во всём! Для человека, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» — похвалила Азнавурян Загитову.

Анна Щербакова — прыжки на батуте, настольный теннис

Анна Щербакова не раз удивляла бесстрашием, выбирая опасные развлечения. Прыгала с парашютом в Дубае, выполняла головокружительные пируэты на трапеции во время отдыха на Мальдивах. Кому, как не ей, сражать всевозможными трюками, прыгая на батуте? Лёгкая и гибкая, она бы идеально крутила сальто в воздухе, изящно приземляясь на носочки!

Впрочем, хороша была бы Аня и в таком приземлённом виде спорта, как настольный теннис. На Дне Московского спорта в прошлом году она отлично провела время за этой игрой и призналась, что с детства полюбила держать ракетку.

«Сегодня я поиграла в настольный теннис. Всё прошло очень весело, спокойно. Раньше я играла на отдыхе с семьёй, с папой училась играть — он, конечно, лучше играет. Подкручивает, может «загасить» — это не мой уровень, я пока в спокойном режиме играю. Конечно, очень часто на спортивных сборах играем и на соревнованиях. В детстве у нас были всякие первенства России, где в общем холле были столы для пинг-понга, и очень часто между соревнованиями мы играли. На чемпионате мира (2021 года. — Прим. «Чемпионата») был «пузырь», нельзя было выходить за пределы отеля, за пределы катка, и там одним из главных развлечений был настольный теннис, очень много там играли», — рассказывала Щербакова.

Камила Валиева — художественная гимнастика, брейк-данс

Фантастическая растяжка и балетная стать могли бы отлично послужить Камиле Валиевой в художественной гимнастике. Её легендарную программу «Девочка на шаре» легко представить воплощённой на ковре с реальным гимнастическим шаром. Потрясающий бильман она бы крутила не на коньках, а на полупальцах и во всей красе демонстрировала бы бесконечные ноги в купальнике.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

А ведь, будучи совсем маленькой, Камила действительно пробовала себя в художественной гимнастике и успела дойти до третьего юношеского разряда! Уже позже она выбрала фигурное катание, хотя огромные перспективы открывались перед ней в обеих дисциплинах. Мир навсегда лишился великолепной гимнастки, но зато приобрёл космическую фигуристку. С другой стороны — теперь мы никогда не узнаем, каких высот она бы добилась, задорно управляясь с предметами на ковре. Можно только догадываться, что её слава была бы не меньше.

А помните, как Камила зажигала год назад в брейк-дансе на Дне Московского спорта, совместив уличный танец с балетными па? При желании у неё, конечно же, получилось бы освоить этот вид. И в этом есть спортивный смысл, ибо брейк-данс впервые включили в программу летней Олимпиады.

Алёна Косторная — конный спорт

Алёна с детства уверенно сидит в седле и в прошлом не исключала, что поучаствует в Олимпиаде в конном спорте. Занятия у неё были серьёзные: выездка и даже конкур. Вероятность получить серьёзную травму и выбиться из тренировочного процесса на катке, правда, всё же останавливали её от чрезмерного увлечения лошадьми. Тем не менее её смело можно назвать хорошей наездницей, что подтверждают видео, на которых она катается.

Сейчас Алёна, безусловно, сосредоточена на достижении успеха в спортивных парах, но это не значит, что в конном спорте она не реализуется в более отдалённом будущем. Возрастные границы среди наездников очень широкие: в Олимпиадах участвуют и в 50, и в 60 лет. Так что ждём Алёну не только на зимних, но и на летних Играх. Она на это точно способна!

«За что я полюбил конный спорт? За то ощущение скорости, ощущение полёта, когда ветер в лицо. Это очень схоже с тем, как мы катаемся на льду. Чем выше, чем дальше прыжок, тем сильнее это ощущение», — объясняла Косторная в интервью Первому каналу.

Елизавета Туктамышева — теннис, баскетбол

Елизавета Туктамышева как-то задумывалась, чем бы занималась в детстве, если не фигурным катанием. Душа её тяготеет сразу к двум дисциплинам — большому теннису и баскетболу. Касательно первого она беспокоится, что там нужны сильные руки, однако ради выхода на корт в классной форме она бы определённо сумела хорошенько прокачать всё, что нужно.

С баскетболом у Лизы особые отношения. Хотя она и маленького роста, это не мешает ей ловко отправлять мячи в корзину. В прошлом на сборах она довольно часто развлекалась в свободное время, играя в баскетбол с ребятами по группе Мишина и получала от этого огромное удовольствие.

«Я родилась в Глазове, и там у нас не было особого выбора. Или лёгкая атлетика, или фигурное катание. Или театральный кружок. Если задуматься: какой спорт я бы ещё выбрала? Я думаю, или теннис, но для него у меня не так уж хороши руки, зато там форма классная. Или баскетбол. Мне нравятся азарт и коллективность этой игры. Может, я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 см. Идеально для подбора на уровне колен», — шутила Туктамышева у себя на странице в соцсетях.