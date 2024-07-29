Яркая чемпионка Европы вышла замуж за фигуриста. Какая же Настя роскошная невеста!

В фигурном катании продолжается свадебный сезон. 27 июля замуж вышла чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова — её избранником стал бывший финский фигурист Роман Галай. Спортсмены организовали красивое торжество в Санкт-Петербурге, отпраздновав бракосочетание в кругу самых близких.

Настя выглядела на свадьбе как настоящая принцесса! Но как же развивалась их история любви с Романом?

Губанова стала невестой в Японии

Губанова и Галай особо не афишировали свои отношения, но никогда их и не скрывали. О том, что фигуристов связывает нечто большее, чем просто сотрудничество, стало известно на «челленджере» в Финляндии в 2023 году. Роман сопровождал Анастасию в качестве одного из представителей тренерского штаба Евгения Рукавицына и не скрывал тёплых чувств к подопечной.

«Сейчас мне очень комфортно. Роман хоть никогда и не был в роли тренера, но хорошо справляется, знает, какие слова сказать. Он не мой тренер, скорее поддерживает в эмоциональном плане, как психолог. Хотя он следит за тренировочным процессом очень плотно. Но комментировать личную жизнь не хотела бы. Личное – не публичное», — рассказывала Губанова.

Анастасия Губанова и Роман Галай Фото: Из личного архива Анастасии Губановой

При этом возлюбленные периодически выкладывали романтичные фотографии, давая понять, что скрываться они тоже не хотят. А вскоре это стало уже и бессмысленно. На этапе Гран-при в Японии Настя получила от Романа предложение руки и сердца. Фигуристка выложила фото, на котором показала кольцо на безымянном пальце.

«Для меня поездка в Японию оказалась самой значимой. Теперь я невеста», — написала фигуристка.

Красивая свадьба в Петербурге

Играть свадьбу спортсмены не спешили. Настя проводила непростой сезон и была сосредоточена на соревнованиях, да так, что даже не задумывалась о подготовке к торжеству. Свободное время появилось у фигуристки только после чемпионата мира в конце марта.

«Впереди отпуск и постановка новых программ. И свадьба, надо начать её готовить — я ведь еще даже не выбрала платье. Все мысли были вокруг соревнований, но теперь свободного времени будет больше. Праздновать свадьбу будем с близкими в Санкт-Петербурге», – говорила Губанова Sports.ru.

Церемонию бракосочетания фигуристы запланировали на 27 июля, так что времени на подготовку у них было много. Настя и Роман успели организовать праздник, а перед свадьбой Губанова справила и девичник — фигуристка оторвалась с подругами на яхте, прокатившись на закате на Неве.

Уже на следующий день Настю ждали роспись в ЗАГСе и дальнейшее торжество. С утра девушка занималась причёской и макияжем — из Губановой сделали настоящую принцессу! Платье тоже оказалось под стать Насте: нежное, воздушное, но при этом роскошное и элегантное. Подготовившись к торжеству, девушка отправилась в ЗАГС, где они с Романом узаконили свои отношения в кругу близких. Как же шикарно выглядели фигуристы!

После росписи Губанова и Галай прогулялись по Таврическому саду, пофотографировались, а потом отправились праздновать на корабль, который проследовал по самым красивым местам Петербурга. Молодожены веселились, танцевали и делали всё, чтобы этот день стал для них поистине незабываемым.