«К сравнениям с Косторной отношусь положительно». Всё о юной звезде Плющенко Трофимовой

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиней нового выпуска стала 14-летняя Кира Трофимова.

Фигуристка блеснула в прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко, напомнив своим ярким и эстетичным катанием Алёну Косторную. Трофимова так же, как и чемпионка Европы 2020 года, развивается всесторонне и изучает элементы ультра-си (правда, Кира напрыгивает не тройной аксель, а четверной тулуп). Сравнения со знаменитой соотечественницей фигуристку не напрягают, наоборот, Трофимовой нравится равняться на лучших и вдохновляться их сильными сторонами.

Самое время познакомиться с Кирой поближе и узнать, чем она покоряет сердца болельщиков.

Трофимова блеснула под руководством Плющенко

Трофимова пришла в фигурное катание благодаря предложению мамы. Девочка представила, как красиво катается на льду и делает роскошный бильман, и сразу согласилась. Кире тогда было четыре года. Начала заниматься фигурным катанием девочка в Одинцове в группе Романа Полещука. О больших достижениях Трофимова тогда не задумывалась, но, когда у спортсменки начали получаться тройные прыжки, она поняла, что сможет построить профессиональную карьеру в фигурном катании.

Кира была одной из самых перспективных фигуристок Подмосковья — она выигрывала первенство Московской области и много раз становилась призёром турнира, благодаря чему вошла в сборную региона. Трофимова тренировалась у Ирины Смирновой, а затем перешла в «Ангелы Плющенко». По словам фигуристки, там есть все условия для развития спортсменов, а поддержка олимпийского чемпиона ей очень помогает.

«Мне очень нравится, что у Евгения Викторовича спортсмены получают разнообразные нагрузки. Каждый день он даёт нам на льду разные задания. Например, в один день — тройные прыжки, в другой — тренировка в грузах. На третий день — много катаем программы. В хорошую погоду занимаемся ОФП на природе. Много всего интересного! Мне очень нравятся условия тренировок в «Ангелах Плющенко», — делилась Кира с «Чемпионатом».

Впервые громко заявить о себе Трофимовой удалось на контрольных прокатах среди юниоров 2023 года, где девушка блеснула ярким артистичным катанием — Киру даже начали сравнивать с Алёной Косторной! На этапе юниорского Гран-при России в Уфе фигуристка взяла бронзу. Круто выступить Трофимовой удалось и на первенстве России, где она заняла шестое место. Кира пока не показывает элементы ультра-си, поэтому бороться за призовые места ей было сложно. Тем не менее фигуристке удалось проявить себя практически на максимум — она получила 199,22 балла, что близко к её личному рекорду (на Спартакиаде учащихся России в 2023 году у неё было 199,25 балла). По итогам сезона Трофимова вошла в юниорскую сборную страны.

Трофимова сражает обаянием и напоминает катанием Косторную

Суперсилой Киры можно назвать обаяние. Фигуристка притягивает внимание зрителей своими очарованием и харизмой. Трофимова очень артистична. В прошлом сезоне в короткой программе ученица Плющенко каталась под страстную музыку из «Мулен Руж», а в произвольной — под лиричную «Там нет меня» Севары. Оба образа Кире удалось передать органично. Видно уже сейчас: Трофимова — многогранная фигуристка, которая способна на эксперименты. Ученицу Плющенко довольно часто сравнивают с Алёной Косторной: фигуристок объединяет классное скольжение и мягкий стиль катания.

«К сравнениям с Алёной Косторной отношусь положительно. Не считаю, что чем-то похожа на неё. Она очень индивидуальна в плане стиля катания и, можно сказать, неповторима. Она очень классная фигуристка», — признавалась Кира. Трофимовой даже удалось немного поработать с Косторной: чемпионка Европы помогала фигуристке по хореографии. Кира осталась под впечатлением от их сотрудничества: девушка сказала, что Алёна ставит уникальные вещи.

Кира Трофимова Фото: fsrussia.ru

Помимо катания, Трофимова развивается и в прыжках. Тройные у фигуристки получаются стабильно, и задел на четверные у неё определённо есть. Начала свой путь в изучении квадов Кира с лутца: весь прошлый сезон фигуристка билась об этот прыжок, что в итоге привело к травме. После восстановления Трофимова не отказалась от идеи добавить в свой арсенал квад, но на этот раз выбрала элемент попроще – четверной тулуп. Его фигуристке удалось выехать довольно быстро, Кира даже рискнула отобраться с ним на прыжковый чемпионат России, но единственная попытка обернулась падением. Ближе к концу сезона Трофимова начала вкатывать квад уже в программу.

Трофимова вдохновляется Косторной, Медведевой и Трусовой и мечтает кататься долго

В фигурном катании Киру вдохновляют сразу несколько фигуристов: «Алёна Косторная, также Евгений Викторович Плющенко, равняюсь на своего главного тренера. На Евгению Медведеву равняюсь — очень нравится, как она катается. Очень красиво. На Александру Трусову — очень впечатляет её набор прыжков в программе». Вдохновляет Трофимову и Елизавета Туктамышева – фигуристка хотела бы такую же долгую карьеру. Из любимых программ в женском одиночном катании Кира выделяет «Сумерки» Алёны Косторной и «Анну Каренину» Евгении Медведевой.

Кира настолько любит фигурное катание, что хотела бы, чтобы оно было в её жизни всегда. После завершения карьеры Трофимова мечтает стать тренером, чтобы передавать свои знания и умения детям.

На досуге Кира занимается рукоделием: вяжет, рисует, лепит. В свободное время, которого у фигуристки немного, она любит гулять. Учится Трофимова в онлайн-школе.

Главной целью в спорте Кира называет золото Олимпиады. Ближайшие Игры, на которые сможет попасть фигуристка, состоятся в 2030 году во Французских Альпах. Но при отборе на них у Трофимовой будет много серьёзных конкуренток – о некоторых из них мы уже успели рассказать в спецпроекте «Сверхновые-2030».