«Мой идеал — Щербакова». Интервью с фигуристкой из Швейцарии о стажировке у Тутберидзе

14-летняя Анастасия Бранденбург родилась и живёт в Швейцарии, но имеет русские корни. В минувшем сезоне она дебютировала на юниорских соревнованиях и успела хорошо зарекомендовать себя на международной арене. Анастасия остановилась в шаге от пьедестала на этапе юниорского Гран-при в Венгрии и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров, установив два личных рекорда: в короткой программе и по общей сумме баллов.

Приятно осознавать, что в успехах швейцарской одиночницы важную роль сыграло сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Прошлым летом юная фигуристка впервые прошла стажировку в «Хрустальном», а также поставила там произвольную программу.

В это межсезонье девушка вновь присоединилась к группе Тутберидзе, но уже в новом центре фигурного катания. О своих впечатлениях она рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Всегда хотела попасть в группу Тутберидзе»

— Анастасия, вы уже второй год подряд проходите стажировку в группе Тутберидзе. Для вас важно было попасть именно в группу Тутберидзе или вы рассматривали также другие школы фигурного катания в России?

— Я всегда хотела попасть в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, потому что это легендарный тренер. В итоге так удачно сложились обстоятельства, что моя мечта осуществилась. Надеюсь, наша работа с Этери Георгиевной будет продолжительной и успешной.

— Какие у вас были первые впечатления от тренировок в группе Тутберидзе?

— Когда впервые попала в группу, то испытала смешанные чувства. Был некоторый страх сделать ошибку, но в то же время радость, что я тренируюсь с такими сильными спортсменами и тренерами.

— Чем отличается стажировка в России от ваших обычных тренировок в Швейцарии?

— Тренировки в группе Тутберидзе разительно отличаются от того, к чему я привыкла дома. В Швейцарии мы тренируемся после школы, и на это уходит в лучшем случае полтора-два часа в день. В полном объёме мы занимаемся только по субботам и воскресеньям. В России другой тренировочный подход. Он более адаптирован под профессиональных спортсменов.

Анастасия Бранденбург на подиуме Фото: из личного архива Анастасии Бранденбург

— Быстро привыкли к режиму в группе Тутберидзе? Подружились с кем-то из ребят?

— Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к другому режиму. Но ребята в группе очень дружные, и у меня появилось много друзей.

— Раз вы приехали на стажировку во второй раз, значит, считаете её эффективной?

— Мне очень нравится работать здесь, я многому учусь, мне всё очень интересно. Каждый раз прихожу в восторг от того, как выносливы спортсмены из нашей группы, как красиво они исполняют элементы и катают программы. И, конечно, я благодарна штабу Тутберидзе за работу со мной и их терпение.

— Какие улучшения отметили для себя в прошлом сезоне благодаря стажировке у Тутберидзе?

— Мои прыжки стали стабильнее. Я хорошо выступила на юниорском чемпионате мира. Надеюсь, сейчас прыжки станут ещё лучше.

«Была бы рада встретиться с моими русскими подругами на соревнованиях»

— Как вам новый каток, а точнее, центр фигурного катания Тутберидзе? Расскажите о впечатлениях.

— Новый каток Этери Тутберидзе — предел мечтаний каждого спортсмена. Здесь есть две ледовые арены, тренажёрный зал, несколько хореографических залов, бассейн, баня и много ещё другого полезного и интересного.

— Вы впервые оказались в России, когда приехали в прошлом году на стажировку в Москву, или уже бывали здесь раньше?

— Я уже бывала в Москве. Мне нравится этот город, есть любимые места для прогулок, с удовольствием посещаю кино и знакомые рестораны в центре. Люблю вкусно покушать, поэтому знаю, где отлично готовят.

— В прошлом году вам поставили в группе Тутберидзе одну из программ. В этом году будет так же? Если уже что-то поставили, можете рассказать, под какую музыку?

— Этери Георгиевна и Даниил Маркович как раз поставили мне две новые программы. Музыку раскрывать не стану, но короткая и произвольная у меня в разных стилях.

Анастасия Бранденбург с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом Фото: из личного архива Анастасии Бранденбург

— Какие у вас цели в новом спортивном сезоне?

— В этом сезоне хочу достойно выступить на соревнованиях, по-новому раскрыть и реализовать свои возможности.

— Хотели бы посоревноваться с россиянками?

— Хотя я понимаю, что в России очень сильные фигуристки, всё равно была бы рада встретиться с моими русскими подругами на соревнованиях.

— А кто из российских фигуристок вам больше всего нравится?

— Мой идеал — Анна Щербакова. А если выбирать из сегодняшних звёзд, то можно назвать каждую из нашей группы Тутберидзе.