«Большая честь находиться с ней на одном катке». Щербакова произвела фурор в роли тренера!

Анна Щербакова отлично проявила себя в роли наставника на сборах в Турции, куда её пригласил бывший французский одиночник, а ныне тренер Флоран Амодио. Под руководством олимпийской чемпионки юные спортсмены с удовольствием постигали искусство фигурного катания и самым прямым образом вдохновлялись её примером.

Последнее особенно важно, ведь Аня наконец-то надела коньки после серьёзной операции на голеностопе. Разлука с родной ледовой стихией порядком затянулась: хирургическое вмешательство девушка перенесла в марте, но даже в июне она продолжала носить специальный ортез в виде ботинка и только в начале июля передала долгожданную весточку из тренажёрного зала.

Казалось, фигуристка ещё не скоро сможет выйти на лёд, поэтому её работа на сборах в Турции стала очень приятным сюрпризом. Фанаты с удовольствием наблюдали за ней по видео и кадрам в соцсетях, а счастливые участники летнего кэмпа с восторгом отзывались об Ане.

«Большая честь находиться с ней на одном катке»

Сборы для фигуристов с Флораном Амодио в Турции проходили с 8 по 26 июля в Гебзе. Интенсив был разделён на две части, и ко второй как раз приехала Анна Щербакова. 18 июля она радостно сообщила в соцсетях, что находится на катке, и показала, как стоит на коньках. Это знаменательное событие, безусловно, бальзамом пролилось на души болельщиков. Олимпийская чемпионка снова в деле! Пусть о каких-то выступлениях речи пока не идёт, но начало положено. Несгибаемая натура спортсменки, как всегда, провела её через тьму испытаний и вывела к свету. Дальше — больше.

Работы у Ани на сборах было много. Каждый день она усердно и терпеливо занималась с учениками, катаясь вместе с ними на льду. В перерывах к ней выстраивались очереди взять автограф и сфотографироваться. Некоторые буквально рыдали от переизбытка эмоций! Наконец-то сбылась их заветная мечта — встретиться с любимой фигуристкой.

Анна Щербакова с болельщиками Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Несмотря на плотный график, Ане всё же удалось выкроить немного времени и на передышку. Один из вечеров она провела в компании старшей сестры Инны, которая живёт за границей, а потому нечасто видится с семьёй. Девушки вдоволь наобщались за ужином, насладились восхитительным видом на море и, конечно, сделали общее фото на память.

Великолепное владение английским языком позволило Ане без проблем контактировать с другими тренерами на сборах и в очередной раз проявить незаурядное интеллектуальное развитие. Впрочем, она не преминула позаботиться и о том, чтобы иностранные коллеги приоткрыли для себя наш великий и могучий. Так, француза Флорана Амодио она научила говорить: «Привет, как дела?» Новой фразе он быстро нашёл применение в жизни, обратившись к подписчикам Ани на видео в соцсетях. А ещё послал воздушный поцелуй, чем наверняка окончательно растопил сердца смотрящих.

Аню едва не увезли в Анкару!

Поездка в Турцию не обошлась для Ани без забавных приключений. Как ответственная девушка она старалась всегда приходить вовремя на каток, но однажды сильно опоздала из-за курьёзного случая. Русская мама одного из фигуристов на сборах как-то подвозила её до ледовой арены, но неожиданно заблудилась в дороге, и они едва не отправились в Анкару. В итоге они вернулись обратно в отель и заново проделали маршрут до катка. Аня появилась на тренировке значительно позже, из-за чего женщина сильно сокрушалась. Подробностями истории и переживаниями она поделилась в соцсетях.

Анна Щербакова Фото: Соцсети Tatyanadalgich

Tatyanadalgich: «Сегодня мне довелось быть водителем у Анны Щербаковой!!!

Мы ехали на тренировку обычным маршрутом, который я выучила за последнюю неделю. Мы никуда не опаздывали, но перед нами остановилась фура, и я решила её обогнать, пока я её обгоняла, она снова начала движение и перекрыла мне поворот направо, таким образом, я выбыла из нужного направления.

Я подумала: ничего страшного, включу навигатор и найду следующий поворот на каток. К моему великому разочарованию навигатор не работал, телефон не мог определить мою геопозицию. Google Марs направил меня вместо катка в Анкару. В какой-то момент я поняла, что я перед въездом на скоростную трассу и Стамбул, Анкара.

На первом же повороте направо я развернулась, и мы поехали в обратном направлении, но дорога всё ещё была незнакомой. В этот момент я уже жутко нервничала, извинилась перед Анной и попросила её предупредить организаторов, что она уже задерживается на тренировку минут на 10.

Через какое-то время я всё-таки узнала дорогу и поняла, что мы вернулись обратно к отелю. И от него, как с чистого листа, мы начали новый путь на каток, но уже не обгоняя никакие фуры. В итоге Анна опоздала на тренировку на 20 минут, за что я искренне извиняюсь перед организаторами. Это будет мне отличным уроком не обгонять фуры на трассе в незнакомом городе».

«Она не только выдающаяся спортсменка, но также удивительный тренер»

Сборы в Турции завершились 26 июля, но в соцсетях продолжают появляться восторженные отзывы об уроках с Анной Щербаковой и просто благодарственные посты болельщиков о встрече с ней наяву. В соцсетях пишут, что она замечательный тренер и очень добрый человек. Такие комментарии — на вес олимпийского золота. Чувствуется, как Аня вдохновляет множество людей, в какой бы точке мира не оказалась.

Анна Щербакова с болельщицей Фото: Соцсети kuzey_sarvan

kuzey_sarvan: «Моя самая большая мечта стала реальностью. Для меня большая честь находиться с ней на одном катке».

Ezgi.bingol_: «Всё ещё не могу поверить, что я увидела её». «Cегодня моя самая большая мечта сбылась, и я встретила мою любимую фигуристку Анну Щербакову — олимпийскую чемпионку Пекина-2022. Это был самый счастливый день моей жизни. Аня, я люблю тебя так сильно и благодарна тебе за всё! У тебя самая прекрасная и добрая душа (также я всё время плакала, поэтому мне пришлось закрыть лицо)».

sara.bin.karam.uae: «Чувствую двойной восторг, так как встречаюсь с Анной Щербаковой во второй раз, и она благословила мои коньки своей очаровательной подписью! Так благодарна, что у меня есть этот талисман! Если Аллах пожелает, пусть эти благословенные коньки заставят мои прыжки взлететь выше!»

Atlas.on.ice: «Завершили потрясающий сеанс на льду с невероятной Анной Щербаковой! Она не только выдающаяся спортсменка, но также удивительный тренер!»

Emilia_nikolaitsuk: «Я уже так сильно по тебе скучаю! Люблю тебя до Луны и обратно! Всегда в моём сердце! Это был огонь!»

Figuresovgu: «Было очень приятно увидеть Анну поближе и понаблюдать за ней на льду. Во время сборов, когда я увидела, как она просто катается по льду с другими фигуристами, сосредоточившись только на своей работе, будто её никто не знает, эта будничная картина заставила меня задуматься.

Да, это Анна Щербакова, но разница между нами, другими фигуристами, заключается не только в её таланте, но и в том, что она постоянно находится в центре внимания. Мы всегда видим Анну перед камерами, в видеороликах. На самом деле она просто очень успешная 20-летняя девушка, о которой все говорят. Поэтому тренировка получилась такой естественной, как если бы уроки давала не олимпийская чемпионка.

Сегодняшний день был для меня очень утомителен, как и любой прекрасный момент, но он навсегда останется в моей памяти».