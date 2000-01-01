50 оттенков любви Косторной и Куницы. Самые романтичные фото фигуристов!

Самые романтичные фото Косторной и Куницы
Год назад 1 августа Алёна Косторная и Георгий Куница обменялись кольцами в загсе и официально вступили в брак. Вспоминаем их самые романтичные супружеские фото в честь первой годовщины!
Невероятно крутая фотосессия Алёны и Гоши в духе «50 оттенков серого» взорвала соцсети, собрав множество восхищённых отзывов фанатов.
Первый Новый год в браке ребята отмечали в промежутке между чередой выступлений в ледовых шоу, но всё равно нашли время для уютного фото с ёлкой.
В феврале Алёна перенесла операцию на плече из-за травмы, но заботливый Гоша вскоре забрал её в их уютное семейное гнёздышко и порадовал цветами.
Отдыхая в жарком Египте, фигуристы делились в соцсетях не менее горячими кадрами. Вместе на качелях у синего моря они затмили собой само солнце.
У Алёны и Гоши есть классный мерч, который они сами с удовольствием носят, и каждая вещь словно пропитана их любовью друг к другу.
Влюблённые покоряют вместе не только соревнования по фигурному катанию. Участие в совместном забеге — отличный челлендж, в котором можно поддержать друг друга.
Романтичный ужин в милом ресторанчике, разумеется, нужно запечатлеть в памяти тёплой фотографией.
Ну какой же крутой кадр! Алёна и Гоша подпрыгнули в воздух и соединили руки и ноги в виде сердечка!
Очень нежная и полная неподдельных эмоций фотосессия получилась совершенно случайно. Алёна рассказала, что к ней не было никакой подготовки и даже макияжа с причёской.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Алёна и Гоша купаются в любви друг к другу.
Кажется, перед нами настоящие голливудские звёзды! А ведь молодые супруги всего лишь приоделись для вечернего выхода.
Порой касание кончиками носа демонстрирует куда больше чувств, чем французский поцелуй.
Одна из первых фотографий Алёны и Гоши после того, как они обменялись клятвами верности в загсе. «Тихо, спокойно, на летнем, только мы вдвоём», — вот так описала Косторная их тайное от публики бракосочетание.
Алёна и Гоша в образах невесты и жениха бьют все рекорды романтики! Легко подумать, что перед глазами кадр из фильма, настолько красивая и эффектная у них пара.
50 оттенков любви Косторной и Куницы. Самые романтичные фото фигуристов!
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