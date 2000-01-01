50 оттенков любви Косторной и Куницы. Самые романтичные фото фигуристов!

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Самые романтичные фото Косторной и Куницы
Самые романтичные фото Косторной и Куницы
Год назад 1 августа Алёна Косторная и Георгий Куница обменялись кольцами в загсе и официально вступили в брак. Вспоминаем их самые романтичные супружеские фото в честь первой годовщины!
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Невероятно крутая фотосессия Алёны и Гоши в духе «50 оттенков серого» взорвала соцсети, собрав множество восхищённых отзывов фанатов.
Невероятно крутая фотосессия Алёны и Гоши в духе «50 оттенков серого» взорвала соцсети, собрав множество восхищённых отзывов фанатов.
Первый Новый год в браке ребята отмечали в промежутке между чередой выступлений в ледовых шоу, но всё равно нашли время для уютного фото с ёлкой.
Первый Новый год в браке ребята отмечали в промежутке между чередой выступлений в ледовых шоу, но всё равно нашли время для уютного фото с ёлкой.
В феврале Алёна перенесла операцию на плече из-за травмы, но заботливый Гоша вскоре забрал её в их уютное семейное гнёздышко и порадовал цветами.
В феврале Алёна перенесла операцию на плече из-за травмы, но заботливый Гоша вскоре забрал её в их уютное семейное гнёздышко и порадовал цветами.
Отдыхая в жарком Египте, фигуристы делились в соцсетях не менее горячими кадрами. Вместе на качелях у синего моря они затмили собой само солнце.
Отдыхая в жарком Египте, фигуристы делились в соцсетях не менее горячими кадрами. Вместе на качелях у синего моря они затмили собой само солнце.
У Алёны и Гоши есть классный мерч, который они сами с удовольствием носят, и каждая вещь словно пропитана их любовью друг к другу.
У Алёны и Гоши есть классный мерч, который они сами с удовольствием носят, и каждая вещь словно пропитана их любовью друг к другу.
Влюблённые покоряют вместе не только соревнования по фигурному катанию. Участие в совместном забеге — отличный челлендж, в котором можно поддержать друг друга.
Влюблённые покоряют вместе не только соревнования по фигурному катанию. Участие в совместном забеге — отличный челлендж, в котором можно поддержать друг друга.
Романтичный ужин в милом ресторанчике, разумеется, нужно запечатлеть в памяти тёплой фотографией.
Романтичный ужин в милом ресторанчике, разумеется, нужно запечатлеть в памяти тёплой фотографией.
Ну какой же крутой кадр! Алёна и Гоша подпрыгнули в воздух и соединили руки и ноги в виде сердечка!
Ну какой же крутой кадр! Алёна и Гоша подпрыгнули в воздух и соединили руки и ноги в виде сердечка!
Очень нежная и полная неподдельных эмоций фотосессия получилась совершенно случайно. Алёна рассказала, что к ней не было никакой подготовки и даже макияжа с причёской.
Очень нежная и полная неподдельных эмоций фотосессия получилась совершенно случайно. Алёна рассказала, что к ней не было никакой подготовки и даже макияжа с причёской.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Алёна и Гоша купаются в любви друг к другу.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Алёна и Гоша купаются в любви друг к другу.
Кажется, перед нами настоящие голливудские звёзды! А ведь молодые супруги всего лишь приоделись для вечернего выхода.
Кажется, перед нами настоящие голливудские звёзды! А ведь молодые супруги всего лишь приоделись для вечернего выхода.
Порой касание кончиками носа демонстрирует куда больше чувств, чем французский поцелуй.
Порой касание кончиками носа демонстрирует куда больше чувств, чем французский поцелуй.
Одна из первых фотографий Алёны и Гоши после того, как они обменялись клятвами верности в загсе. «Тихо, спокойно, на летнем, только мы вдвоём», — вот так описала Косторная их тайное от публики бракосочетание.
Одна из первых фотографий Алёны и Гоши после того, как они обменялись клятвами верности в загсе. «Тихо, спокойно, на летнем, только мы вдвоём», — вот так описала Косторная их тайное от публики бракосочетание.
Алёна и Гоша в образах невесты и жениха бьют все рекорды романтики! Легко подумать, что перед глазами кадр из фильма, настолько красивая и эффектная у них пара.
Алёна и Гоша в образах невесты и жениха бьют все рекорды романтики! Легко подумать, что перед глазами кадр из фильма, настолько красивая и эффектная у них пара.
50 оттенков любви Косторной и Куницы. Самые романтичные фото фигуристов!
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