«Тутберидзе стала родным человеком». Двоеглазова готова стать новой Королевой квадов?

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиней нового выпуска стала 15-летняя Алиса Двоеглазова.

Одна из самых успешных юниорок страны преодолела множество трудностей, прежде чем взобраться на вершину. Фигуристка дважды провалилась на шоу «Ледниковый период. Дети» и могла не попасть к именитому наставнику. Но Этери Тутберидзе увидела в ней потенциал. В итоге спортсменка выиграла финал Гран-при России среди юниоров и замахнулась на невероятное количество квадов.

Рассказываем всё самое важное об Алисе и о том, чем она покоряет сердца болельщиков.

Фото: «Чемпионат»

Двоеглазова преодолела неудачи на проекте «Ледниковый период. Дети»

Свой путь в фигурное катание Алиса Двоеглазова начала по наставлению мамы, которая очень хотела видеть дочь в этом виде спорта. Женщина увлекалась всеми дисциплинами и наблюдала за успехами отечественных фигуристов на Олимпиаде, яро болела за Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, поэтому у юной Алисы не было выхода — в четыре года она оказалась на катке. Тем не менее со временем девочка сама так полюбила фигурное катание, что отказывалась принимать поражения.

В 2018 году она впервые попробовала пройти отбор на проект «Ледниковый период. Дети», но перенервничала, не смогла правильно разогреться перед выходом и в результате упала с двух прыжков. Наставники не оценили старания Двоеглазовой и не пригласили её в команду. Однако Алиса не расстроилась, а пришла на следующий год, выучив уже все тройные. Так она попала в группу Ильи Авербуха, который поставил ей программу «Жизнь в розовом цвете» про судьбу Эдит Пиаф. Одна из членов жюри Татьяна Тарасова раскритиковала номер, поэтому фигуристка покинула проект.

Вот только, как оказалось, оценки специалистов были слегка несправедливы. Алиса смогла реализовать свой спортивный потенциал и теперь будет бороться за самые высокие места на крупнейших стартах. И в доказательство того, что её конёк не только техника, но и артистизм, Двоеглазова выбрала темой для новой произвольной программы в предстоящем сезоне песни Эдит Пиаф. Кажется, она хочет наглядно показать, что до этого всё делала верно.

Алиса Двоеглазова с Оксаной Домниной Фото: Из личного архива Двоеглазовой

Тутберидзе пугала Двоеглазову, а потом стала родным человеком

Уж точно ошибкой не было решение прийти на просмотр к Этери Тутберидзе. Правда, первая встреча с великим тренером была очень волнительной для Алисы.

«Я достаточно сильно боялась. Так сложились обстоятельства, мы пришли на просмотр, это было в 2020 году, 1 ноября, я даже запомнила. Тогда была первая тренировка, Этери Георгиевны не было, у неё были дела, был один Сергей Викторович, и вроде не так страшно. На вторую тренировку пришла Этери Георгиевна, и стало более волнительно. Потом, когда тренируешься там, проходит время, и Этери Георгиевна становится родным человеком. Но сначала страшно было, просто не общалась с ней раньше, словом не перекидывалась, знала, что она строгая. Это даёт результат, она всё делает правильно», — рассказывала Двоеглазова в интервью ТАСС.

Особая мотивация Тутберидзе сработала на фигуристке безотказно: она стала лучше понимать, как делать вращения, дорожки шагов, где ловить музыкальные акценты и, конечно, как прыгать так, чтобы у всех замирало сердце.

Много четверных и пример Королевы квадов Трусовой

Благодаря жёсткой дисциплине спортсменке удалось покорить несколько сложнейших элементов. Первым Двоеглазова выучила четверной тулуп. По её словам, прыжок долго не получалось стабилизировать, собрать на конкретных прокатах. Бывали периоды и по полгода, когда Алиса не могла справиться с коварным квад-тулупом. Однако в итоге на дебютном первенстве России фигуристка не просто показала идеальный прыжок, но и повторила его.

Следом спортсменка принялась учить самый дорогой и энергозатратный прыжок — лутц. Именно этот элемент принёс Двоеглазовой главные трофеи в карьере. Алиса опередила свою основную соперницу Маргариту Базылюк в финале Гран-при России среди юниоров и завоевала золото, а также взяла серебро на юниорском чемпионате страны.

Останавливаться на достигнутом Двоеглазова точно не станет — в планах «вывести» на лёд тройной аксель и четверной флип. Алиса не робеет и работает ради того, чтобы стать похожей на своего кумира — Королеву квадов Александру Трусову. И, кто знает, может, однажды она займёт её место…

Двоеглазова дружит с Базылюк и Федотовым и восхищается Лазаревым

Конкуренцию проигрывать Двоеглазова не намерена, при этом отличительное качество Алисы — то, что она дружит с талантливыми фигуристами своего поколения и учится у них изо дня в день. Вероятно, в этом заключается секрет её прогресса.

Фигуристка уверена, что если четверной аксель покорится кому-то из одиночниц, то это будет Маргарита Базылюк. Её Алиса безмерно уважает и поддерживает с ней тёплые отношения. Также Алиса любит проводить время с другим учеником Этери Тутберидзе Арсением Федотовым.

«Как у фигуриста, у него есть умение собираться, включаться в работу, мыслить позитивно. А если вне льда… Хороший вообще он человек, сердце у него доброе. Может поддержать. Своих друзей не бросит никогда», — делилась она.

Восхищается Двоеглазова и бойцовским характером Льва Лазарева, хотя, стоит признать, сама она тоже способна на многое. На льду Алиса уже зарекомендовала себя как фигуристка, которую не так просто сломить, она готова стать настоящей звездой. И мы этого с нетерпением ждём.