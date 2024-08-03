Трусова восстановила самый сложный четверной прыжок. Саша может стать ещё легендарнее!

Никто из фигуристок не приземлял квад в программе после 20 лет, но у серебряного призёра Пекина есть все шансы.

Возвращение Александры Трусовой в большой спорт кажется всё более реальным. Если изначально новость о выступлении фигуристки на контрольных прокатах вызывала лишь скепсис, то сейчас появились основания полагать, что Саша реально готовится к соревнованиям. Под руководством Евгения Плющенко спортсменка восстановила четверной лутц — самый сложный квад, который сейчас не прыгает никто из взрослых фигуристок.

Трусова может не просто вернуться, а вернуться с триумфом!

Трусова не даёт грандиозных обещаний, но делает невероятное

О возобновлении карьеры серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года ходили не просто пустые слухи. Грандиозную новость сообщил сам Евгений Плющенко, призвав болельщиков в сентябре ехать на контрольные прокаты в Санкт-Петербург.

«Саша Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать», — сказал двукратный олимпийский чемпион на VK Fest.

Чуть позже и сама Саша подтвердила информацию о своих планах.

«Да, я хочу попробовать выступить. Спрашивали федерацию фигурного катания, поэтому — да, я хочу попробовать. На контрольных прокатах буду, насчёт сезона не знаю пока что, жизнь покажет. Самое главное – здоровье», – рассказала фигуристка.

Если сначала казалось, что новости о возвращении Трусовой в спорт — это лишь большой пиар, то далее спокойный тон и отсутствие грандиозных обещаний начали убеждать в том, что девушка реально хочет испытать себя. Саша долгое время даже не комментировала информацию о своих тренировках, только потом, когда уже молчать стало невозможно, спортсменка и её нынешний тренер рассказали, как обстоят дела. Амбициозных планов, как участие в полноценном сезоне или, что ещё сложнее, отбор на Олимпиаду в Милане, Трусова не строит. Может быть, она и держит их в голове, но пока фигуристка убеждает, что хочет просто попробовать. И это самая верная тактика, так как снижает градус ожиданий и в итоге не оставит никого обманутым.

Тем не менее о серьёзности намерений Саши говорит её эффективность на тренировках. Контрольные прокаты — это не соревнования, в них можно выступить в любой форме. Например, Елизавета Туктамышева в прошлом сезоне показала пять двойных акселей в произвольной программе. Если бы подобным образом поступила и Трусова, никто бы сильно не удивился. Но Саша явно рассчитывает на большее, ведь восстанавливает самые сложные свои элементы. Недавно на тренировке девушка прыгнула четверной лутц — прыжок, который не показывает сейчас ни одна взрослая фигуристка. С этим элементом Трусова сможет не просто вернуться, но и вступить в борьбу с лучшими на данный момент фигуристками России — Аделией Петросян и Софьей Муравьёвой.

Трусова может стать ещё легендарнее

Нынешний уровень конкуренции позволяет Саше восстановить даже не все её квады — двух стабильно исполненных четверных лутцев и чисто показанных остальных элементов будет достаточно для побед. Конечно, даже это будет непросто. Трусова хоть и гениальная фигуристка, но всё-таки она надолго выпала из соревновательного процесса. Спортсменка держала себя в потрясающей форме (в шоу она регулярно прыгала тройной лутц и каскады с ним), но выкатать полноценную произвольную программу, даже без четверных — задача нереально сложная после двухлетнего перерыва. И не зря Саша боится за здоровье: неизвестно, как организм отреагирует на тяжёлые нагрузки, когда он от них уже отвык. Так что вполне объяснимо, почему Трусова говорит о своих планах с осторожностью — в любой момент что-то может пойти не так.

Тем не менее предпосылки к успешному возвращению есть, и очень хочется, чтобы оно и правда случилось, ведь это может быть поистине легендарно. Само возобновление карьеры после двухлетнего перерыва для нашего фигурного катания — уже сенсация. Обычно одиночницы просто молча уходят из спорта, периодически намекая на возможное возвращение, но при этом абсолютно не строя никаких спортивных планов. Сам факт выхода на соревновательный лёд вызовет к Саше огромное уважение, даже если у неё что-то не получится.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Очевидно, что жёсткий спортивный характер и непоколебимый внутренний стержень за эти годы у Трусовой тоже никуда не исчезли. Фигуристка всё так же предъявляет к себе высокие требования и рвётся делать самое сложное. Восстановление четверных она начала не с более простого тулупа, который тоже получался у неё вполне стабильно, а сразу с лутца. И это произошло в середине лета, когда до контрольных прокатов остаётся почти два месяца. За это время можно успеть и пятиквадку восстановить! Но это, конечно, пока только мечты.

На самом деле даже исполнение одного лишь четверного лутца в прокате сделает Сашу легендой. Ещё ни одна фигуристка не показывала чистый квад в программе после 20 лет. Пыталась Елизавета Туктамышева, которая освоила четверной тулуп в 22 года, но на соревнованиях элемент ей так и не покорился. Самый «взрослый» квад на данный момент принадлежит Элизабет Турсынбаевой — казахстанская фигуристка исполнила четверной сальхов на чемпионате мира 2019 года, что принесло ей серебро. После 20 же чистый квад в прокате не показывал никто. И если кто-то и способен это сделать, то это Саша Трусова. Фигуристка уже не раз ломала стереотипы и доказывала, что невозможное возможно.

Трусова — уже легенда фигурного катания, но если ей удастся успешное возвращение в спорт (да ещё и с квадами!), она станет ещё легендарнее.