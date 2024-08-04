За что фигуристок любят обвинять в предательстве? Смена флага — не единственный повод

Критику и обвинения слышат не только от фанатов, но и от тренеров.

Прямо сейчас в Париже на летней Олимпиаде российские спортсмены выступают в нейтральном статусе – их совсем немного, они проходили круги ада при отборе, а в российском медиаполе чиновники и эксперты нередко называют их предателями.

Слово «предательство» постоянно звучит и в мире фигурного катания – и далеко не в контексте выступления в нейтральном статусе. Ты «предаёшь», меняя спортивное гражданство, «предаёшь», переходя от одного тренера к другому, «предаёшь», даже меняя страну, в которой хочешь тренироваться. Кто уже раньше сталкивался с такими ужасными обвинениями и что такое настоящее предательство в фигурном катании?

Cовсем недавно с критикой в свою сторону столкнулась Софья Самоделкина, перешедшая в сборную Казахстана. Спортсменку многие поддержали в её решении выступать за другую страну, но без обвинений в том, что Софья предала Россию, не обошлось.

«Были какие-то критики, которые писали: «Предала». Но я к этому уже нормально отношусь. Я сделала этот выбор. Моя семья, мои тренеры сделали такой выбор и помогли мне с этим», – сказала Самоделкина в интервью Tengri Sport.

Фигуристка сменила спортивное гражданство на законных основаниях, к новой стране она имеет непосредственное отношение, поскольку здесь родилась её мать, целый год Самоделкина не выступала на турнирах внутри России. В нынешних условиях каждый делает свой выбор, и Софья его сделала.

При смене тренерского штаба регулярно слышала обвинения в свой адрес Александра Трусова. Всё началось с трансфера из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко в 2020 году – предательством этот переход назвали хореограф Алексей Железняков и директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. Спустя несколько лет Саша подробно высказала свою позицию о переходах:

«Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас. Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых я тренировалась. Я могу подойти к любому, что-то спросить, попросить поговорить, и мне помогут. И так же они в любой момент могут что-то написать, и я прекрасно всё пойму, тоже сделаю всё, что нужно. Я считаю, что это развитие. У каждого тренера свой подход. И спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее».

Евгений Плющенко и Александра Трусова Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Евгения Медведева не понаслышке знает, что такое обвинения в предательстве, причём обвинения беспочвенные. Когда в 2018 году фигуристка уехала тренироваться в Канаду, не поменяв при этом флаг, на неё буквально повесили клеймо предательницы. Жене пришлось очень тяжело.

«Самое странное и страшное, что я слышала от соотечественников — это слова, что я предательница. Что я предательница не кого-либо, а страны. Это самое низкое, ужасное и отвратительное, что люди могут сказать. А тем более, когда далеко взрослые люди это говорят мне. Я представляю свою родную страну Россию. И я миллион раз говорила, что не буду представлять никакую другую страну. Я выхожу на международные соревнования под объявление «Evgenia Medvedeva, Russian Federation», но при этом люди продолжают называть меня предателем.

Мне хотелось бы пожелать всем им добра и иметь рядом таких же хороших добрых и близких людей, как у меня. Потому что благодаря только им я остаюсь на плаву», – говорила двукратная чемпионка мира после перехода к Брайану Орсеру.

Удивительно, но предательством Татьяна Тарасова назвала историю Алины Горбачёвой годичной давности, хотя ничего общего с предательством это не имеет. Помощь тогда требовалась непосредственно самой фигуристке, а не тем, кто занимался её поисками.

Алина Горбачёва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем», – заявила Тарасова после того, как выяснилось, что с Горбачёвой всё в порядке.

А что такое настоящее предательство в фигурном катании? К этому можно отнести историю в паре Мария Петрова/Алексей Тихонов, когда партнёр внезапно получил предложение об участии в заграничном шоу и уехал, не предупредив ни партнёршу, ни тренера. Мария тяжело переживала случившееся, а Алексей впоследствии сам уничтожал себя за ошибку и хотел всё вернуть.

«Я корил себя за предательство. За то, что оставил Машу и не попытался ещё разок побороться за титулы и медали. Я позвонил. Но Маша ответила: «Не буду с тобой кататься», – отмечал Тихонов. Впоследствии Мария и Алексей вновь встали в пару и дошли вместе до золота чемпионата мира.

С предательством столкнулся и ещё один знаменитый парник Максим Траньков. До Татьяны Волосожар он выступал в паре с Марией Мухортовой под руководством Олега Васильева. Оба партнёра – с непростым характером, а на это наложились ещё и личные отношения Марии с тренером. Перед олимпийским сезоном-2009/2010 Мухортова и Траньков должны были работать на общекомандном сборе в Сочи, но Мария пропустила его якобы из-за болезни бабушки. Хотя вместо подготовки к Олимпиаде фигуристка и тренер вместе улетели отдыхать в Доминикану.

«Мы встречались с Олегом и Машей в аэропорту — должны были лететь в Америку, смотрю на них и понимаю, что они оба одинаково загорели. Ежу понятно: они просто ездили отдыхать вместе. Прилетели в США, надо заполнять документы на таможне — я всегда это делал за нас обоих, Маша никогда не могла заполнить ни одного бланка. Она привычно даёт мне паспорт, а там штамп приезда в Доминикану ровно на числа сборов в Сочи», – рассказывал фигурист.

Такой поступок Траньков посчитал настоящим предательством. Олимпийский сезон пара выдержала, но сразу по его окончании распалась.