«Не чувствую давления». Юная Тихонова может затмить родителей-чемпионов?

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиней нового выпуска стала 14-летняя Полина Тихонова.

Дочь знаменитой пары как на льду, так и в жизни — чемпионов мира Марии Петровой и Алексея Тихонова — переняла не только внешнее сходство родителей, но и природную тягу к ледовой стихии. В прошлом сезоне она отлично зарекомендовала себя на соревнованиях, поразив высокими пролётными прыжками, изяществом линий и прекрасным владением коньком. Сейчас Полина активно работает над тройным акселем, а также хочет выучить четверной лутц.

О том, как младшей Тихоновой неожиданно помогла Тутберидзе, почему она не оглядывается на достижения мамы и папы и что обожает не меньше катка — читайте в нашем материале.

Родители не хотели, чтобы Полина занималась фигурным катанием

Полина Тихонова попала в фигурное катание вопреки желанию известных родителей. Мария Петрова и Алексей Тихонов были против, чтобы дочка пошла по их стопам, возможно, потому что на собственном опыте знали, с каким тяжёлым трудом сопряжено это дело. Однако бабушки придерживались иного мнения. Разглядев в маленькой внучке будущую фигуристку, они подарили ей первые коньки. Сопротивление мамы и папы было сломлено, и Полина стала кататься. Позже Петрова предлагала ей отправиться в танцы на льду, а Тихонов — в спортивные пары. Ни то, ни другое девочку не заинтересовало настолько, чтобы попрощаться с одиночным видом. Она честно призналась, что хочет остаться одиночницей, хотя и понимала: гарантии успеха нет никакой. Родители прислушались к дочери, а она — к их главному совету — кататься в первую очередь в своё удовольствие, а не ради титулов и медалей.

Полина Тихонова Фото: «Чемпионат»

Тренируется Полина в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе, но в основном под руководством мамы и папы. Кроме того, оттачивать скольжение ей помогает Георгий Похилюк. Тем не менее Тутберидзе тоже сыграла в её судьбе важную роль — подстегнула выучить двойной аксель, когда юная фигуристка не решалась подступиться к нему из-за страха.

«Она мне сильно помогла, благодаря ей я выучила двойной аксель. Я долго боялась, а она заставила разогнаться. Этери Георгиевна пришла и сказала: «Ну что это такое?!» От неё исходит большая энергетика, она умеет заставлять делать больше, чтобы показать, что ты на самом деле можешь. Первое время даже как-то неловко было общаться. Ещё она часто шутит», — вспоминала Полина Тихонова в интервью «Матч ТВ».

Полина Тихонова Фото: РИА Новости

Сейчас спортсменка вовсю осваивает тройной аксель. Коварный прыжок у неё практически есть, о чём свидетельствует в том числе фантастическое исполнение дупеля на соревнованиях: Полина легко взмывает на огромную высоту и уверенно приземляется. Но покорить перед судьями на турнире конкретно три с половиной она пыталась пока лишь однажды. Произошло это в произвольной программе на первенстве Москвы минувшей весной. Спортсменка недокрутила около половины оборота и упала, но зато сделала первый шаг, чтобы добавить триксель в постоянный набор элементов.

В планах у Полины значится и изучение четверных прыжков. Она осознаёт, что при нынешней конкуренции среди юниорок взобраться на пьедестал без квадов — почти нереально, и не собирается рассчитывать на чьи-то ошибки. Для начала хочет выучить четверной лутц. Между прочим, самый дорогой квад (за исключением четверного акселя, разумеется).

Но, если честно, и без ультра-си выступления Полины производят яркое впечатление. Пролётные прыжки, размашистое катание по всей поверхности льда, интересные находки в хореографии и хорошая презентация — всё это позволило ей быстро завоевать сердца болельщиков и обратить внимание специалистов.

«Главное — дойти до взрослых стартов»

Невозможно не заметить, что Полина обладает особой элегантностью, которая проявляется у неё в каждом движении. Эта своеобразная суперсила мгновенно сосредотачивает на ней взгляды, как только она принимает стартовую позу. Зрителей завораживает её катание, которое, по ощущениям, длится мгновение. Устать от наблюдения за девушкой на льду едва ли получится: всегда хочется после окончания её программы, чтобы она и дальше продолжала выписывать эффектные па.

Полина в целом стремится к балансу в своих выступлениях и уделяет работе над компонентами не меньше внимания, чем технике. Неудивительно, что любимой её фигуристкой является Алёна Косторная. Впрочем, другим известным одиночницам она тоже отдаёт должное и восхищается их талантами.

«Моя любимая фигуристка — Алёна Косторная, но у каждой есть своя изюминка. Например, так, как прыгает Саша Трусова, никто не будет прыгать. Она уникально исполняла прыжки, идеально, что‑то нереальное. Камила Валиева — уникум, есть всё: растяжка, скольжение, передача эмоций», — рассказывала Тихонова «Матч ТВ».

Кстати, как и Косторная, Полина увлекается конным спортом и мечтает купить лошадь. В свободное время она занимается конкуром, что помогает ей отвлечься от фигурного катания и учит таким важным для любого спортсмена качествам, как спокойствие и терпение. В основном Полина тренируется на одной и той же лошадке, но её любовь к этим благородным животным не имеет границ.

Полина Тихонова с родителями Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Будучи дочкой чемпионов мира по фигурному катанию, Полина, безусловно, гордится достижениями звёздных родителей, но давления из-за их успеха она не испытывает. Мария Петрова и Алексей Тихонов не пытаются растить в семье ещё одну чемпионку. Для них гораздо важнее, чтобы девушка была просто счастливой. А как сложится её спортивная карьера — покажет время.

«Нет, родители мне не говорят: «Ты должна кататься лучше нас и так далее». Всё в порядке. Я не чувствую дополнительного давления из-за этого. Сейчас главное — дойти до взрослых стартов», — рассказывала Тихонова в интервью «Матч ТВ».