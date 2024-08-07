Неполноценная церемония. Как в Париже чествовали фигуристов США и Японии без россиян

Спустя два с половиной года после Игр в Пекине наконец-то состоялась церемония награждения призёров командного турнира по фигурному катанию. Увы, чести получить долгожданные награды в торжественной обстановке удостоились не все. 7 августа на Олимпиаде в Париже вручили лишь золотые и серебряные медали представителям США и Японии соответственно. Россию, которая на самом деле изначально выиграла командник, но опустилась на третью позицию после аннулирования результатов Камилы Валиевой, не пригласили.

Возможно, и к лучшему: видеть, как золото наших ребят отдают американцам, и без того — зрелище не из приятных. А насколько обидно им было бы самим стоять рядом с теми, кого они обыграли в феврале 2022-го, и слушать гимн США в знак их мнимой победы!

С другой стороны, наших фигуристов фактически лишили заслуженного момента славы. Да, золото у них отняли, но и олимпийская бронза — это очень круто. Тем более она тоже висела на волоске: Канада отчаянно пыталась убедить спортивный арбитражный суд (CAS), что должна стоять выше России в командном зачёте. К счастью, разбирательства в данном случае завершились в пользу наших атлетов. Жаль, что, несмотря на это, места на празднике в Париже им так и не нашлось.

А ведь появись они на церемонии награждения, глядишь, и улыбки новоиспечённых олимпийских чемпионов были бы чуточку у́же. Всё-таки американские фигуристы не могут не понимать: победа досталась им отнюдь не по праву сильнейшей команды. А так международный олимпийский комитет (МОК) избавил и себя, и их от ненужной неловкости. Все сделали вид, будто не помнят, как выступала в Пекине Россия.

Будто России в принципе нет.

Американцы и японцы получили медали в сердце Парижа

В Париж за медалями командного турнира Олимпиады-2022 приехали почти все золотые и серебряные призёры. Не хватало только японского одиночника Сёмы Уно, который недавно завершил карьеру и не смог вырваться из-за плотного графика шоу.

Спортсмены из США перед поездкой активно делились дорожными сборами в соцсетях и публиковали фотографии из самолётов. Парница Алекса Книрим, например, продемонстрировала в «сториз» новый актуальный маникюр в золотом цвете. Танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс сняли ролик распаковки подарка спонсора — целого багажного набора, в который без проблем упаковали все вещи. Ещё один представитель танцев на льду Закари Донохью сообщил в соцсетях, что проведёт во французской столице отпуск с женой и встретится с мамой. А одиночница Карен Чен сняла забавное видео, как её котёнок пытается залезть в чемодан, не желая с ней расставаться. Все радостно предвкушали получение медалей и излучали максимум позитива.

Японские фигуристы вели себя на порядок скромнее. В соцсетях ликовать не спешили, но в Парижском аэропорту задорно попозировали фотографам, изображая Эйфелеву башню.

Японские фигуристы в аэропорту Фото: из личного архива Хитоши Курасавы

Церемонию награждения организовали в специально предназначенном для этого Парке чемпионов на площади Трокадеро. Виновники торжества прошествовали под оглушительные аплодисменты болельщиков по огромной длинной сцене. Все — в фирменных костюмах своих сборных. Японцы надели стильные красные курточки и чёрные спортивные брюки. Американцы красовались в тотал синем. Пока счастливые атлеты дефилировали и махали публике, на гигантском экране крутили фрагменты их прокатов на командном турнире в Пекине.

Американские и японские фигуристы на награждении Фото: Michael Reaves/Getty Images

Затягивать с вручением и без того долгожданных медалей не стали. Золото повесили на шеи фигуристам США, японскую команду наградили серебром. Также всем призёрам преподнесли небольшие букетики цветов. Всё это сопровождалось громким скандированием зрителей: «USA, USA!»

Отсутствие бронзовых медалистов прошло незамеченным. Пьедестала не было, и команды США и Японии просто дружно стояли рядом на сцене.

«Если спортсмены чистые, они заслуживают медалей, мы были бы рады, если бы они были здесь»

После церемонии новоиспечённые олимпийские чемпионы поделились эмоциями.

«Это были облегчение, восторг и гордость, у нас только позитивные эмоции. Это всё, на что мы надеялись, когда шли к нашей олимпийской мечте. Прожить такой момент — это необъяснимо. Это невероятно», — сказали парники Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.

Мэдисон Хаббелл и Брэндон Фрейзер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Награждение действительно получилось очень ярким и запоминающимся. И что немаловажно — разделить этот момент триумфа с фигуристами смогли их близкие. В Пекине подобное было невозможно, так как тогда царили жёсткие ограничения из-за пандемии ковида. С одиночником и теперь двукратным олимпийским чемпионом (в личном и командном зачётах), например, приехали 10 членов семьи.

«Мои родители не смогли разделить со мной медаль Пекина (мужское золото), поэтому здорово, что теперь у нас есть эта альтернатива, которая позволяет нам иметь возможность присутствовать на Играх всей семьёй.

Я очень рад за команду, рад этой возможности, рад разделить это со своей семьёй. Для меня это чистая радость, я рад, что у нас есть эта возможность. Учитывая ситуацию, я счастлив, что у нас есть эта возможность поделиться с нашими друзьями и семьёй и, конечно, с командой. Это действительно здорово», — цитирует Нэйтана Чена USA TODAY.

Сборная США на награждении Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как выяснилось, о том, что российских фигуристов не позвали на церемонию в Париж, американская команда прекрасно знала. Но, естественно, никто не переживал по этому поводу. А вот то, что наши ребята подали в CAS протест из-за неприглашения, для них было сюрпризом. Американцы полностью сосредоточились на себе.

«Знал ли я, что сборная России пыталась опротестовать решение провести церемонию, потому что их не пригласили? Нет. Мы были так сосредоточены на себе, потому что это то, что мы заслужили. Мы добились этого благодаря чистому спорту, упорному труду, и мы хотели насладиться этим моментом в полной мере. Поэтому мы сосредоточились на себе, получили удовольствие и думали только о сборной США. Мы не были против того, что не было подиума», — поделился Фрейзер.

О справедливости перераспределения результатов командных соревнований в Пекине американские спортсмены отвечали не слишком охотно. Им хотелось праздновать свой успех, а не анализировать двухлетние разборки из-за допинга.

«Это действительно не моё дело, я не знаю. Но я думаю, что, по крайней мере, ответственные лица сделали всё, что могли, всеми возможными способами. Для всех нас очень памятно быть здесь, получать наши медали. Вы можете как бы увидеть всё, охватить это полностью. Это действительно нечто особенное», — отметила Карен Чен.

Сборная Японии на награждении Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Можно было бы подумать, что упоминать Россию в Париже никто не хотел, но сборная Японии приятно удивила. Представитель танцев на льду Тимоти Колето признал, что у него и японских товарищей есть российские друзья. Однако озвучивать имена он отказался, чтобы никого ненароком не обидеть.

«Конечно, у нас есть друзья из сборной России, с которыми мы очень много соревновались. Если спортсмены чистые, они заслуживают медалей, мы были бы рады, если бы они были здесь», — ответил Тимоти Колето.

Грустили ли наши фигуристы, пока США и Японию награждали в Париже? Чужая душа — потёмки. Но Александр Галлямов добавил в этот день позитива, опубликовав в соцсетях вдохновляющие кадры прокатов нашей команды в Пекине, и призвал болельщиков выкладывать в комментариях лучшие фото с Олимпиады-2022. Фанаты откликнулись на это с большим энтузиазмом.

Да, прямо сейчас очень, очень обидно, что бронзовые медали не встретились в Париже с их законными героями — Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым, Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым и Марком Кондратюком. Но в ближайшее время надеемся увидеть эти награды в России.

А ещё – достойную церемонию награждения, которую наши фигуристы продолжают ждать, в отличие от иностранных коллег.