Шоу на олимпийском льду и мастер-классы с Колядой. Чем группа Мишина занималась в Китае?

Сейчас нашим фигуристам нечасто удаётся выбраться на сборы в другие страны. В основном это ближнее зарубежье, но кто-то уезжает и подальше. Алексей Николаевич Мишин со своими учениками за это межсезонье успел побывать в разных частях света – Италия, Болгария, Казахстан, а к августу команда добралась и до Китая.

Целую неделю наши фигуристы провели в школе «Панцинь Тунцзянь» – эту академию основали серебряные призёры ОИ-2010, китайские парники Цинь Пан и Цзянь Тун. Чуть раньше в эту же школу уехал тренировать Михаил Коляда, приглашали и хореографа Татьяну Прокофьеву. Так что сборы команды Мишина были вопросом времени.

Фигуристы из России выходили на лёд вместе со спортсменами из Китая и активно обменивались опытом. В Пекине потренировались Евгения Семененко и Глеб Лутфуллин, Агата Петрова и Роман Хамзин.

«Мы, конечно же, тренировались, ведь впереди контрольные прокаты, но и в мастер-классах Алексея Николаевича тоже участвовали, показывали упражнения, которые и нам очень полезны. Спортсмены из Китая очень общительные и очень дружелюбные, несмотря на то что общаемся на разных языках, мы легко понимали друг друга. Только позитивные эмоции получала от общения с ними», – рассказала Агата «Чемпионату».

Группа Алексея Мишина на сборах в Китае Фото: Из личного архива тренера Мурада Курбанова

Михаил Коляда уехал в Китай чуть раньше и активно работает с группой местных спортсменов. На сборах ученики Мишина и ученики Коляды работали совместно, как отмечает Агата Петрова: «С Михаилом Колядой мы ежедневно были на одном льду, он занимался со своими спортсменами, иногда присоединялся к мастер-классу».

На сборах в Пекине в качестве тренеров также присутствовали и Мурад Курбанов с Андреем Лазукиным, они на постоянной основе работают в Казахстане уже не первый год.

В заключительный день фигуристы провели большое мероприятие для зрителей на одном из объектов Олимпиады-2022. Битва за золото в фигурном катании разворачивалась на другом катке, здесь же разыгрывали медали конькобежцы.

«В финальный день было шоу на олимпийском льду. Я катала свою новую короткую программу. Было достаточно много болельщиков и зрителей, как взрослых, так и маленьких детишек, которые потом покатались с нами. Ещё раз отмечу, что люди там очень позитивные, дружелюбные и очень милые! Взрослые умеют радоваться мелочам, как дети», – поделилась эмоциями Агата.

За одну тренировку Агата и Рома разучили ещё один номер, чтобы помочь старшему одногруппнику Евгению Семененко. Для выступления в Поднебесной он достал из закромов номер под песню китайской группы WayV, который раньше катал с чемпионками России – Аделией Петросян и Софьей Акатьевой. Сейчас же в роли кукол-марионеток выступили Петрова и Хамзин.

«Женя предложил прокатать «Фантом» совместно. Готовились совсем недолго, видимо, мы неплохие синхронисты, поэтому вся подготовка заняла менее одной тренировки (улыбается). Это была интересная идея, и в целом неплохо получилось, как мне кажется».

Болельщикам удалось записать совместное выступление Жени, Агаты и Ромы.

В полном составе участники сборов в Пекине посетили Великую Китайскую стену. Когда в Китае проходила Олимпиада, бушевал коронавирус, поэтому приходилось путешествовать лишь от катка до Олимпийской деревни. А теперь можно было почувствовать себя и туристами:

«В свободное время мы старались много гулять, иногда погода, конечно, не позволяла этого, но каждый день мы куда-то выбирались. Я как любитель мягких игрушек находилась в постоянном поиске идеальной мягкой панды, и я её нашла (улыбается). Самое большое впечатление – это, конечно, поездка на Великую Китайскую стену. Она удивила не только своими размерами, но и красотой вокруг. И, конечно, многолюдностью. Уникальное место, мне очень понравилось».