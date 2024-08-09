«В Загитовой нравится абсолютно всё». Ученица Буцаевой штурмует квады с высоким ростом

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиня нового выпуска – 15-летняя Екатерина Ципухина, которой удался настоящий прорыв в прошлом году!

Об этой фигуристке широкие массы узнали только в прошлом сезоне – Катя показала блестящую стабильность и не выпадала из топ-5 на крупных стартах, а также довела количество ультра-си в произвольной до двух штук. Это позволило Ципухиной попасть в основу юниорской сборной России по фигурному катанию, хотя ещё год назад её не было и в резерве.

Все самое важное и интересное о талантливой прорывной юниорке – в материале «Чемпионата».

Кто такая Екатерина Ципухина Фото: «Чемпионат»

Каталась под гимн футбольного Евро и культовую музыку Плющенко

Катя родилась в Дзержинске, в Нижегородской области, там же и начала заниматься спортом. Кататься на коньках она захотела сама – посмотрела Олимпиаду в Сочи и в 5,5 года вышла на лёд. Родители поддержали Катю в этом желании, позднее семья перебралась в Нижний Новгород.

В новом городе тренером Ципухиной являлась Елена Крошкина. В родном регионе Ципухина была лидером, но высоких результатов на первенстве России и этапах Кубка не показывала – конкуренция у девушек запредельная, пробиться из региона бывает сложно вдвойне. Однако запоминающиеся моменты всё равно были: маленькая Катя катала соревновательную программу под гимн футбольного Евро-2016, а в юниорах соревновалась с произвольной под Эдвина Мартона (тот самый «Нижинский» Евгения Плющенко).

В августе 2023 года Ципухина начала тренироваться у Виктории Буцаевой в «Легенде». Группа эта известна тем, что занимаются там в основном мальчики, но Кате удалось успешно адаптироваться в этом коллективе и найти общий язык с тренером. О Виктории Евгеньевне Катя отзывалась исключительно тепло:

«Очень сильно любит своё дело, много работает. Может поругать, взбодрить, когда надо, похвалить или пошутить. Понимающая. Я могу сказать только хорошее о ней. Она дала много советов, наставлений, которые помогли мне прогрессировать, но это останется между нами».

Екатерина Ципухина и Виктория Буцаева Фото: из личного архива Екатерины Ципухиной

Высокий рост не помешал выучить ультра-си

На фоне многих других одиночниц Екатерина выделяется достаточно высоким ростом. Ещё в ноябре Ципухина отмечала, что он составляет около 168 сантиметров. Бытует мнение, что фигурное катание – это спорт маленьких и худых, но четверные покоряются и высоким спортсменкам.

Четверной сальхов Ципухина запрыгала стабильно в группе Буцаевой, тогда ей было 14 лет. За прошлый сезон Катя заходила на квад на 12 стартах, в общей сложности было 18 попыток, из которых 11 – успешных. И что самое главное – хорошо четверной сальхов получался именно на важных стартах – на этапе Гран-при, на первенстве России и в финале Кубка Федерации.

Сейчас девочки начинают работать над квадами чуть ли не в 10 лет, но и если начать позже, то тоже можно добиться успеха. Пример Кати это доказывает. «Это никак не мешает, главное — начать. Не всё идеально, но я работаю над стабильностью в четверных элементах», – отмечала фигуристка.

Увеличение количества квадов у Кати возможно, но всё будет зависеть от исполнения тройных прыжков: «Если что-то будет получаться очень хорошо, постараемся исполнить на четыре оборота».

Болела за Загитову и могла бы стать художницей

Среди кумиров в фигурном катании Катя называет олимпийских чемпионок Алину Загитову и Анну Щербакову, а также серебряного призёра Игр – Александру Трусову:

«Всегда болела за Алину Загитову, в ней нравится абсолютно все — вращения, катание, прыжки. Очень статная, ровная фигуристка. Нравится Аня Щербакова, её характер, а в прыжках — Александра Трусова. Всех наших российских девочек люблю и слежу за ними».

Забавно, что в сезоне-2018/2019 Загитова и Ципухина катались под одну и ту же музыку. На просторах интернета можно найти видеозапись выступления девятилетней Кати с произвольной программой под песню Survivior, в этом же сезоне гремел и показательный номер Загитовой в образе Лары Крофт.

Три года Катя активно занималась рисованием в художественной школе, но слишком плотный график не позволил совмещать спорт, учёбу и искусство. Отвечая на вопрос «Что, если не фигурное катание?», Катя отметила, что продолжила бы обучение в художественной школе.

В будущем перед Катей открыты все двери. Своим успешным сезоном после переезда в Москву она доказала, что готова много работать и развиваться шаг за шагом, не боится конкуренции и имеет очень важные для спортсмена качества – собранность и уверенность в себе. Цель Ципухиной – добраться до международных соревнований. Будем надеяться, что это случится как можно скорее и что одни цели приведут за собой другие.