Медведева и Загитова сами начали новый виток противостояния. Как идёт подготовка к их шоу

Олимпиада 2018 года и спортивное противостояние Медведевой и Загитовой давно остались в прошлом, однако жизнь складывается так, что пути девушек постоянно пересекаются. Случайно или нет, но послеспортивные карьеры фигуристок будто идут параллельно: ледовые шоу, работа в качестве ведущих, развитие в шоу-бизнесе, а теперь и пробы себя в качестве продюсеров собственных ледовых проектов.

В начале июля Женя и Алина почти одновременно объявили о подготовке собственных шоу: и хоть проекты по сути своей разные, это не помешало зародиться разговорам, что кто-то за кем-то повторяет. Тем более их подогревают и сами девушки.

Так что же происходит между Медведевой и Загитовой в 2024 году и как идёт подготовка их шоу, которые они обещают сделать уникальными?

Загитова создаёт уникальную историю про Татарстан, но на её шоу низкий спрос

Первой о создании собственного шоу объявила олимпийская чемпионка Пхёнчхана. 1 июля Загитова выложила в свой телеграм-канал афишу проекта под названием «Хранители времени», премьера которого запланирована на 29 августа. Режиссёр шоу Светлана Краюшкина рассказала, что эта история была придумана по поручению президента Республики Татарстан. Шоу будет показано накануне Дня республики и, очевидно, будет ему посвящено.

«Это про семейные ценности, про традиции и про историю Татарстана. Это будет тремя частями — про древность, настоящее и немного будущее зацепим. То есть всем будет интересно. Как нашим бабушкам и дедушкам, так и нашим детям, конечно же. Будут классные эффекты. Не хочется раскрывать всех нюансов, но могу сказать точно, что мы поставим рекорд в России», — рассказывала Алина.

Фигуристка не раз отмечала, что готовит уникальный проект, которому нет аналогов в мире. Загитова сама контролирует все процессы, посвящённые созданию шоу — начиная с музыки и костюмов и заканчивая, конечно же, постановкой. Девушка регулярно делится влогами с подготовки шоу и вкладывает много сил в промо. Однако пока что ажиотажа вокруг проекта Загитовой не наблюдается, а с продажами есть очевидные проблемы. Изначально на «Татнефть Арене» в период с 29 по 31 августа было запланировано три шоу, но затем их количество сократили до двух, а пройдут они только 29 августа. Несмотря на приятные цены (от 1000 до 4500), билеты по состоянию на 8 августа продаются не очень активно — пока что заполняемость на оба показа составляет около 10%, места доступны во всех ложах и во всех ценовых категориях. Старания олимпийской чемпионки не спасают — спрос пока невысок.

Возможно, всё дело в том, что шоу пройдёт в Казани — это не самая удобная точка для болельщиков из других городов, тем более что мероприятие запланировано на будний день — четверг. Или же любителям фигурного катания недостаточно одной Алины — пока что из звёздных спортсменов анонсирована только она. На промофото к шоу появился ещё и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, а о других известных участниках нет никакой информации. Хоть Загитова и большая звезда для российского фигурного катания, но полностью собрать зал только благодаря своему имени — очень амбициозная задача, с которой справлялся пока только Юдзуру Ханю.

Возможно, главные козыри Алина припасла напоследок, и чем ближе будет шоу, тем больше она будет заинтересовывать болельщиков. Но пока дела у фигуристки складываются тяжело. А на днях удар по репутации шоу Загитовой нанесла ещё и Яна Рудковская, намекнувшая, что Алина вдохновилась тизером шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».

Медведева готовит юбилейное шоу, но боится кражи идей

В краже чужих идей Загитову подозревает и её заклятая подруга Евгения Медведева. Серебряный призёр Пхёнчхана объявила о создании своего шоу спустя несколько дней после Алины, но его подготовка началась задолго до этого, на что Женя намекала в своих соцсетях. Прямиком перед анонсом «Хранителей времени» Медведева выкладывала бэкстейдж с фотосессии к своему шоу, где она позировала в старых соревновательных платьях. Концепция проекта Жени будет совсем другая: фигуристка посвятит шоу своему 25-летию, покажет знаковые постановки, а помимо неё, на арене появятся знаменитые фигуристы и артисты.

Что конкретно ждёт зрителей — пока тайна. Медведева открыто признаётся, что боится воровства идей, и не надо уметь читать между строк, чтобы понять, на кого она намекает.

«Я нахожусь в том положении, что мне нельзя спойлерить. Знаете, всегда кто-то стремится сделать что-то раньше меня и выдать мои идеи за свои. Поэтому пока без этого. Просто скажу, что попытаюсь удивить. Расписку не положу, конечно, что удивятся прямо все, но у нас действительно есть некоторые уникальные для фигурного катания идеи, для которых нужно много средств и очень хороших специалистов», — рассказывала Медведева Sport24.

Говорит Женя правду или использует инструменты пиара — мы можем только гадать. Но то, что две заклятые подруги готовят собственные ледовые шоу в одно время — совпадение забавное. Здесь в более выгодном положении находится Медведева — её шоу состоится 15 ноября, спустя два с половиной месяца после шоу Загитовой. Фигуристка сможет посмотреть, как прошёл дебют у её конкурентки, и учесть некоторые нюансы при подготовке собственной премьеры.

Правда, дела у Жени и так пока что идут лучше — как минимум по продажам. Несмотря на то что шоу Медведевой состоится позднее, билеты на него дороже (от 2500 до 7000 рублей), а участники, как и у Загитовой, до сих пор не анонсированы, на «ЦСКА Арене» уже раскуплена бóльшая часть билетов. Но нельзя не отметить, что стартовые условия у фигуристок немного разные: шоу Жени пройдёт одним днём в столице, так ещё и в пятницу вечером.

Если у Загитовой к премьере почти всё готово, то у Медведевой работа в самом разгаре.

«Мы довольно-таки рано объявили о том, что будет ледовое шоу. Сейчас ещё утверждается список участников. Конечно же, это будут знаменитые фигуристы, но ещё и артисты, музыканты.

Планирую несколько раз за вечер выйти на лёд. Для этого мне потребуется серьёзная физическая подготовка. У меня есть много знаковых программ, которые я бы хотела ещё раз в жизни откатать при зрителях. Так что меня будет много, хорошо это или плохо, я не знаю. Буду часто выходить на лёд», — делилась Медведева.

Обе звезды Олимпиады-2018 не стеснялись разбрасываться громкими словами при рассказах о собственных шоу, так что ожидания зрителей будут очень высокими. Фигуристкам и правда придётся удивить, иначе велик риск отхватить кучу критики. А выход шоу практически в одно время плюс намёки Медведевой неминуемо приведут к тому, что оба проекта будут сравнивать. Так что Алина и Женя сами усложнили себе задачу: даже здесь они создали новый виток противостояния.