Больше всех — учениц Тутберидзе! Кто из девушек выступит на контрольных прокатах юниорок

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Кто из девушек выступит на контрольных прокатах среди юниоров
Кто из девушек выступит на контрольных прокатах среди юниоров
На предсезонных смотринах 14 и 15 августа юные одиночницы покажут короткие и произвольные программы. Особое внимание будет приковано к дебюту на них звёздочки Евгения Плющенко Елены Костылевой.
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Яна Анашкина, 12 лет
Яна Анашкина, 12 лет
Талантливая фигуристка из Екатеринбурга тренируется у Антона Киселёва в школе «Локомотив» и наверняка стремится добиться не меньшего успеха, чем её известная землячка Вероника Яметова.
Маргарита Базылюк, 13 лет
Маргарита Базылюк, 13 лет
Воспитанница Тутберидзе играючи выиграла в прошлом сезоне первенство России и прыжковый турнир, где одолела даже чемпионку России Аделию Петросян. Тройной аксель и четверные тулуп и сальхов делают её грозой для соперниц.
Мария Гордеева, 15 лет
Мария Гордеева, 15 лет
Маша занимается под руководством Сергея Давыдова в ЦСКА и регулярно бесстрашно штурмует квад-сальхов на соревнованиях.
Алиса Двоеглазова, 15 лет
Алиса Двоеглазова, 15 лет
Победительница финала Гран-при России среди юниоров имеет в своём арсенале четверные лутц и тулуп, а также активно разучивает квад-флип. Среди юниорок Тутберидзе она самая старшая.
София Дзепка, 15 лет
София Дзепка, 15 лет
Ученица Екатерины Моисеевой в ЦСКА весь прошлый сезон очаровывала своими выступлениями, а сейчас старательно учит четверной сальхов.
Елена Костылева, 12 лет
Елена Костылева, 12 лет
Невероятно одарённая Лена из «Ангелов Плющенко» каждый раз восхищает потрясающим скольжением и отличными прыжками. При этом она владеет несколькими элементами ультра-си: трикселем и четверными тулупом и сальховом.
Милана Лебедева, 14 лет
Милана Лебедева, 14 лет
От группы Екатерины Моисеевой на контрольных прокатах выступит и вторая воспитанница. Скоро узнаем, восстановила ли она свой четверной сальхов, с которым рассталась во второй половине прошлого сезона.
Варвара Лисс, 12 лет
Варвара Лисс, 12 лет
Питерская одиночница из «Звёздного льда», где она катается у Ольги Ефимовой, имеет все шансы запомниться болельщикам и понравиться комиссии из нашей федерации.
Валерия Литвинчёва, 12 лет
Валерия Литвинчёва, 12 лет
Варя представит на прокатах ЦСКА и группу Анастасии Семиной. Очень позитивная девушка будет сражать всех улыбкой.
Валерия Лукашова, 13 лет
Валерия Лукашова, 13 лет
Очередная одиночница Тутберидзе прекрасно зарекомендовала себя в прошлом сезоне, а в новом определённо будет стремиться превзойти свои достижения. Помогут ей в этом четверные лутц и сальхов.
Анна Ляшенко, 15 лет
Анна Ляшенко, 15 лет
Хотя Аня выступает за родную Ростовскую область, тренируется она в Москве у Юлии Липницкой. Очень интересно, как проявит себя спортсменка легендарной девочки в красном пальто.
Агата Петрова, 15 лет
Агата Петрова, 15 лет
Ещё одна питерская фигуристка представит команду Татьяны Мишиной и, возможно, порадует ультра-си. Девушка учит тройной аксель и четверной тулуп, но на турнирах пока не выполняла.
Лидия Плескачёва, 14 лет
Лидия Плескачёва, 14 лет
Трикселистке Светланы Пановой в это межсезонье покорился четверной сальхов, а до этого в марте она приземлила четверной тулуп. Соперничество с ней становится всё более опасным.
Алёна Принёва, 14 лет
Алёна Принёва, 14 лет
Алёна станет четвёртой ученицей Тутберидзе на контрольных прокатах. Её часто сравнивают с Трусовой — и не только за внешнее сходство. Юная одиноница владеет четверными лутцем и тулупом, а не так давно к ним присоединился флип.
Любовь Рубцова, 15 лет
Любовь Рубцова, 15 лет
Люба долго восстанавливалась после операции на позвоночнике, но теперь активно набирает форму, вспоминает ультра-си и накатывает программы в «Ангелах Плющенко».
Екатерина Ципухина, 15 лет
Екатерина Ципухина, 15 лет
Катя занимается под руководством Виктории Буцаевой в столице, куда переехала из Нижнего Новгрода. В произвольной она регулярно прыгает два четверных сальхова и выдерживает жёсткую конкуренцию.
Алиса Юрова, 14 лет
Алиса Юрова, 14 лет
Алиса тренируется в «Ангелах Плющенко» и прыгает тройной аксель. На соревнованиях она защищает честь Липецкой области.
Больше всех — учениц Тутберидзе! Кто из девушек выступит на контрольных прокатах юниорок
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