Больше всех — учениц Тутберидзе! Кто из девушек выступит на контрольных прокатах юниорок

Алёна Принёва, 14 лет

Алёна станет четвёртой ученицей Тутберидзе на контрольных прокатах. Её часто сравнивают с Трусовой — и не только за внешнее сходство. Юная одиноница владеет четверными лутцем и тулупом, а не так давно к ним присоединился флип.