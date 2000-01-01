Ученик Плющенко с пятью ультра-си! Кто из парней выступит на контрольных прокатах юниоров

Кто из парней выступит на контрольных прокатах среди юниоров
14 и 15 августа сильнейшие парни-одиночники покажут готовность к сезону на контрольных прокатах среди юниоров. Федотов из группы Тутберидзе и Лазарев из ЦСКА вновь померяются мощными четверными прыжками.
Михаил Алексахин, 13 лет
Победитель первенства Москвы среди младшего возраста тренируется в «Ангелах Плющенко» и активно отрабатывает программу с тремя четверными и двумя трикселями.
Вадим Воронов, 13 лет
Вице-чемпион среди новисов из группы Игоря Лютикова в «Москвиче» 19 августа отпразднует 14-летие и, вероятно, уже окончательно перейдёт в юниоры.
Эдуард Карартынян, 16 лет
Воспитанник Светланы Соколовской закончил прошлый сезон не на самой высокой ноте, но это отличный стимул взять реванш в новом.
Лев Лазарев, 14 лет
Ученик Сергея Давыдова — победитель финала Гран-при России среди юниоров. Конечно, все вновь ожидают от нпго великолепного выступления с блестящими четверными лутцем, флипом и тулупом.
Марк Лукин, 15 лет
На прошлом первенстве России подопечный Виктории Буцаевой остановился в шаге от пьедестала. Чтобы взять медаль, ему не хватило всего семь сотых балла!
Макар Пузин, 15 лет
Ещё один фигурист Ларисы Урусовой и Ирины Смирновой пока не исполняет квады, но не исключено, что скоро он преподнесёт всем сюрприз.
Иван Рамзенков, 14 лет
Петербургский одиночник Кирилла Давыденко забрал бронзу первенства России в этом году и старательно пытается догнать главных соперников.
Михаил Тихонов, 14 лет
Миша тренируется у Светланы Соколовской и находится только на пути к большим успехам. Будет интересно посмотреть, как он спрогрессировал за межсезонье.
Николай Угожаев, 18 лет
Хотя воспитанник Вероники Дайнеко из Санкт-Петербурга уже перевалил за совершеннолетие, по правилам он имеет право выступать в юниорах до 19 лет. Между прочим, недавно он пробовал четверной аксель!
Арсений Федотов, 14 лет
Юный уникум из группы Тутберидзе — двукратный победитель первенства России. Три квада в произвольной и триксель — определённо для него не предел.
Ученик Плющенко с пятью ультра-си! Кто из парней выступит на контрольных прокатах юниоров
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