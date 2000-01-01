Ученик Плющенко с пятью ультра-си! Кто из парней выступит на контрольных прокатах юниоров

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Кто из парней выступит на контрольных прокатах среди юниоров
Кто из парней выступит на контрольных прокатах среди юниоров
14 и 15 августа сильнейшие парни-одиночники покажут готовность к сезону на контрольных прокатах среди юниоров. Федотов из группы Тутберидзе и Лазарев из ЦСКА вновь померяются мощными четверными прыжками.
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Михаил Алексахин, 13 лет
Михаил Алексахин, 13 лет
Победитель первенства Москвы среди младшего возраста тренируется в «Ангелах Плющенко» и активно отрабатывает программу с тремя четверными и двумя трикселями.
Вадим Воронов, 13 лет
Вадим Воронов, 13 лет
Вице-чемпион среди новисов из группы Игоря Лютикова в «Москвиче» 19 августа отпразднует 14-летие и, вероятно, уже окончательно перейдёт в юниоры.
Эдуард Карартынян, 16 лет
Эдуард Карартынян, 16 лет
Воспитанник Светланы Соколовской закончил прошлый сезон не на самой высокой ноте, но это отличный стимул взять реванш в новом.
Лев Лазарев, 14 лет
Лев Лазарев, 14 лет
Ученик Сергея Давыдова — победитель финала Гран-при России среди юниоров. Конечно, все вновь ожидают от нпго великолепного выступления с блестящими четверными лутцем, флипом и тулупом.
Марк Лукин, 15 лет
Марк Лукин, 15 лет
На прошлом первенстве России подопечный Виктории Буцаевой остановился в шаге от пьедестала. Чтобы взять медаль, ему не хватило всего семь сотых балла!
Макар Пузин, 15 лет
Макар Пузин, 15 лет
Ещё один фигурист Ларисы Урусовой и Ирины Смирновой пока не исполняет квады, но не исключено, что скоро он преподнесёт всем сюрприз.
Иван Рамзенков, 14 лет
Иван Рамзенков, 14 лет
Петербургский одиночник Кирилла Давыденко забрал бронзу первенства России в этом году и старательно пытается догнать главных соперников.
Михаил Тихонов, 14 лет
Михаил Тихонов, 14 лет
Миша тренируется у Светланы Соколовской и находится только на пути к большим успехам. Будет интересно посмотреть, как он спрогрессировал за межсезонье.
Николай Угожаев, 18 лет
Николай Угожаев, 18 лет
Хотя воспитанник Вероники Дайнеко из Санкт-Петербурга уже перевалил за совершеннолетие, по правилам он имеет право выступать в юниорах до 19 лет. Между прочим, недавно он пробовал четверной аксель!
Арсений Федотов, 14 лет
Арсений Федотов, 14 лет
Юный уникум из группы Тутберидзе — двукратный победитель первенства России. Три квада в произвольной и триксель — определённо для него не предел.
Ученик Плющенко с пятью ультра-си! Кто из парней выступит на контрольных прокатах юниоров
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