Ученик Плющенко с пятью ультра-си! Кто из парней выступит на контрольных прокатах юниоров

Николай Угожаев, 18 лет

Хотя воспитанник Вероники Дайнеко из Санкт-Петербурга уже перевалил за совершеннолетие, по правилам он имеет право выступать в юниорах до 19 лет. Между прочим, недавно он пробовал четверной аксель!