Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Как Валиева дегустировала торты в шоу Кондитер. Дети после дисквалификации за допинг

«Можно весь тортик поесть?» Как Валиева дегустировала десерты в шоу «Кондитер. Дети»
Дарья Кирюхина
Камила Валиева на шоу «Кондитер. Дети»
Аудио-версия:
Комментарии
Клубникой Камилу на этот раз решили не угощать.

Камила Валиева выступила в качестве звёздного гостя в развлекательном шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». В этом проекте юные кондитеры соревнуются друг с другом, чтобы создать самый вкусный и презентабельный торт. Фигуристка вместе с ведущими Ренатом Агзамовым и Ольгой Вашуриной продегустировала приготовленные специально для неё торты и помогла выбрать победителя кулинарного состязания.

Как выяснилось, в десертах Камила неплохо разбирается. Любит шоколад, нежный бисквит и начинку из ягод.

Материалы по теме
Валиева снова в деле! Топ-фигуристка вернулась на лёд благодаря Навке
Валиева снова в деле! Топ-фигуристка вернулась на лёд благодаря Навке

Кадры со съёмок Камилы Валиевой в телепроекте «Кондитер. Дети» появились в соцсетях ещё в конце февраля. Правда, тогда идея задействовать её в подобной передаче выглядела весьма сомнительной. Какая злая ирония: девушку дисквалифицировали за допинг на четыре года после провальной версии стороны защиты, что запрещённое вещество — триметазидин — попало в её организм через приготовленное дедушкой клубничное пирожное. Создатели шоу будто намеренно решили привлечь внимание, поставив воспитанницу Тутберидзе в ситуацию, когда ей на глазах всей страны придётся дегустировать десерты. Оставалось надеяться, что никакой клубники там и близко не будет.

Выпуск с Камилой изначально планировали показать на экранах 2 июля. Однако по неизвестной причине премьеру перенесли на неопределённый срок. В итоге новой датой назначили 10 августа, и на этот раз обошлось без снятия с эфира.

Камила Валиева на шоу «Кондитер. Дети»

Камила Валиева на шоу «Кондитер. Дети»

Фото: кадр из видео

Камила стала гостьей 12-й серии третьего сезона шоу. Шестёрка прошедших в финал выпуска конкурсантов должна была повторить в миниатюре огромный сладкий шедевр, который Ренат Агзамов специально сделал для знаменитой спортсменки. Особая сложность заключалась в том, что торт должна была украшать фигурка кибер Бабы Яги, а сам он – напоминать по форме каплю. Что же касается состава бисквита и начинки — здесь детям дали полную свободу творчества. Из-за этого, естественно, возникли опасения: вдруг кто-то захочет использовать злосчастную клубнику?

Когда время, отведённое на готовку, истекло, в студию пригласили Камилу Валиеву. Представили её как российскую фигуристку и гордость нации. Участники встретили девушку бурными аплодисментами. Интересно, что среди финалистов была юная 12-летняя одиночница Вероника Кравченко. Возможность угостить тортом Камилу оказалась для неё невероятно приятным сюрпризом.

«Я рада видеть Камилу Валиеву, потому что я слежу за её выступлениями, и они мне очень нравятся», — рассказала Вероника.

Знакомство с Камилой воодушевило и других ребят. О её таланте они знали не понаслышке.

«Камилу Валиеву я смотрела, когда она была на Олимпиаде, и болела за неё», — призналась 14-летняя Варвара Пузанкова.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: кадр из видео

Первым дегустации подвергли ароматный торт с начинкой из манго-маракуйи, крем-чиза и сгущёнки, покрытый шоколадным ганашем и миндальными лепестками. Камила высоко оценила десерт, но отметила, что он слишком сладкий.

«Какой мягкий…Ммм…Очень вкусно! Прямо сладкий. Немного приторный», — сказала Валиева.

Следующая участница не очень хорошо справилась с техническим заданием и сомневалась, что её торт стоит пробовать. Камила трогательно поддержала девочку, обняв за плечи, и защитила от критики Агзамова. И хотя тестировать на вкус её изделие всё-таки не стали, доброта спортсменки сгладила неприятную ситуацию.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: кадр из видео

Очень оригинально презентовала свой торт 16-летняя Анастасия Орлова, объяснив, что стоящая на нём Баба Яга пыталась научиться кататься на коньках, как Камила, но у неё ничего не вышло. Валиеву позабавила идея, а шоколадный шифоновый бисквит с компате из вишни вызвал гастрономическое наслаждение.

«Мне очень нравится. Он в меру сладкий, с кислинкой — прямо как нужно! И очень вкусный бисквит», — поделилась Валиева.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: кадр из видео

С фигурным катанием связала свою работу и 14-летняя Варвара Пузанкова, поставив Бабу Ягу на торте в причудливую позу фигуристки. Но наибольшее впечатление произвёл именно вкус: шоколадный бисквит с кремчизом, вишней и шоколадным ганашем буквально покорил Камилу.

«Можно мне весь тортик поесть? Очень вкусно. Очень вкусный и верхний, и нижний слой. И бисквит мне нравится. Вообще всё нравится!» — осыпала комплиментами изделие Валиева.

Малиновый торт

Малиновый торт

Фото: кадр из видео

Единственный конкурсант-парень представил наиболее аккуратный и красивый десерт, но за внешним блеском ванильного бисквита с малиновым конфитюром известная спортсменка обнаружила недостаток.

«Бисквит, может быть, не такой мягкий, но начинка очень вкусная. Но бисквит чувствуется, как будто хлебушек. Просто до этого у девчонок очень прям мягкий был», — пояснила Валиева.

У юной фигуристки, приготовившей ванильный торт с кремом-пломбиром, Камила поинтересовалась, какой у неё спортивный разряд и какие прыжки она выполняет. Такое внимание по-настоящему осчастливило девочку, а комментарий об отменной начинке ещё больше растянул её губы в улыбке.

Камила Валиева на шоу «Кондитер. Дети»

Камила Валиева на шоу «Кондитер. Дети»

Фото: кадр из видео

После напряжённого совещания ведущих с Камилой Агзамов объявил победителя — Варвару Пузанкову, чей шоколадный торт с кремчизом и вишней ученица Тутберидзе хотела съесть полностью. Но на этом программа не закончилась. Выяснилось, что первое место решили присудить ещё одной участнице — Анастасии Орловой, которая также привела в восторг Камилу сочетанием шоколадного бисквита и вишни.

Выходит, самая любимая ягода знаменитой фигуристки и гордости нации вовсе не клубника, а вишня? По крайней мере, если речь заходит о выборе между ними в десертах.

Впрочем, в шоу «Кондитер. Дети» такого выбора в принципе не было. Клубнику ни для начинки, ни для украшения никто не использовал. И это на самом деле хорошо: все опасения увидеть пугающий два года десерт миновали, а выпуск с Камилой получился весёлым и позитивным.

Материалы по теме
Наши фигуристы сохранили бронзу ОИ после дисквалификации Валиевой. Но медали им не вручат?
Наши фигуристы сохранили бронзу ОИ после дисквалификации Валиевой. Но медали им не вручат?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android