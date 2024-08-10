«Можно весь тортик поесть?» Как Валиева дегустировала десерты в шоу «Кондитер. Дети»

Клубникой Камилу на этот раз решили не угощать.

Камила Валиева выступила в качестве звёздного гостя в развлекательном шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». В этом проекте юные кондитеры соревнуются друг с другом, чтобы создать самый вкусный и презентабельный торт. Фигуристка вместе с ведущими Ренатом Агзамовым и Ольгой Вашуриной продегустировала приготовленные специально для неё торты и помогла выбрать победителя кулинарного состязания.

Как выяснилось, в десертах Камила неплохо разбирается. Любит шоколад, нежный бисквит и начинку из ягод.

Кадры со съёмок Камилы Валиевой в телепроекте «Кондитер. Дети» появились в соцсетях ещё в конце февраля. Правда, тогда идея задействовать её в подобной передаче выглядела весьма сомнительной. Какая злая ирония: девушку дисквалифицировали за допинг на четыре года после провальной версии стороны защиты, что запрещённое вещество — триметазидин — попало в её организм через приготовленное дедушкой клубничное пирожное. Создатели шоу будто намеренно решили привлечь внимание, поставив воспитанницу Тутберидзе в ситуацию, когда ей на глазах всей страны придётся дегустировать десерты. Оставалось надеяться, что никакой клубники там и близко не будет.

Выпуск с Камилой изначально планировали показать на экранах 2 июля. Однако по неизвестной причине премьеру перенесли на неопределённый срок. В итоге новой датой назначили 10 августа, и на этот раз обошлось без снятия с эфира.

Камила Валиева на шоу «Кондитер. Дети» Фото: кадр из видео

Камила стала гостьей 12-й серии третьего сезона шоу. Шестёрка прошедших в финал выпуска конкурсантов должна была повторить в миниатюре огромный сладкий шедевр, который Ренат Агзамов специально сделал для знаменитой спортсменки. Особая сложность заключалась в том, что торт должна была украшать фигурка кибер Бабы Яги, а сам он – напоминать по форме каплю. Что же касается состава бисквита и начинки — здесь детям дали полную свободу творчества. Из-за этого, естественно, возникли опасения: вдруг кто-то захочет использовать злосчастную клубнику?

Когда время, отведённое на готовку, истекло, в студию пригласили Камилу Валиеву. Представили её как российскую фигуристку и гордость нации. Участники встретили девушку бурными аплодисментами. Интересно, что среди финалистов была юная 12-летняя одиночница Вероника Кравченко. Возможность угостить тортом Камилу оказалась для неё невероятно приятным сюрпризом.

«Я рада видеть Камилу Валиеву, потому что я слежу за её выступлениями, и они мне очень нравятся», — рассказала Вероника.

Знакомство с Камилой воодушевило и других ребят. О её таланте они знали не понаслышке.

«Камилу Валиеву я смотрела, когда она была на Олимпиаде, и болела за неё», — призналась 14-летняя Варвара Пузанкова.

Камила Валиева Фото: кадр из видео

Первым дегустации подвергли ароматный торт с начинкой из манго-маракуйи, крем-чиза и сгущёнки, покрытый шоколадным ганашем и миндальными лепестками. Камила высоко оценила десерт, но отметила, что он слишком сладкий.

«Какой мягкий…Ммм…Очень вкусно! Прямо сладкий. Немного приторный», — сказала Валиева.

Следующая участница не очень хорошо справилась с техническим заданием и сомневалась, что её торт стоит пробовать. Камила трогательно поддержала девочку, обняв за плечи, и защитила от критики Агзамова. И хотя тестировать на вкус её изделие всё-таки не стали, доброта спортсменки сгладила неприятную ситуацию.

Камила Валиева Фото: кадр из видео

Очень оригинально презентовала свой торт 16-летняя Анастасия Орлова, объяснив, что стоящая на нём Баба Яга пыталась научиться кататься на коньках, как Камила, но у неё ничего не вышло. Валиеву позабавила идея, а шоколадный шифоновый бисквит с компате из вишни вызвал гастрономическое наслаждение.

«Мне очень нравится. Он в меру сладкий, с кислинкой — прямо как нужно! И очень вкусный бисквит», — поделилась Валиева.

Камила Валиева Фото: кадр из видео

С фигурным катанием связала свою работу и 14-летняя Варвара Пузанкова, поставив Бабу Ягу на торте в причудливую позу фигуристки. Но наибольшее впечатление произвёл именно вкус: шоколадный бисквит с кремчизом, вишней и шоколадным ганашем буквально покорил Камилу.

«Можно мне весь тортик поесть? Очень вкусно. Очень вкусный и верхний, и нижний слой. И бисквит мне нравится. Вообще всё нравится!» — осыпала комплиментами изделие Валиева.

Малиновый торт Фото: кадр из видео

Единственный конкурсант-парень представил наиболее аккуратный и красивый десерт, но за внешним блеском ванильного бисквита с малиновым конфитюром известная спортсменка обнаружила недостаток.

«Бисквит, может быть, не такой мягкий, но начинка очень вкусная. Но бисквит чувствуется, как будто хлебушек. Просто до этого у девчонок очень прям мягкий был», — пояснила Валиева.

У юной фигуристки, приготовившей ванильный торт с кремом-пломбиром, Камила поинтересовалась, какой у неё спортивный разряд и какие прыжки она выполняет. Такое внимание по-настоящему осчастливило девочку, а комментарий об отменной начинке ещё больше растянул её губы в улыбке.

Камила Валиева на шоу «Кондитер. Дети» Фото: кадр из видео

После напряжённого совещания ведущих с Камилой Агзамов объявил победителя — Варвару Пузанкову, чей шоколадный торт с кремчизом и вишней ученица Тутберидзе хотела съесть полностью. Но на этом программа не закончилась. Выяснилось, что первое место решили присудить ещё одной участнице — Анастасии Орловой, которая также привела в восторг Камилу сочетанием шоколадного бисквита и вишни.

Выходит, самая любимая ягода знаменитой фигуристки и гордости нации вовсе не клубника, а вишня? По крайней мере, если речь заходит о выборе между ними в десертах.

Впрочем, в шоу «Кондитер. Дети» такого выбора в принципе не было. Клубнику ни для начинки, ни для украшения никто не использовал. И это на самом деле хорошо: все опасения увидеть пугающий два года десерт миновали, а выпуск с Камилой получился весёлым и позитивным.