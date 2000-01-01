Ушёл из жизни Валентин Писеев
Валентин Николаевич руководил российским фигурным катанием более 20 лет, возглавляя ещё советскую национальную федерацию.
Только в 2010 году на пост президента ФФККР был избран Александр Горшков, а Писеев остался в должности почётного президента. Каких успехов добилась при нём наша фигурка?
14 золотых медалей ОИ
В 1992 году на Олимпиаде выступала Объединённая команда, но считать стоит и эти медали. Под руководством Писеева фигуристы взяли 14 золотых олимпийских наград: по пять — в мужском одиночном и парном катании, четыре — в танцах на льду.
Именно при Писееве побеждали Плющенко и Ягудин, но при нём случались и олимпйские скандалы — например, история с разделением золота между Бережной/Сихарулидзе и канадцами Сале/Пеллетье.
44 золотые медали ЧМ
13 медалей российские и советские фигуристы завоевали в танцах на льду, 10 — в парном катании, 8 — в мужском одиночном, 3 — в женском (усилиями Марии Бутырской и Ирины Слуцкой).
55 золотых медали ЧЕ
На Евро самым плодовитым было парное катание — 17 золотых медалей. 15 завоевали ледовые танцоры, 13 — одиночники, 10 — одиночницы (всё те же Слуцкая и Бутырская).
Неудачи в Ванкувере
Последней для Писеева стала неудачная Олимпиада-2010 в Ванкувере, откуда российские фигуристы не увезли ни одного золота.
Плющенко со скандалом занял второе место, в танцах на льду бронзу взяли Домнина и Шабалин, а в женском одиночном и парном катании медалей у России не было.
После завершения сезона-2009/2010 ФФККР возглавил Александр Горшков, который умер в ноябре 2022 года.
Сейчас Федерацией фигурного катания России руководит олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.
Писеев возглавлял нашу фигурку больше 20 лет! При нём побеждали Плющенко, Ягудин, Слуцкая
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