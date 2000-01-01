Писеев возглавлял нашу фигурку больше 20 лет! При нём побеждали Плющенко, Ягудин, Слуцкая

14 золотых медалей ОИ

В 1992 году на Олимпиаде выступала Объединённая команда, но считать стоит и эти медали. Под руководством Писеева фигуристы взяли 14 золотых олимпийских наград: по пять — в мужском одиночном и парном катании, четыре — в танцах на льду.