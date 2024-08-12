«Грош цена тем, кто не работает с международными федерациями». Не стало Валентина Писеева

Мир фигурного катания скорбит – из жизни ушёл бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. Он долго боролся с болезнью и скончался на 83-м году жизни.

Членом президиума Федерации фигурного катания СССР Писеев стал ещё в 1965 году – почти 60 лет назад. Всю свою жизнь он посвятил развитию фигурного катания в нашей стране.

В этот тяжёлый день «Чемпионат» вспоминает историю прославленного руководителя.

Материалы по теме Бывший президент ФФККР Валентин Писеев ушёл из жизни в возрасте 82 лет

Фигурное катание в жизнь Валентина Николаевича пришло в 1950 году: он встал на коньки на стадионе Юных пионеров в Москве. Тренером Писеева была Татьяна Гранаткина, основоположница советской школы фигурного катания. Больших успехов в спорте Писеев не достиг, но стал кандидатом в мастера спорта СССР, поступил в институт физической культуры и окончил его с отличием.

Тренерскую работу Писеев совмещал с организаторской. В 24 года он возглавил Всесоюзную коллегию судей, а в 26 лет стал ответственным секретарем Федерации фигурного катания на коньках СССР.

Огромное количество времени Валентин Николаевич посвятил судейской работе. С 1972 по 1977 год он судил чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры. В 1977 году грянул большой скандал с отстранением всех советских судей на сезон-1977/1978, поводом для которого стала максимальная оценка 6,0 для пары Ирина Роднина/Александр Зайцев.

Ирина Роднина и Александр Зайцев Фото: РИА Новости

Вот как о нём рассказывал сам Писеев: «Во времена правления француза Жака Фавара нас действительно «душили». На чемпионате мира 1977 года в Токио я поставил Родниной и Зайцеву 5,9 за технику (при небольшой ошибке в исполнении прыжка) и 6,0 за артистичность. После них предстояло выступать ещё двум парам, которые теоретически могли получить оценки выше, поскольку по негласному договору в таких случаях предельные баллы давать не полагалось. Но я знал: если не сделаю 6,0, меня в Союзе не поймут. Рисковал сознательно. И вот глава технического комитета итальянка Бьянкетти сразу по окончании соревнований пар собрала судейскую бригаду, хотя по регламенту не имела на это права, и устроила разнос. Объявили дисквалификацию не только мне, но и всем нашим судьям: насобирали разные случаи, когда якобы завышались оценки советским фигуристам».

Ситуация решилась в переписке – Писеев и глава спорткомитета Сергей Павлов подготовили эмоциональное письмо президенту ISU Жаку Фавару, а в ответ получили разъяснение случаев необъективного судейства. Чиновник пообещал взять под контроль оценки советских фигуристов, чтобы их «не зажимали», и вместо дисквалификации Писеев пошёл на повышение.

Валентин Писеев в 2010 году Фото: Олег Булдаков/ТАСС

На протяжении восьми лет (1977-1985) Писеев избирался в состав технического комитета ISU. Неоднократно Валентин Николаевич отмечал, что в фигурном катании необходимо иметь хороший контакт с миром: «Грош цена тем, кто не умеет и не старается работать с международными федерациями. А в таких субъективных видах, как фигурное катание, личные контакты вдвойне ценны».

В 1989 году Валентин Писеев возглавил советское фигурное катание, а после распада СССР – Федерацию фигурного катания на коньках России. За следующие 18 лет российские фигуристы выиграли несметное количество медалей, в том числе олимпийских. Плеяда мужчин-одиночников (Урманов-Кулик-Ягудин-Плющенко), ярчайшие победы в танцах – Грищук/Платов, Навка/Костомаров, доминирование в парном катании – Мишкутёнок/Дмитриев, Казакова/Дмитриев, Бережная/Сихарулидзе, Тотьмянина/Маринин, воспрявшее женское одиночное в лице Бутырской и Слуцкой – всё это пришлось на тот период, когда во главе федерации стоял Валентин Николаевич.

Как у ФФККР появился генеральный спонсор? Во многом это заслуга Писеева. Вот как он рассказывал об этом в интервью от 2016 года:

«Помогло участие в Совете по физической культуре и спорту при президенте РФ. В 2007-м глава государства проводил совещание в Сочи. После заседания решил воспользоваться случаем и проинформировал Путина, что у федерации отсутствует генеральный партнёр. Он спрашивает: какая сумма нужна? Я назвал. Владимир Владимирович удивился: «Это не столь большие деньги, о которых стоит рассуждать». Через несколько месяцев «Ростелеком» начал с нами сотрудничество, продолжающееся по сей день».

Полномочия президента ФФККР Писеев сложил в 2010 году: по итогам Олимпиады в Ванкувере он принял решение не выставлять свою кандидатуру на новых выборах. Ещё на четыре года Валентин Николаевич стал генеральным директором федерации, а с 2014 года стал почетным президентом ФФККР.

Валентин Писеев и Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

Неоднократно Валентин Николаевич высказывался в СМИ по важным информационным поводам из мира фигурного катания, рождая яркие цитаты. Например, после отстранения российских спортсменов от международных стартов рассуждал, какое бы место японка Каори Сакамото заняла на Спартакиаде учащихся:

«Вы знаете, у нас сейчас был финал Спартакиады. Это было два дня тому назад, я из Сочи прилетел. И девочки выступали по первому разряду, так вот две из них, из этих перворазрядниц, которым 12-13 лет, они прыгали четыре оборота. Вот это уровень. И мы думали, а какое же место займет Сакамото вот в финале Спартакиады, где у нас участвуют перворазрядницы, ну где-то мы посчитали, что в шестерку она бы могла выйти, но не выше».

После пяти четверных Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске Писеев рассказал, что предложил фигуристке соревноваться с парнями: «Историческое фигурное катание, такого никогда не видел: пять четверных за четыре минуты. Я ей говорю: теперь можешь соревноваться и с мужчинами. И Саша ответила: «Почему нет. Я готова. Могу выступить и в парном. В танцах – сложнее».

Валентин Писеев Фото: РИА Новости

С уходом Валентина Николаевича фигурное катание потеряло многое. Об этом высказались многие современники Писеева.

«Валентин Писеев обожал фигурное катание, жил им и служил ему верой и правдой. Он любил своих друзей, был преданным спорту. Период его деятельности был очень продолжительным. И все большие победы России в фигурном катании связаны с ним. Соболезнования», – сказала Татьяна Тарасова.

«Конечно, это человек-эпоха. Он возглавлял целое поколение фигурного катания ещё в СССР. Все победы нашей сборной связаны с его именем. И потом он продолжал руководство в новой стране. Как руководитель он был неоднозначный, неудобный для многих, но его самое главное и важное качество – как руководитель он всегда умел принимать решения и брать ответственность на себя. Многие победы наших спортсменов пришлись на время его руководства. Он присутствовал на каждом старте, где мог. Всегда садился, смотрел на всё глазом руководителя, многое записывал, фиксировал для себя. Следил за ребятами, заботился. Он был настоящим трудоголиком», – подчеркнула Елена Буянова.

Материалы по теме Татьяна Тарасова: Писеев обожал фигурное катание — с ним связаны все большие победы России

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Валентина Писеева.