«Надо торопиться и желать жить». Топовые танцоры представили программы на новый сезон

Новый сезон в фигурном катании стремительно приближается. Спортсмены вовсю накатывают новые программы и набирают форму, чтобы достойно представить их на контрольных прокатах. В этом году полную интригу до середины сентября мало кто предпочитает хранить. Фигуристы смело анонсируют музыку, делятся спойлерами, а кто-то даже показывает целые куски программ. Например, в группе Дениса Самохина организовали открытую тренировку, на которой ребята показали практически полноценные прокаты. Журналисты и болельщики смогли увидеть, что же готовят бронзовые призёры чемпионата России Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, а также вице-чемпионы первенства России Анна Коломенская и Артём Фролов, которые в этом году выходят во взрослые.

«Со здоровьем у всех всё неплохо, все в форме в оптимальной на данный момент. Готовятся, у двух юниорских пар прокаты через две с половиной недели, взрослые готовятся – месяц остался. Сейчас как раз будем переходить к непосредственным нагрузкам, накатыванию программ, как раз для прокатов. Всё доставлено, остались какие-то мелкие вещи, которые надо доделать в постановках. После прокатов будем делать по мере того, что нам скажут, что-то менять, исправлять, подчищать, готовиться к соревнованиям.

Хавронина и Нарижный морально готовы бороться за лидерство, даже не за второе место — ничего не мешает. Конечно, расстроены немножко, что нет у нас международной арены, ни у кого её сейчас нет, ничего не сделаешь. Когда-то, может быть, это случится, посмотрим. Внутри страны готовы бороться за лидерство», — сказал Самохин журналистам.

Чем будут удивлять Хавронина и Нарижный?

В ритм-танце лидеры группы будут кататься под музыку Джеймса Брауна.

«Мы искали интересные композиции согласно правилам, предложенным ISU для нас. Правила немножко похожи на то, что уже несколько лет они предлагают нам, – то мюзиклы, то 80-е, диско было, опять танцевальная вечеринка. В принципе, всё очень похоже. Когда мы выбирали композиции, мы не хотели идти в диско, мы пошли в фанк. Как показали соревнования, большинство американских пар выбрали диско. Но диско уже было и в том году, и в позапрошлом году. Я не совсем понимаю, зачем ISU полез в это дальше, потому что они не берут ни вальсы, ни какие-то характерные вещи. Они лезут в то, что им нравится. В следующем году нас ждёт дискотека 2000-х, посмотрим», — сказал Самохин.

В произвольном танце Ира и Дэвид покажут более глубокую историю. В конце марта у Дениса Эдуардовича умерла мама — заслуженный тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская. Её история борьбы с болезнью послужила вдохновением для постановки нового танца Хаврониной и Нарижного.

«По произвольному танцу – я выбирал музыку, это Эцио Боссо. Мы показываем в танце, как нужно торопиться жить человеку с неизлечимой болезнью. Так случилось, что у меня в конце марта мама умерла, она умерла от той же самой болезни, что и композитор. Это такое посвящение всем людям, кто тяжело болен, неизлечимо болен. Путь всё равно закончится одним, но надо торопиться и желать жить. Они пытаются это сделать.

Добавили в этом году в композиционности, в переходах. Мы попытались в эту программу воткнуть максимум того, что они сейчас могут, сложных переходов, композиционных изменений, какие-то интересные элементы. Плюс чтобы оставалась скорость. Может быть, пока не всё работает, но мы можем с этим справиться. Обращаем внимание на музыкальность в исполнении программ, почему-то у нас в России минус наших танцев – люди не сильно много внимания обращают на музыкальное исполнение акцентов. Мы стараемся это делать каждый год», — рассказал Самохин.

После открытой тренировки «Чемпионату» удалось немного поговорить с Ирой и Дэвидом, расспросить их про постановки и планы на новый сезон.

— О чём ваш ритм-танец?

Ирина: В этом сезоне у нас тема social dance. Это максимально вайбовый, раскованный танец, как на дискотеке. Два человека пришли и начали танцевать. Мы не опирались ни на какие фильмы, хоть у нас и вторая часть из «Грязных танцев» — нам просто понравилась эта музыка. У нас нет какой-то смысловой привязки двух композиций друг к другу, но они хорошо звучат вместе. Сначала мы нашли первую музыку, она нам очень понравилась по ритму, по настроению. Так что мы просто танцуем два человека на дискотеке (улыбается).

— Ещё нет усталости от таких танцевальных тем для ритм-танцев? Денис Эдуардович сказал, что сейчас идёт большой упор на вот эту дискотеку, мало разнообразия.

Дэвид: Да, в следующем году будет что-то подобное, но уже из 2000-х. Когда мы узнали, что обязательным танцем этого года будет пасодобль, я уже бросился в атаку, потому что Испания — это ко мне. А потом мне сказали, что будет social dance, музыка 70-х. И я подумал: «Может быть, всё-таки пасодобль?» Начал искать пасодобль 70-х, там мне ничего не нравилось, но я всё равно был настроен искать. А потом мне сказали, что это какая-то дискотека, и всё, я расстроился. Даже музыку не хотел выбирать.

Ирина: Но сейчас нам нравится. Хочется, чтоб мы показали что-то, что будет отличаться от прошлого сезона, мы выбрали вообще другое настроение. «Майкл Джексон» был более дерзким, напористым, а здесь хочется больше лёгкости и веселья.

Дэвид: Но я б с кайфом ещё раз под Майкла Джексона поставил! (Смеётся). Я даже специально посмотрел, у него там клёвые треки были.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный Фото: РИА Новости

— Про что ваш произвольный танец, что вы в него вкладываете?

Ирина: Тренеры нашли очень красивую музыку пианиста Эцио Боссо — он умер от того же заболевания, что и мама Дениса Эдуардовича. А до этого мы выбрали композицию Людовико Эйнауди Run. Мы решили их соединить, и тренеры предложили показать в этой программе жизнь, борьбу человека.

Дэвид: Простыми словами: мы показываем жизнь, как она идёт. Любой человек, даже у которого нет серьёзных заболеваний, сталкивается с множеством проблем, он с ними борется и к чему-то идёт.

Ирина: Это что-то новое для нас. Это не как в прошлом году: здесь нет истории любви, романтических чувств. Это дыхание, желание жить.

— Насколько тяжело катать программу с таким посылом?

Ирина: Здесь нет тяжести, наоборот, мы где-то черпаем вдохновение. Нам очень нравится программа, музыка и то, как мы проживаем её в моменте. Посмотрим, как будет на соревнованиях. На тренировках мы в основном погружены в элементы, а прямо прожить программу у меня получается на соревнованиях. Посмотрим, какие эмоции я буду испытывать там.

— Упор на развитие каких навыков вы делаете в новом сезоне?

Дэвид: Основное — хочется отточить работу корпусом.

Ирина: Да, но в целом мы делаем упор на всё. И на работу корпусом, и в эмоциях добавить хочется, чтоб это выглядело гармонично, и скорость хочется улучшить, близость позиций. Хочется улучшать то, что мы ещё в прошлом году начали нарабатывать.

Коломенская и Фролов готовятся к выходу на новый уровень

Анна Коломенская и Артём Фролов готовятся к своему первому сезону в мастерах спорта.

«Думаю, им будет абсолютно несложно влиться туда, потому что они очень работоспособные, очень хотят. То, что они сделали за три года совместной карьеры, – это за счёт того, что они очень много работали. Мало у кого это получается. Думаю, что они вольются хорошо. Про места говорить сложно, потому что много пар, кто как будет кататься, кто что будет показывать, плюс с ними выходит несколько пар из юниоров, и с ними они будут продолжать бороться. Посмотрим, они полны оптимизма и мотивации, при большой работе, думаю, у них будет неплохо всё», — сказал Денис Самохин.

«Чемпионату» удалось поговорить с Аней и Артёмом об их новых постановках и ощущениях перед предстоящим сезоном.

— Расскажите про ваши новые танцы.

Анна: В ритм-танце у нас музыка California Dreaming и 25 miles: первую часть предложили тренеры, а вторую выбирали мы сами. Наша цель — отразить танцы того времени, как люди тогда веселились, как себя чувствовали. Развлечь зрителей и судей.

В произвольном танце тренеры хотели продолжить развивать характерный стиль, но мы с Артёмом захотели попробовать лирику. Тогда тренеры предложили музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь».

Артём: Этот трек был добавлен у нас в плейлисте, но мы вообще не думали, что нам могут предложить поставить под него программу. Я до сих пор помню, как я раскатывался, а Мария Валерьевна сказала: «Артём, я сейчас поставлю музыку для произвольного, послушай, как тебе». И включился тот самый трек, от которого у меня мурашки по коже. У меня глаза просто превратились в шары, и я сказал Марии Валерьевне, что мне с первых нот стало понятно, что надо брать именно эту музыку.

Анна: Мы катаем про любовь, про чувства. Более конкретные образы раскроем позже.

— Насколько для вас сложно раскрывать тему любви на льду?

Артем: Для нас это будет эксперимент. До этого у нас были ритмичные программы: танго, Felicita. А здесь ещё более сложная музыка для произвольного — это будет для нас что-то новое. Возможно, мы ещё до конца не поняли, но над этим надо работать. В течение сезона мы раскроем сюжет.

— Какие у вас цели на сезон?

Анна: Кататься чисто, с каждым стартом получать результаты.

Артём: Надо начать с чистого катания, а дальше – посмотрим. Бежать за местами и думать о них сейчас бессмысленно, потому что это наш первый сезон в мастерах спорта. Надо завоёвывать своё место под солнцем.

Анна Коломенская и Артём Фролов Фото: Юлия КОМАРОВА / fsrussia.ru

— Какие у вас ощущения перед выходом во взрослые?

Артём: Достаточно спокойные. Сборы у нас прошли в штатном режиме, слава богу, без травм. Пока всё спокойно, даже нет ощущения, что сезон приближается, хотя сегодня уже появилось чувство, что всё, видимо, скоро выступать придется (смеётся).

Анна: Я в предвкушении, но ощущения у меня тоже достаточно спокойные, страха нет. Есть желание поскорее выйти и показать себя на соревнованиях.

— Нет страха из-за того, что в мастерах придётся заново себя зарекомендовывать, начинать практически с нуля?

Артём: Такого страха нет. У меня был страх перед сборами, что всё заново накатывать надо и что первые недели я буду умирать и не чувствовать своих ног вообще. Но обычно недельки четыре проходит, и ты уже втягиваешься в этот режим, и вроде бы уже и жизнь налаживается (улыбается). А в плане соревнований, борьбы за место в сборной — об этом мыслей пока нет. Хочется просто показывать чистое катание.

Группа Самохина уже в середине августа находится в боевой готовности и настроена удивлять. Будет интересно посмотреть, как ребята будут развиваться в новом сезоне.