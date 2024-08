Юные звёзды Тутберидзе и Плющенко раскроют все карты. Что ждать от контрольных прокатов?

Старт сезона в фигурном катании всё ближе. Традиционно он начнётся с контрольных прокатов, где фигуристы приоткроют завесу тайны и объявят музыку для новых программ. Кроме того, они обрисуют ситуацию с контентом, который будут накатывать для соревнований. Специалисты оценят форму спортсменов, в то время как зрители смогут записать, кто собирается прыгать один-два-три и сколько угодно четверных.

Первые на очереди — юниоры. Молодые звёзды Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и других тренеров встретятся в Новогорске с 14 по 29 августа.

Рассказываем, когда и где можно будет посмотреть выступления фигуристов, за которыми будущее нашей дисциплины.

Что покажут фигуристы?

Контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ. Как минимум — узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца, но бывает, что кто-то и приоткрывает завесу тайны.

Например, Арсений Федотов в короткой программе будет выступать под песни Queen — Surf's Up и Another One Bites the Dust. А вот в произвольной у него будет песня группы Muse — Butterflies and Hurricanes.

Маргарита Базылюк для короткой программы выбрала композицию Miserlou Кэролайн Кэмпбелл и Уильяма Джозефа. В произвольной она откатается под кантату Carmina Burana Карла Орфа и саундтрек к фильму «Ангелы и демоны» авторства Ханса Циммера.

Маргарита Базылюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алёна Принёва, перешедшая в штаб Этери Тутберидзе, в произвольной программе выступит под композицию Moonlight Sonata — Epic Version Самуэля Кима (кавер-версия «Лунной сонаты» Бетховена).

Алиса Двоеглазова для произвольной программы выбрала песни Эдит Пиаф Sous le ciel de Paris и Milord.

Елене Костылевой произвольную программу поставили под композицию Toccata and Fugue in D Minor в исполнении Ванессы Мэй.

Список участников

Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчëва, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алёна Принёва, Любовь Рубцова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова.

Юноши: Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

Составы в парном катании и в танцах на льду уточняются.

Расписание

14 августа, среда

Юноши. Короткая программа — 15:00.

Девушки. Короткая программа — 16:20.

15 августа, четверг

Юноши. Произвольная программа — 15:00.

Девушки. Произвольная программа — 16:40.

21 августа, среда

Спортивные пары. Короткая программа — 15:00.

22 августа, четверг

Спортивные пары. Произвольная программа — 15:00.

28 августа, среда

Танцы на льду. Ритм-танец — 15:00.

29 августа, четверг

Танцы на льду. Произвольный танец — 15:00.

Где смотреть

В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все выступления в прямом эфире.