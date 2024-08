«Хотелось бы выступать так же долго, как Туктамышева». Чем покоряет публику ученица Мишина

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиней нового выпуска стала 14-летняя Агата Петрова.

Эту фамилию в фигурном катании прославила чемпионка мира в парном катании Мария Петрова, Агата – её однофамилица, и она пишет свою историю на льду. За два сезона на юниорском уровне Агата завоевала несколько медалей на этапах Гран-при России, поучаствовала в юниорском Кубке Первого канала и даже съездила на международные соревнования – такие, которые в текущих условиях доступны российским спортсменам.

Гибкость, изящество, пластичность и лёгкость – то, чем Агата притягивает к себе взгляд на льду, за её катанием действительно интересно наблюдать. Образы в её программах вдумчиво подобраны и проработаны, над второй оценкой фигуристка работает с юных лет. При этом не забывает и про нарабатывание ультра-си.

Рассказываем больше о талантливой юниорке из Северной столицы в спецпроекте «Чемпионата».

Хоккей, здоровый сон и художественная гимнастика — залог успеха фигуристки

Из Агаты вполне могла бы выйти не фигуристка, а хоккеистка, потому что этим видом спорта занимались её отец и брат. Фигурное катание оказалось в её жизни благодаря случаю: как-то Агата заснула у брата на тренировке, а затем на лёд вышли фигуристки, и девочка захотела кататься так же.

Параллельно с фигурным катанием Агата начала заниматься ещё и художественной гимнастикой. Это частый набор у девочек-спортсменок – работа над растяжкой и гибкостью помогает на льду. В какой-то момент упор пошёл именно на фигурное катание: с утра Агата занималась на льду, вечером – в зале на гимнастике, а нужно было ещё и успевать учиться в школе.

На кого равняется юная спортсменка? Своим кумиром Агата называет Елизавету Туктамышеву: «Лиза катается свободно, раскрепощённо. Я же хочу так же, не только думать о прыжковых элементах, но и выделяться хореографией, кататься в удовольствие. Хотелось бы выступать так же долго, как она. Это же очень сложно, но она справляется. Мне хочется так же».

Из зарубежных фигуристок Агата выделяла нынешних лидеров из США и Европы: «Луна Хендрикс хороша. Изабо Левито, я до этого не знала её, а сейчас очень понравилась на прокатах. Импонирует катание Насти Губановой – лёгкое, воздушное».

От Самодуровой и Мишина до Федорченко и Ришо

Попасть в группу к Алексею Мишину было спортивной мечтой Агаты, и ей удалось воплотить эту мечту в жизнь. Уже больше двух лет спортсменка тренируется в штабе Алексея Николаевича, работая с большим количеством специалистов. Младшей группой Мишина занимаются его супруга Татьяна Николаевна, Софья Самодурова и Владислав Сезганов.

С Самодуровой у Агаты сложился крепкий тандем тренер-ученик. «Мы как сёстры. С ней никто не ругается, все довольны, что она тренирует», – отмечала спортсменка в интервью.

Активно в подготовке молодого поколения участвует и сам Алексей Николаевич Мишин, и подсказывая технические детали, и создавая уникальную атмосферу: «Реально много шутит и в конце спрашивает — понравилась ли какая-то байка. Для меня это было странно первое время, а сейчас уже привыкла».

К 14 годам Петрова успела поработать с различными приглашёнными хореографами. В прошлом сезоне фигуристка катала короткую программу авторства Бенуа Ришо – The Flying of the leaf. «Очень быстро нашли общий язык, мы с ним общались на английском и вместе хорошо поработали над программой», – отмечала Агата, комментируя работу с известным французским постановщиком.

Новая короткая программа на сезон-2024/2025 также поставлена Бенуа Ришо, с ним удалось посотрудничать на сборах в Болгарии. Увидеть её можно будет на грядущих контрольных прокатах юниоров.

Также Агата работала и с известными российскими постановщиками. Произвольную программу в образе змеи под знаменитый Caravan ставил Никита Михайлов, а интересный показательный номер под песню «Твои глаза» от polnalyubvi – Артём Федорченко.

Агата Петрова и Бенуа Ришо Фото: Из личного архива Агаты Петровой

Юниорская карьера и международные старты

Агата уверенно входит в число самых заметных юниорок петербургской школы прямо сейчас. Фигуристка регулярно борется за медали юниорских этапов Гран-при России, проявила себя на юниорском Кубке Первого канала.

Международный старт в карьере Агаты тоже был – осенью 2023 года младшая группа Мишина выезжала на клубные соревнования в Ташкент от Global Skating Academy. Но всё равно это тяжело сравнивать с настоящим выходом в мир. «Мне бы тоже хотелось выступить на международных стартах, попробовать что-то новое для себя. Надеюсь, что через какое-то время нас допустят. Я хочу ощутить эти эмоции. В моей карьере уже были этапы Гран-при, первенство России, но на мировых стартах все иначе», – подчёркивала Агата.

Часто на соревнованиях проигрывался следующий сценарий: в короткой программе, где контент строго регламентирован, Агата часто оказывается в числе лидеров, а нередко и выигрывает эту часть соревнований. Но удержать эти позиции удаётся не всегда – когда-то мешают ошибки, а на каких-то стартах впереди оказываются соперницы с ультра-си.

Зона роста для Агаты – техника. Фигуристка работает над четверным тулупом и другими элементами ультра-си, чтобы быть более конкурентоспособной. Вот что Петрова рассказывала после финала Кубка Федерации в Сочи: «Будем продолжать изучать четверной тулуп и пробовать тройной аксель, на полу он неплохо получается. Ну и тройной лутц, будем стараться сделать четверной».

Работы предстоит ещё много-много, и тренерский штаб, и сама Агата это понимают. Идти дальше и развиваться помогает и позитивный настрой, а также отношение к собственным неудачам:

«Ну, упала – это опыт, почему бы и нет, потом пойдёшь и исправишь. Такие же старты ещё будут, мне ещё долго по юниорам кататься. По взрослым сейчас подняли возраст, мне туда рано не уйти. Так что ещё будут старты – исправимся в следующий раз. Наверное, это идёт изнутри. То, что случилось – это не исправить, можно работать дальше — и всё».