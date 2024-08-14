Фигурка возвращается! Юниоры Тутберидзе и Плющенко — на контрольных прокатах. LIVE!

14 августа фигурное катание официально возвращается! Пока не соревнованиями, но уже контрольными прокатами — юниорскими. Новые программы на сезон-2024/2025 покажут юноши и девушки — начнут, разумеется, с коротких.

В Новогорске специалисты оценят форму юных спортсменов, а зрители с удовольствием посмотрят свежие постановки и полюбуются на элементы ультра-си. Правда, пока без четверных — их обилие ожидается в четверг, 15 августа, в произвольных программах.