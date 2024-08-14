Фигурка возвращается! Юниоры Тутберидзе и Плющенко — на контрольных прокатах. LIVE!

14 августа фигурное катание официально возвращается! Пока не соревнованиями, но уже контрольными прокатами — юниорскими. Новые программы на сезон-2024/2025 покажут юноши и девушки — начнут, разумеется, с коротких.
В Новогорске специалисты оценят форму юных спортсменов, а зрители с удовольствием посмотрят свежие постановки и полюбуются на элементы ультра-си. Правда, пока без четверных — их обилие ожидается в четверг, 15 августа, в произвольных программах.
Внезапное снятие Софии Дзепки с контрольных прокатов, безусловно, очень расстраивает, ведь она по праву входит в число наших самых перспективных юниорок. К новому сезону спортсменка активно осваивала четверной сальхов, но и без ультра-си её выступления всегда производят неизгладимое впечатление.
Список участников
К сожалению, состав юниоров на контрольных прокатах в последний момент понёс потери. София Дзепка и Марк Лукин ни сегодня, ни завтра не выступят в Новогорске. София сообщила в соцсетях, что не сможет участвовать по состоянию здоровья. Причины отсутствия Марка уточняются.
Таким образом список участников сократился до 16 человек — 9 юношей и 16 девушек:
Юноши: Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.
Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчëва, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алёна Принёва, Любовь Рубцова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова.
Расписание контрольных прокатов
14 августа, среда
Юноши, короткая программа — 16:00 (МСК)
Девушки, короткая программа — 17:15 (МСК)
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в Новогорске стартуют контрольные прокаты юниоров, а это значит, что долгожданный спортивный сезон наконец-то начался. Совсем скоро девушки и юноши из одиночного вида представят свои короткие программы и получат по ним ценные комментарии специалистов.