У нашей фигурки — новые рок-звёзды! Петербуржец зажёг под Linkin Park в рваном свитере

Предолимпийский сезон в фигурном катании начался! В Новогорске стартовали контрольные прокаты юниорской сборной России, девять ярких выступлений выдали наши лучшие юноши.

Изначально в списке значилось 10 фамилий, но незадолго до старта прокатов стало известно, что на них не выступит Марк Лукин – во всём виноваты проблемы с коньками. За прокатами пришли понаблюдать легендарный тренер Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

В короткой программе у юниоров элементы участников строго регламентированы – квады, например, исполнять нельзя. Из прыжков – двойной или тройной аксель, каскад из двух прыжков и сольный обязательный прыжок. В этом году это тройной флип. Но четверные мы сегодня всё-таки увидели. А по музыке, кажется, главный тренд – это рок во всех возможных его видах.

Чем удивили наши молодые одиночники перед стартом сезона? Рассказывает «Чемпионат».

Представитель школы Тамары Москвиной Николай Угожаев с этого сезона выходит во взрослые, но на юниорских прокатах в Новогорске тоже отметился. Для новой короткой программы выбрали композиция In the End группы Linkin Park. В самом прокате получилось не всё, но и заходил Коля на самые сложные четверные прыжки!

Каскад с четверным флипом удался, а вот с четверного лутца Угожаев упал. На тройном акселе случился степ-аут, однако от самой программы ошибки впечатления не подпортили. Бодрое музыкальное сопровождение, рокерский костюм и невероятный технический риск – за дебютом Николая во взрослых будет очень интересно посмотреть.

Михаил Алексахин из «Ангелов Плющенко» выдал самый чистый прокат в первой разминке. Этому фигуристу всего 13 лет, но стандартный набор короткой он выполнил очень уверенно – тройной аксель, тройной флип, каскад из тройных лутца и тулупа. Музыка у Михаила – знаковая для его тренера Евгения Плющенко, Aranjuez в исполнении Эдвина Мартона.

Ученик Кирилла Давыденко Иван Рамзенков за межсезонье вырос и сменил причёску. В короткой программе фигурист катался под композиции от Tension и Convergent, справился со всем контентом, кроме каскада – увы, последовало падение с тройного лутца. Если в прошлом сезоне у Ивана была рокерская короткая, то сейчас – более спокойная, в сторону неоклассики.

Макар Пузин из группы Ирины Смирновой уже второй сезон воплощает на льду образ из поэмы Сергея Есенина «Чёрный человек». Комментатор Первого канала Александр Гришин ошибочно предположил, что Макара вдохновил перформанс Андрея Мозалёва на «Русском вызове», но это не так – программа Пузина была представлена публике гораздо раньше. С самим прокатом задалось не всё: «бабочка» на акселе, но затем качественные тройной флип и каскад с тройным лутцем.

Лев Лазарев в этом сезоне остановился на морской теме, его программа поставлена под Kwoon – King of the sea. Фигурист из ЦСКА показал чистейшее исполнение прыжков (тройной аксель, тройной флип, каскад лутц-тулуп), а сама постановка порадовала необычными заходами – например, тот же флип Лев исполняет, только что поднявшись из гидроблейда.

Вадим Воронов в межсезонье сменил тренерский коллектив и перешёл от Игоря Лютикова к Виктории Буцаевой. В Новогорске он представил программу под «Крёстного отца». К прыжкам вопросов нет, всё было выполнено на уровне, а вот на дорожке шагов Вадим немного оступился. Но время наработать программу ещё будет – первые старты у юниоров ещё не скоро.

Эдуард Карартынян из группы Светланы Соколовской удивил зрителей необычным костюмом и постановкой под Love Is Gone Питера Чинкотти. Первым из юниоров он пошёл на исполнение каскада лутц-риттбергер, да ещё и зайдя на него со спирали Шарлотта, но второй прыжок Эдуарду не удался.

Одногруппник Карартыняна Михаил Тихонов взял для короткой главный тренд прошлого сезона – La Boheme Шарля Азнавура. Сначала прозвучало оригинальное исполнение, затем – ремикс на композицию. Прыжковый контент у Тихонова легче, чем у других – двойной аксель вместо тройного, но весь сезон ещё впереди!

Закрывал короткую программу юношей ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Постановщиками выступили сама Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз, для программы выбрали две композиции Queen – Surf’s Up и Another One Bites The Dust.

Завтра, 15 августа, юниоры покажут произвольные программы, начало выступлений назначено на 15:00 по московскому времени. Там уже не будет никаких контентных ограничений, так что ждём парад сложнейших прыжков.