Звезда Тутберидзе с ходу показала триксель. А дебют ученицы Плющенко обернулся слезами

Сезон в фигурном катании официально открыт! Контрольные прокаты юниоров в Новогорске стартовали с короткой программы юношей и девушек. Последние показали разнообразие постановок и сделали спойлеры к техническим заявкам на текущий год.

Предсказуемо штаб Этери Тутберидзе продемонстрировал шикарную подготовку, в том числе Маргариты Базылюк, которая с ходу исполнила чистый тройной аксель в каскаде. А вот новоявленная ученица Евгения Плющенко Елена Костылева едва сдерживала слёзы после проката. Что произошло?

Базылюк сделала мощную заявку, исполнив тройной аксель

Лидия Плескачёва открывала контрольные прокаты у девушек и сделала это великолепно. Фигуристка оказалась готова к началу сезона на все 100% — и физически, и морально. Спортсменка выбрала сложную композицию Эдварда Грига, но она не потерялась в быстрой и экспрессивной музыке — каждый жест был выверен до предела. Стремительные вращения, классная дорожка шагов и, конечно же, прекрасные прыжки — Лидия показала класс.

Мария Гордеева вернулась на лёд с прошлогодней короткой программой, отчего её «Сострадание» Ильи Бешевли стало ещё мощнее. Ученица Сергея Давыдова успешно справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп, двойным акселем и тройным флипом, несмотря на то что последствия пубертатного периода ещё ощущаются в её катании. С хореографической точки зрения придраться к Марии было нельзя.

Маргарита Базылюк в этом сезоне поразит всех восточным шиком! Воспитанница Этери Тутберидзе будет танцевать под «Египтянку» — композицию, чьи вариации были заглавными темами как для «Такси», так и для «Криминального чтива». А в целом эта народная музыка олицетворяет дух востока, и Маргарита органично в него вписалась. Потрясающее владение телом, интересные хореографические находки, эффектные вращения и нереальный каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Это серьёзная заявка на лидерство!

Маргарита Базылюк Фото: РИА Новости

Тенденцию на скоростное катание продолжила Милана Лебедева. Она выступала под песню Csardas Дэвида Гарретта. Фигуристка слегка упустила темп, но потенциал у постановки огромный. Очевидно, к официальным стартам Милана наберёт форму и доведёт выступление до идеала. Екатерина Ципухина для короткой программы выбрала Cantos de Fuego от Brand X Music. Её прокат оказался степенным — с хорошим развитием и стабильной техникой. Подготовка фигуристки идёт полным ходом.

Костылева дебютировала у Плющенко и едва не плакала

Агата Петрова зажгла под рок-песню «Чёрная Бетти». Получилось очень прилично, однако пока ученице Алексея Мишина не хватает скорости и чёткости движений. Но на соревнованиях эта спортсменка точно проявит себя.

Дебютантка юниорских контрольных прокатов Елена Костылева выбрала для короткой программы кавер на композицию Voila Барбары Прави. Новоиспечённая ученица Евгения Плющенко порадовала двойным акселем, тройным флипом и каскадом из тройных лутца и тулупа во второй половине проката. Специалисты увидели фирменные скоростные вращения Лены и качественную дорожку шагов. Эмоционально Костылева была немного скована, — видимо, поэтому своим выступлением она была не сильно довольна. К выходу со льда спортсменка шла со слезами на глазах.

Валерия Лукашова из «Хрустального» продемонстрировала уверенное катание и нестандартную постановку, которая наверняка придётся по вкусу зрителям на соревнованиях. Одногруппница Леры Алёна Принёва легко исполнила свою короткую программу под песню Juliette Moraine Pourvu qu'on m'aime. Лишь однажды она допустила неточность, оступившись на приземлении с прыжка. Варвара Лисс слегка покачнулась на первом прыжковом элементе, но это не помешало ей откататься на кураже — ярко и экспрессивно. Фигуристка показала невероятный темп, не потеряв при этом технической точности.

Ученица Липницкой упала, но показала сильную постановку

Трогательная Алиса Двоеглазова представила постановку под песню The Windmills of Your Mind. Ученица Этери Тутберидзе исполнила дупель, флип и каскад из тройных лутца и тулупа. С точки зрения хореографии Алиса была безупречна. Очень красивое выступление. Алиса Юрова из группы Евгения Плющенко тоже показала высокий уровень владения коньком. Она выступала под композицию Shahmaran исполнительницы Sevdaliza. Много интересных связок, чёткое попадание в музыкальные акценты — этим запомнилась Алиса.

Не всё получилось у Валерии Литвинчевой, были и падения, и другие неточности, но фигуристка смогла справиться с давлением и завершить прокат. Вернувшаяся после многочисленных травм Любовь Рубцова показала, что готова бороться за своё будущее в фигурном катании. Ученица Евгения Плющенко осторожничала на элементах, но всё делала чисто — особенно хорош был каскад с риттбергером. Её программа под Bad Girls определённо удалась.

Яна Анашкина выбрала китайскую тематику, и это было правильное решение. Фигуристка органично смотрелась в программе с восточными мотивами. Анна Ляшенко завершала первый день контрольных прокатов. Несмотря на падение, она выглядела впечатляюще. Сильная постановка, мощные вращения и классная дорожка шагов — Юлия Липницкая может гордиться ученицей. Интересно, что покажет спортсменка во время произвольной программы? А это случится завтра, 15 августа в 16:40 мск.