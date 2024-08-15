Ждём фестиваль четверных на льду Новогорска! Контрольные прокаты юниоров — LIVE!

15 августа в Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной России! Фигуристы выйдут на лёд с новыми произвольными программами — и четверные прыжки уже разрешены по правилам, поэтому мы ждём не только новые постановки, но и обилие самых сложных и самых зрелищных элементов.
Первыми своё мастерство покажут юноши во главе с лидерами прошлого юниорского сезона — Арсением Федотовым и Львом Лазаревым. Ближе к вечеру их сменят девушки, где тон задают ученицы Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, а также новая звёздочка Плющенко Елена Костылева.
Ещё до старта первого дня контрольных прокатов Татьяна Тарасова объявила, что намерена их посетить. Многие болельщики, конечно, надеялись услышать её комментарии в эфире Первого канала, однако 14 августа этого не случилось.
Но не будем терять надежду. Возможно, заслуженный тренер займёт комментаторский пост сегодня и с привычным мастерством даст оценку произвольным программам юных фигуристов.
«Буду [присутствовать], обязательно, я их не пропускаю. Дети работают, тренеры работают, и я обязательно там буду. На всех видах», – цитируют Тарасову в ТАСС.
Вчера на контрольных прокатах присутствовала наша прекрасная олимпийская чемпионка Анна Щербакова! Девушка со всей серьёзностью наблюдала за выступлениями юных спортсменов, параллельно снимая контент для Первого канала. Это значит, что скоро выйдут увлекательные влоги, где Аня в роли корреспондентки пообщается с юниорами и, возможно, приоткроет закулисье столь важного предсезонного мероприятия в Новогорске.
Анна Щербакова
Фото: Первый канал
Список участников
Юноши: Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.
Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчëва, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алёна Принёва, Любовь Рубцова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова.
Расписание контрольных прокатов
15 августа, четверг
Юноши, произвольная программа — 15:00 (МСК)
Девушки, произвольная программа — 16:25 (МСК)
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Настал второй день юниорских контрольных прокатов в Новогорске. Сегодня юные фигуристы покажут произвольные программы, и многие из них, наверняка, пойдут на четверные прыжки.