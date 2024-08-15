Ждём фестиваль четверных на льду Новогорска! Контрольные прокаты юниоров — LIVE!

15 августа в Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной России! Фигуристы выйдут на лёд с новыми произвольными программами — и четверные прыжки уже разрешены по правилам, поэтому мы ждём не только новые постановки, но и обилие самых сложных и самых зрелищных элементов.

Первыми своё мастерство покажут юноши во главе с лидерами прошлого юниорского сезона — Арсением Федотовым и Львом Лазаревым. Ближе к вечеру их сменят девушки, где тон задают ученицы Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, а также новая звёздочка Плющенко Елена Костылева.