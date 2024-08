Ученику Тутберидзе нужно возвращать квады! Его извечный соперник уже в блестящей форме

Снова Новогорск, снова контрольные прокаты, снова – наши золотые юноши. В произвольной программе, в отличие от короткой, можно рисковать и делать четверные прыжки. Что фигуристы и делали – но получилось, к сожалению, далеко не всё.

Многие лидеры, которые лихо приземляли по два-три квада в прошлом году, начали расти, а это в мужском одиночном период нестабильности. Как выступили наши лучшие юниоры во второй день прокатов, рассказывает «Чемпионат».

Открывал день произвольных программ двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов. Фигурист продемонстрировал постановку от Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе под песню Muse – Butterflies and Hurricanes. Эту композицию не так часто можно услышать на льду, она позволяет фигуристу продемонстрировать раскат и интересные хореонаходки.

В разговоре с Анной Щербаковой Арсений отметил, что из-за периода роста с четверными дела идут не очень. В прокате со стартового четверного сальхова Арсений упал, но затем уверенно сделал каскад с тройным акселем и сольный триксель. Во второй половине фигурист решил не замахиваться на элементы ультра-си и сосредоточился на представлении. На контрольных прокатах и необязательно быть в звенящей форме, так что ждём Арсения во всеоружии на соревнованиях.

Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова откатал произвольную программу под саундтрек к фильму «Парфюмер». Фигурист в самом начале сезона замахнулся на сложнейший контент – набор с четырьмя квадами.

В самом начале проката Лев сделал четверной флип, четверной лутц, но затем упал с четверного тулупа, недокрутив пол-оборота. Во второй половине Лазареву удался коронный элемент – секвенция из четверного лутца и двух двойных акселей. Сама программа в большей степени рассчитана на ультра-си, но и места, где можно показать себя, тоже есть.

Михаил Тихонов, воспитанник Светланы Соколовской, представил публике прошлогоднюю произвольную программу под Beethoven 5 Secrets и современную версию «Реквиема» Моцарта. В самом начале проката Мише удался каскад из четверного и двойного тулупов, на втором из квадов случилась «бабочка». Также в первой половине стоит тройной сальхов, вполне вероятно, что по ходу сезона Тихонов попробует вставить и четверной. Тройной аксель фигурист в произвольной не пробовал, обойдясь двойным.

Вадим Воронов из группы Виктории Буцаевой выбрал тревожную и необычную музыку для произвольной – композиции The Cult и Song Evolution от Power-Haus. Технический набор у фигуриста примерно тот же самый, что и в прошлом сезоне, упор сделан на лутц и триксель.

Со стартового четверного лутца Вадим, к сожалению, упал, но с тройным акселем проблем не возникло ни в первой, ни во второй половине программы. К концу программы темп музыки ускоряется, он позволяет поймать кураж и показать впечатляющую хореодорожку, но пока в полной мере выдержать темп Воронову не удалось, он споткнулся.

Николай Угожаев оставил произвольную с прошлого сезона, поскольку, по мнению хореографа, ещё не до конца реализовал её потенциал. Зритель вновь оказывается на показе Yves Saint Laurent, а фигурист предстаёт в образе модели. На разминке у фигуриста случилась небольшая заминка с костюмом – оторвался кусочек шарфа, но это не помешало приземлить два самых сложных четверных прыжка.

Оба квада – флип и лутц – сегодня удались увереннее, чем вчера, на втором присутствовал небольшой степ-аут. Физической формы Угожаеву пока не хватает, из-за этого вылезли ошибки на прыжках во второй половине проката. При этом видно, насколько фигурист за год повзрослел, эту презентацию хотелось бы увидеть и на взрослых прокатах в Санкт-Петербурге.

Михаил Алексахин из «Ангелов Плющенко», как и вчера, катался под Эдвина Мартона, на этот раз – под Fanatico. Программа в большей степени рассчитана на ультра-си, а их у Михаила много: 13-летний фигурист пошёл на набор из трёх квадов и двух тройных акселей. Справился не со всем – два падения, «бабочка» на тройном флипе. Интересно, как Михаил сможет показать себя в соревновательном формате, выдержать темп и совладать с техникой.

Ученик Кирилла Давыденко Иван Рамзенков тоже не обошёлся без недочётов. Четверной сальхов в самом начале закончился падением, а вот четверной тулуп Ваня сделал высоко и легко, прицепив каскад. Уверенными получились и оба тройных акселя. На втором тулупе, увы, случилась «бабочка», а заключительный прыжок в прокате Рамзенков просто обозначил. Музыкальное сопровождение – песня Take That Greatest Day, наверняка музыку выбирал тренер, известный тонким вкусом. В концовке мелодия звучит очень бодро и поднимает дух, но пока полностью соответствовать настроению не удается. То ли ещё будет!

Для произвольной программы в этом сезоне Макар Пузин выбрал композиции I put a spell on you и Unchain My heart в исполнении Джо Кокера. Начал свой прокат Макар с чистейшего пролётного тройного акселя в секвенции, а вот со второго ультра-си неприятно упал. Во второй половине Пузину не удался тройной лутц, в остальном прыжковый контент прошлого сезона на месте. Видно, что фигурист растёт, нужно набирать форму, но в то же время Макар не боится пробовать что-то новое для себя: контраст с прошлогодней «Аве Марией» сильнейший.

Эдуард Карартынян из группы Светланы Соколовской закрывал прокаты парней. Для произвольной программы он выбрал тему «Отверженных», на льду вновь прозвучала I dreamed a dream, которая уже становится классикой фигурки. Увы, пока с четверными прыжками у фигуриста проблемы, тоже чувствуется период роста.

Лутц и сальхов фигуристу не удались – скрутил, но упал, на тулупе случилась «бабочка». Второй день подряд Эдуард зашёл на каскад лутц-риттбергер, но упал со второго прыжка. Растяжка и гибкие вращения при этом всё ещё с Карартыняном, так что смотреть за его развитием будет увлекательно.