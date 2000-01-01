От «Крёстного отца» и «Парфюмера» до культовых групп! Музыка парней-юниоров в новом сезоне

Музыка парней-юниоров в новом сезоне
На контрольных прокатах в Новогорске 14 и 15 августа наши юноши представили короткие и произвольные программы. Рассказываем, какую музыку они выбрали в сезоне-2024/2025. Без ностальгии не обойдётся!
Михаил Алексахин
Воспитанник Плющенко наверняка всех растрогает в короткой программе пронзительной мелодией знаменитого «Аранхуэсского концерта», а в произвольной под Fanatico скрипача Эдвина Мартона он будет покорять пять ультра-си.
Вадим Воронов
Короткая «Крёстный отец» оказалась немного необычным выбором для юного Вадима, но в произвольной он очень гармонично смотрелся под скрипичные звуки композиции The Cult — A Song Volition.
Эдуард Карартынян
Звуки фортепиано и чарующий вокал в короткой Эдуарда под Love is Gone Питера Синкотта можно слушать бесконечно.
А какое сказочное настроение у него в произвольной под музыку из мюзикла «Отверженные»!»
А какое сказочное настроение у него в произвольной под музыку из мюзикла «Отверженные»!»
Лев Лазарев
Лиричная короткая под песню King of Sea французской группы Kwoon — то, что нужно выразительному ученику Сергея Давыдова.
«Парфюмер» же в произвольной вызывает ностальгию по короткой Анны Щербаковой в её первом взрослом сезоне.
«Парфюмер» же в произвольной вызывает ностальгию по короткой Анны Щербаковой в её первом взрослом сезоне.
Макар Пузин
Душераздирающая короткая Макара на стихи Есенина «Чёрный человек» захватывает дух своим драматизмом.
Произвольная тоже хороша: выступая под песню I Put a Spell on You группы Joe Cocker, фигурист мгновенно взрослеет.
Произвольная тоже хороша: выступая под песню I Put a Spell on You группы Joe Cocker, фигурист мгновенно взрослеет.
Иван Рамзенков
Утончённые нотки сингла Tension и композиции Convergent в исполнении Disjoint Square прекрасно подошли Ване в короткой.
А одухотворённая песня The Greatest Day группы Take That должна помогать ему штурмовать ультра-си в произвольной.
А одухотворённая песня The Greatest Day группы Take That должна помогать ему штурмовать ультра-си в произвольной.
Михаил Тихонов
La Boheme Шарля Азнавура многообещающе звучит в короткой Миши, но требует безукоризненного катания.
Произвольная не менее критична к любой помарке: мелодии пятой симфонии Бетховена в исполнении OneRepublic задают высокую планку.
Произвольная не менее критична к любой помарке: мелодии пятой симфонии Бетховена в исполнении OneRepublic задают высокую планку.
Николай Угожаев
Драйвовая короткая под песню In the end обожаемой многими группы Linkin Park определённо придётся по вкусу зрителям.
Произвольная Коли тоже не подкачала: под композицию Saint Laurent Men's Spring Summer 21 мощные квады выглядят ещё круче!
Произвольная Коли тоже не подкачала: под композицию Saint Laurent Men's Spring Summer 21 мощные квады выглядят ещё круче!
Арсений Федотов
Воспитанник Тутберидзе в короткой зажигает под хиты легендарной группы Queen: записанный совместно с Полом Роджерсом Surf’s Up и Another One Bites the Dust.
В произвольной Арсений с тренерским штабом выбрали одну из композиций популярной в фигурном катании группы Muse, а именно Butterflies and Hurricanes.
От «Крёстного отца» и «Парфюмера» до культовых групп! Музыка парней-юниоров в новом сезоне
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