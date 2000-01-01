От «Крёстного отца» и «Парфюмера» до культовых групп! Музыка парней-юниоров в новом сезоне

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Музыка парней-юниоров в новом сезоне
Музыка парней-юниоров в новом сезоне
На контрольных прокатах в Новогорске 14 и 15 августа наши юноши представили короткие и произвольные программы. Рассказываем, какую музыку они выбрали в сезоне-2024/2025. Без ностальгии не обойдётся!
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Михаил Алексахин
Михаил Алексахин
Воспитанник Плющенко наверняка всех растрогает в короткой программе пронзительной мелодией знаменитого «Аранхуэсского концерта», а в произвольной под Fanatico скрипача Эдвина Мартона он будет покорять пять ультра-си.
Вадим Воронов
Вадим Воронов
Короткая «Крёстный отец» оказалась немного необычным выбором для юного Вадима, но в произвольной он очень гармонично смотрелся под скрипичные звуки композиции The Cult — A Song Volition.
Эдуард Карартынян
Эдуард Карартынян
Звуки фортепиано и чарующий вокал в короткой Эдуарда под Love is Gone Питера Синкотта можно слушать бесконечно.
А какое сказочное настроение у него в произвольной под музыку из мюзикла «Отверженные»!»
Лев Лазарев
Лев Лазарев
Лиричная короткая под песню King of Sea французской группы Kwoon — то, что нужно выразительному ученику Сергея Давыдова.
«Парфюмер» же в произвольной вызывает ностальгию по короткой Анны Щербаковой в её первом взрослом сезоне.
Макар Пузин
Макар Пузин
Душераздирающая короткая Макара на стихи Есенина «Чёрный человек» захватывает дух своим драматизмом.
Произвольная тоже хороша: выступая под песню I Put a Spell on You группы Joe Cocker, фигурист мгновенно взрослеет.
Иван Рамзенков
Иван Рамзенков
Утончённые нотки сингла Tension и композиции Convergent в исполнении Disjoint Square прекрасно подошли Ване в короткой.
А одухотворённая песня The Greatest Day группы Take That должна помогать ему штурмовать ультра-си в произвольной.
Михаил Тихонов
Михаил Тихонов
La Boheme Шарля Азнавура многообещающе звучит в короткой Миши, но требует безукоризненного катания.
Произвольная не менее критична к любой помарке: мелодии пятой симфонии Бетховена в исполнении OneRepublic задают высокую планку.
Николай Угожаев
Николай Угожаев
Драйвовая короткая под песню In the end обожаемой многими группы Linkin Park определённо придётся по вкусу зрителям.
Произвольная Коли тоже не подкачала: под композицию Saint Laurent Men's Spring Summer 21 мощные квады выглядят ещё круче!
Арсений Федотов
Арсений Федотов
Воспитанник Тутберидзе в короткой зажигает под хиты легендарной группы Queen: записанный совместно с Полом Роджерсом Surf’s Up и Another One Bites the Dust.
В произвольной Арсений с тренерским штабом выбрали одну из композиций популярной в фигурном катании группы Muse, а именно Butterflies and Hurricanes.
В произвольной Арсений с тренерским штабом выбрали одну из композиций популярной в фигурном катании группы Muse, а именно Butterflies and Hurricanes.
От «Крёстного отца» и «Парфюмера» до культовых групп! Музыка парней-юниоров в новом сезоне
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