Ученица Тутберидзе подтвердила статус лидера. Непохоже, что Костылева остановит Базылюк

Противостояние Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко должно было взять новый виток на юниорских стартах, но контрольные прокаты пока поставили их конкуренцию под сомнение.

Выступление звезды «Хрустального» Маргариты Базылюк было на голову сильнее — три квада и триксель — всё идеально. В то время как прокат дебютантки академии двукратного олимпийского чемпиона Елены Костылевой оказался прерван. Фигуристка исполнила один из трёх четверных, а потом остановилась. Как так?

Костылева показала квад, но прервала выступление

Открывать произвольную программу на контрольных прокатах в Новогорске предстояло юной звёздочке Елене Костылевой. Дебютантка из группы Евгения Плющенко в короткой программе выступила хорошо, но почему-то не была удовлетворена своим результатом. Фигуристка едва не плакала. Наверняка ей хотелось исправиться и показать класс во второй день тестовых выступлений. Новая постановка спортсменки поставлена под сложную музыку Баха, и это уже накладывало ответственность, а то, что Лена собиралась исполнить три квада, и вовсе делало задачу сверхтрудной.

С первого многооборотного элемента Костылева упала, зато каскад четверной сальхов — тройной тулуп ей покорился. Казалось, сейчас всё наладится, но воспитанница «Ангелов Плющенко» внезапно пошла в отказ, прервав выступление. Она сделала несколько «пустых» кругов по катку и только потом начала дорожку шагов, после которой зашла на ещё один квад, но рухнула вниз. В итоге выступление Лены было скомканным — увидеть её интересную программу не удалось.

Елена Костылева Фото: Кадр трансляции

Милана Лебедева не без ошибок исполнила задорную программу под песню Florence + The Machine. На соревнованиях спортсменка точно будет иметь успех у зрителей. Следом на лёд вышла ученица Сергея Давыдова Мария Гордеева, которая рискнула и попробовала приземлить четверной сальхов. И у неё получилось! К сожалению, затем пошли ошибки: падение с тройного лутца, помарка на тройном флипе. Маша очень старалась собраться, но вновь срыв — «бабочка». Пока форма Гордеевой вызывает вопросы.

Агата Петрова откаталась очень прилично — на высокой скорости, с точностью движений. Нестандартные переходы, красивые вращения и качественная дорожка шагов — вот её преимущества. Яна Анашкина начала с падения, что слегка сбило темп, но спортсменка смогла преодолеть кризис и завершила выступление на хорошей ноте.

Ученица Тутберидзе вновь сорвала все четверные

Валерия Литвинчёва представила проникновенную постановку под музыку «Ангелы и демоны» Ханса Циммера. Приятное впечатление оставила фигуристка: экспрессия и хореографическое мастерство сделали её прокат запоминающимся. Екатерина Ципухина в очередной раз доказала, что высокие девушки могут делать квады — воспитанница Виктории Буцаевой уверенно приземлила четверной сальхов. Спортсменка ни разу не сбилась, пока исполняла свою трогательную и вместе с тем сильную программу «Евгений Онегин». Катя не упустила ничего: прыжки, дорожки шагов, вращения — всё было на высочайшем уровне. Специалисты поприветствовали Ципухину одобрительными аплодисментами.

Несмотря на отсутствие ультра-си, Варвара Лисс показа высокий уровень владения коньком, полностью справившись со сложнейшей музыкой Баха. Алиса Двоеглазова из группы Этери Тутберидзе имеет огромный потенциал, но часто не реализовывает его. Фигуристка пыталась исполнить четверные лутц и тулуп, но в первый раз упала, а во второй —допустила «бабочку». Эта проблема преследует спортсменку уже давно — вероятно, наставникам придётся пересмотреть схему её тренировок. Яркий прокат был у Лидии Плескачёвой, которая зашла на тройной аксель, но совершила степ-аут. Было и падение у фигуристки, но в целом это не помешало насладиться её зажигательным представлением. Хотя собой спортсменка точно не была довольна — Лида не сдерживала слёз после проката.

Базылюк с тремя квадами показала, кто настоящий лидер

Маргарита Базылюк подтвердила статус потенциального лидера нового сезона среди юниоров. Гениальная ученица Этери Тутберидзе представила постановку под музыку Carmina Burana и «Ангелы и демоны» и выглядела в ней довольно органично. Она стартовала с пролётного тройного акселя, а затем приземлила каскад из четверного тулупа и двойного акселя. Кроме того, она исполнила четверной сальхов и каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Соперницам стоит опасаться невероятной Базылюк.

Маргарита Базылюк Фото: Кадр трансляции

Алиса Юрова из «Ангелов Плющенко» попыталась приземлить триксель, но неудачно. Фигуристка показала интенсивное катание, но не выдержала напряжения — упала ещё раз. Увы, у одногруппницы Алисы Любови Рубцовой также не задалось с тройным акселем — после ультра-си она оказалась на льду. И повторить попытку не получилось. Воспитанница Юлии Липницкой Анна Ляшенко не стала рисковать с акселем в три с половиной оборота, отчего лишь выиграла: её программа под песни Angry too, Naughty hands и Real boy оказалась настоящим произведением искусства. В короткой Аня была великолепна, а в произвольной лишила специалистов дара речи. Олимпийская чемпионка Сочи постаралась на славу ради своей ученицы.

«Пятый элемент» Валерии Лукашовой классно поставлен, и, когда спортсменка будет в форме, программа заиграет яркими красками. Пока ученица Этери Тутберидзе готова на 70% — с хореографической точки зрения претензий нет, а вот с технической стоит поработать над квадом — с него она упала. Алёна Принёва завершала контрольные прокаты у девушек. Представительница «Хрустального» выбрала трудную музыку Бетховена, отчего напряжение росло с каждой секундой. Алёна упала с четверного лутца, но это не помешало ей выложиться в остальном. Чёткие линии, плавное скольжение и высокий артистизм — Принёва явно способна на большее. Но форма неидеальная — ещё один прыжок был сорван. Впрочем, это проблема не только конкретной фигуристки. Спортсменкам ещё предстоит довести свои программы до идеала, но уже сейчас можно сказать, что у юных звёздочек фигурного катания огромные амбиции.