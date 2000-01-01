Ученица Липницкой требует «Перемен», а другие выбирают классику. Новые программы юниорок

Валерия Лукашова

Ученица Тутберидзе окунает во французскую атмосферу своей короткой программой под композицию Камиля Лелюша T'es ou. Совсем другое настроение у фигуристки в произвольной — она катается под саундтрек к фильму «Пятый элемент».