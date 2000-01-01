Ученица Липницкой требует «Перемен», а другие выбирают классику. Новые программы юниорок

Программы девушек-юниорок в новом сезоне
Фигуристки показали постановки на предстоящий сезон на контрольных прокатах в Новогорске. Рассказываем, какую музыку они выбрали и в каком настроении будут кататься.
Яна Анашкина
В короткой программе фигуристка из Екатеринбурга катается под саундтрек из фильма «Последний самурай» в образе воинственной китаянки, а для произвольной она выбрала лиричную Someone like you Адель.
Маргарита Базылюк
Главная фаворитка юниорских соревнований зажигает в короткой программе под захватывающую Miserlou Кэролайн Кэмпбелл и Уильяма Джозефа, а в произвольной поражает мощной постановкой под Carmina Burana Карла Орффа и Angels and Demons Ханса Циммера.
Мария Гордеева
«Сострадание» Ильи Бешевли отлично ложится на лиричное катание фигуристки в короткой программе. В произвольной же Маша будет покорять под композицию The Storm, Ice, Air and Winds.
Алиса Двоеглазова
В короткой программе ученица Тутберидзе раскрывает свою драматичную сторону под песню The Windmills Of Your Mind Барбры Стрейзанд. А в произвольной девушка заигрывает со зрителями под Sous le ciel de Paris и Milord Эдит Пиаф.
Елена Костылева
Новоиспечённая ученица Плющенко раскрывает новые грани своего артистизма в короткой программе, поставленной под кавер на песню Voila Барбары Прави. В произвольной же Лена демонстрирует мощь своего катания под «Токкату и фугу» Баха.
Милана Лебедева
В короткой программе фигуристка зажигает в венгерском танце чардаш, а в произвольной покоряет своей харизмой под трек Dog days are over группы Florence + The machine.
Варвара Лисс
Фигуристка из Санкт-Петербурга в короткой программе дарит яркие эмоции под Cinema Italiano, а в произвольной раскрывает глубину своего катания под композицию «Фуга» Баха.
Валерия Литвинчëва
Фигуристка из ЦСКА для короткой программы выбрала песни Кристины Агилеры El beso del Final и Mujer Latina. В произвольной Лера попытается показать осмысленное катание под Angels and Demons Ханса Циммера.
Валерия Лукашова
Ученица Тутберидзе окунает во французскую атмосферу своей короткой программой под композицию Камиля Лелюша T'es ou. Совсем другое настроение у фигуристки в произвольной — она катается под саундтрек к фильму «Пятый элемент».
Анна Ляшенко
Неординарную короткую программу под треки Дженнифер Томас Rise of the phoenix и «Перемен» Виктора Цоя из «Майора Грома» продемонстрировала ученица Юлии Липницкой. Яркая постановка у фигуристки и в произвольной — там она показывает дерзкое катание под композиции Angry too, Naughty hands и Real boy.
Агата Петрова
Ученица Мишиных будет радовать мощной короткой программой под Black Betty американской рок-группы Ram Jam, которую для неё поставил Бенуа Ришо. Произвольную фигуристка оставила старую — она поставлена под Caravan Дюка Эллингтона и Jai Ho! из «Миллионера из трущоб».
Лидия Плескачёва
На второй год программу оставила и ученица Пановой — Лида вновь будет демонстрировать в произвольной зажигательный Splish Splash. А в короткой программе фигуристка покоряет «Концертом для фортепиано с оркестром» Эдварда Грига.
Алёна Принёва
Новоиспечённая ученица Тутберидзе экспериментирует с драмой в своей короткой программе — девушка катается под Pourvu qu’on m’aime Джульетт Моран. А многогранность катания Алёны тренеры решили подчеркнуть «Лунной сонатой» в произвольной.
Любовь Рубцова
В короткой программе ученица Плющенко зажигает под драйвовый кавер на песню M.I.A. Bad Girls, а в произвольной раскрывается с другой стороны под музыку из «Великого Гэтсби».
Екатерина Ципухина
Фигуристка из Нижнего Новогорода в короткой программе топит лёд под огненную композицию Brand X Music Cantos de Fuego. В произвольной же Катя раскрывает себя с драматичной стороны: под музыку из фильма «Онегин» она воплощает роль Татьяны Лариной.
Алиса Юрова
Ученица Плющенко притягивает внимание своим катанием в короткой программе под композицию Sevdaliza Shahmaran. В произвольной фигуристка попытается заворожить зрителей под популярный трек Me and the devil.
Ученица Липницкой требует «Перемен», а другие выбирают классику. Новые программы юниорок
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