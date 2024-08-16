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Юлия Липницкая появилась на контрольных прокатах юниоров по фигурному катанию — она вывела свою ученицу Анну Ляшенко

Липницкая покорила своим появлением на юниорских прокатах. Юля уже выводит своих учеников
Яна Левхина
Юлия Липницкая вывела свою ученицу Анну Ляшенко
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Юная Анна Ляшенко продемонстрировала большой тренерский потенциал олимпийской чемпионки Сочи.

Появление Юлии Липницкой на контрольных прокатах юниоров стало очень приятным сюрпризом. Олимпийская чемпионка Сочи сторонится публичности и практически ничего не рассказывает о себе, поэтому её появление на кадрах трансляции из Новогорска стало настоящим подарком. Юля отлично выглядит, находится в потрясающей форме и уже выводит своих учеников на масштабные мероприятия. На контрольных прокатах она сопровождала 15-летнюю Анну Ляшенко, которая покорила болельщиков своими программами.

Рассказываем, как складывается тренерский путь Липницкой и чем цепляет её юная ученица.

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Тренерской карьере Липницкой поспособствовал Плющенко

После завершения карьеры Липницкая решила развиваться в тренерстве.

«Сначала это были спортивные сборы, мастер-классы, формат выездных тренировок по разным городам и странам. А потом поступило предложение поработать в «Ангелах Плющенко». Достаточно было всего одного звонка от Евгения Викторовича — я приехала и сразу начала работать», — рассказывала Юлия пресс-службе правительства Московской области.

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Олимпийская чемпионка не стала сразу замахиваться на амбициозные цели и начала свой путь с работы с юными спортсменами. Юля любит детей, она сама воспитывает маленькую дочь (этим летом Каталине исполнилось четыре года), так что ей оказалось несложно найти общий язык с подопечными. Тем более Липницкая сама прошла непростой путь в спорте, после этого опыта она чётко определила для себя принципы работы тренером.

«Самое главное – это постараться дать возможность спортсмену выйти на его максимум. На что может быть способен в будущем каждый ребенок – на этот максимум и выйти. Кому-то нужно больше времени и сил, кому-то меньше, у каждого ребенка разные данные, разные способности и возможности, разное отношение к спорту, в том числе и мотивация. Как тренера в работе меня это вдохновляет.

Когда тренер вкладывает свои силы, время, энергию изо дня в день и видит улучшения и прогресс, хоть это и не всегда бывает быстро и сразу, безусловно, это мотивирует. Главное, чтобы рабочий процесс шёл: чтобы дети хотели заниматься и им это нравилось, чтобы родители помогали и поддерживали своих детей, чтобы были заинтересованность, терпение, понимание и желание. А дальше уже будут результаты, — рассказывала олимпийская чемпионка «Московскому фигуристу».

Чем зацепила ученица Липницкой на контрольных прокатах

Липницкая уже около четырёх лет работает в «Ангелах Плющенко», и вот постепенно подходит к тому моменту, когда её ученики начинают выходить на высокий уровень. В этом сезоне олимпийская чемпионка будет выводить на юниорские соревнования 15-летнюю Анну Ляшенко, которая покорила зрителей на контрольных прокатах.

«Мы работаем с Аней с 2021 года. Она из Батайска. До того как попасть в мою группу, Аня тренировалась в Ростове, но в период пандемии начались большие проблемы со льдом, из-за чего они с мамой приняли решение ехать в Москву. В ноябре Аня пришла на просмотр, после чего мы поговорили с её мамой, обсудили моменты по поводу переезда, с этого и началась наша совместная работа.

Аня — девочка мотивированная, работоспособная. На протяжении тренировки она старается выкладываться, отрабатывать всё от начала до конца, включая и то, что получается плохо. Она знает, это нужно ей самой. Потихоньку прибавляет, улучшается», — рассказывала Липницкая о своей ученице пресс-службе ФФККР.

Анна Ляшенко

Анна Ляшенко

Фото: fsrussia.ru

В Новогорске Ляшенко выступала без ультра-си, но это не помешало ей притянуть к себе внимание и получить множество восторженных отзывов о своём катании. Аня красиво скользит, хорошо чувствует музыку и обладает артистическими данными. Её сильные стороны отлично подчёркиваются постановками: в короткой программе Ляшенко выступает под «Перемен» из «Майора Грома», а в произвольной — под песни Лолы Бланк. Программы получились очень яркие, насыщенные и характерные. Кстати, короткую поставила сама Липницкая — видно, что у экс-фигуристки есть хороший потенциал, чтобы стать успешным хореографом.

О перспективах Ляшенко говорить сложно, так как девушка пока не демонстрирует элементов ультра-си. Зато на её примере отчётливо видно, каких фигуристов может воспитывать Липницкая. Путь олимпийской чемпионки Сочи в тренерстве идёт медленно, но верно. Нет никаких сомнений, что об успехах её учеников мы ещё услышим.

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