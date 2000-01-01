Какие ультра-си исполняли юниоры в Новогорске?
Сложные прыжки покорились далеко не всем ученикам Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. И девушки оказались точнее парней?
Елена Костылева
Дебютантка из группы Евгения Плющенко планировала показать три квада, но в итоге смогла исполнить только один — сальхов в каскаде с тройным тулупом.
Маргарита Базылюк
Главная соперница Лены Маргарита Базылюк, напротив, была как никогда точна: триксель, квад-тулуп в комбинации с дупелем, квад-сальхов и каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.
Арсений Федотов
Поддержать гениальную ученицу Этери Тутберидзе должен был Арсений Федотов, но на четверном сальхове он упал. Исполнил фигурист только триксели.
Лев Лазарев
Зато Лев Лазарев, с которым соперничает Арсений, показал шикарный четверной флип, а затем и сложнейший квад-лутц. Вот это мощь!
Екатерина Ципухина
У девушек неожиданным лидером оказалась Екатерина Ципухина, которая, несмотря на высокий рост, смогла приземлить идеальный квад-сальхов.
Мария Гордеева
Повторила успех Кати Мария Гордеева, исполнившая тот же прыжок из разряда ультра-си. Не без дрожи, конечно, но элемент засчитан.
Николай Угожаев
Николай Угожаев зашёл на старшие квады: флип в каскаде с тройным тулупом получился, а вот на лутце произошла ошибка на приземлении.
Иван Рамзенков
Иван Рамзенков справился с каскадом 4+3 из тулупов и с трикселями — хорошее начало для неофициальных прокатов.
Макар Пузин
Макар Пузин порадовал лишь тройным акселем, элементом, который не так редок у парней, но всё же относится к ультра-си.
Михаил Тихонов
Михаил Тихонов исполнил один четверной — тулуп — в комбинации с тройным таким же прыжком.
Базылюк показала класс парням, Лазарев уделал соперника. Кто из юниоров исполнял ультра-си
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