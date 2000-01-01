Базылюк показала класс парням, Лазарев уделал соперника. Кто из юниоров исполнял ультра-си

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Какие ультра-си исполняли юниоры в Новогорске?
Какие ультра-си исполняли юниоры в Новогорске?
Сложные прыжки покорились далеко не всем ученикам Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. И девушки оказались точнее парней?
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Елена Костылева
Елена Костылева
Дебютантка из группы Евгения Плющенко планировала показать три квада, но в итоге смогла исполнить только один — сальхов в каскаде с тройным тулупом.
Маргарита Базылюк
Маргарита Базылюк
Главная соперница Лены Маргарита Базылюк, напротив, была как никогда точна: триксель, квад-тулуп в комбинации с дупелем, квад-сальхов и каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.
Арсений Федотов
Арсений Федотов
Поддержать гениальную ученицу Этери Тутберидзе должен был Арсений Федотов, но на четверном сальхове он упал. Исполнил фигурист только триксели.
Лев Лазарев
Лев Лазарев
Зато Лев Лазарев, с которым соперничает Арсений, показал шикарный четверной флип, а затем и сложнейший квад-лутц. Вот это мощь!
Екатерина Ципухина
Екатерина Ципухина
У девушек неожиданным лидером оказалась Екатерина Ципухина, которая, несмотря на высокий рост, смогла приземлить идеальный квад-сальхов.
Мария Гордеева
Мария Гордеева
Повторила успех Кати Мария Гордеева, исполнившая тот же прыжок из разряда ультра-си. Не без дрожи, конечно, но элемент засчитан.
Николай Угожаев
Николай Угожаев
Николай Угожаев зашёл на старшие квады: флип в каскаде с тройным тулупом получился, а вот на лутце произошла ошибка на приземлении.
Иван Рамзенков
Иван Рамзенков
Иван Рамзенков справился с каскадом 4+3 из тулупов и с трикселями — хорошее начало для неофициальных прокатов.
Макар Пузин
Макар Пузин
Макар Пузин порадовал лишь тройным акселем, элементом, который не так редок у парней, но всё же относится к ультра-си.
Михаил Тихонов
Михаил Тихонов
Михаил Тихонов исполнил один четверной — тулуп — в комбинации с тройным таким же прыжком.
Базылюк показала класс парням, Лазарев уделал соперника. Кто из юниоров исполнял ультра-си
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