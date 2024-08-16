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Свадьба фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова: фото, видео, обручальные кольца, платье, комментарии — онлайн

Свадьба Саши Трусовой — завтра! Жених и невеста уже показали обручальные кольца. LIVE
Дарья Кирюхина Яна Левхина
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Александра Трусова и Макар Игнатов
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Вице-чемпионка Олимпийских игр выходит замуж за Макара Игнатова.

Александра Трусова — главный ньюсмейкер лета в нашей фигурке. Саша не только собралась выступить на контрольных прокатах, но и устроила настоящее реалити-шоу из собственной свадьбы.

Александра Трусова Подробнее

Фигуристка выходит замуж за Макара Игнатова, который ради своей невесты перебрался в Москву из Санкт-Петербурга и теперь тренируется у Евгения Плющенко. Но предложение было сделано в Питере — на романтичном фоне разводных мостов.

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Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе. Что уже известно о главном торжестве лета?

Свадьба назначена на 17 августа, но молодые уже вовсю подогревают радостное событие. Будет очень ярко! А мы постараемся ничего не пропустить.

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Live Валерия Кукалева

Макар, кстати, перекрасился в блондина. Как вам?

Фото: скрин из видео Александры Трусовой

16:23 Валерия Кукалева

И ещё вот такими милыми фотографиями порадовала Саша.

16:10 Валерия Кукалева

Всем привет! Постараемся в полном объёме показать вам главное фигурное торжество этого лета.

Вот так выглядят обручальные кольца Саши и Макара.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

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