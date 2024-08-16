Свадьба Саши Трусовой — завтра! Жених и невеста уже показали обручальные кольца. LIVE

Александра Трусова — главный ньюсмейкер лета в нашей фигурке. Саша не только собралась выступить на контрольных прокатах, но и устроила настоящее реалити-шоу из собственной свадьбы.
Фигуристка выходит замуж за Макара Игнатова, который ради своей невесты перебрался в Москву из Санкт-Петербурга и теперь тренируется у Евгения Плющенко. Но предложение было сделано в Питере — на романтичном фоне разводных мостов.
Свадьба назначена на 17 августа, но молодые уже вовсю подогревают радостное событие. Будет очень ярко! А мы постараемся ничего не пропустить.
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Макар, кстати, перекрасился в блондина. Как вам?
Фото: скрин из видео Александры Трусовой
И ещё вот такими милыми фотографиями порадовала Саша.
Всем привет! Постараемся в полном объёме показать вам главное фигурное торжество этого лета.
Вот так выглядят обручальные кольца Саши и Макара.
Фото: из личного архива Александры Трусовой