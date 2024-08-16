«Всё равно, сравнивают с Трусовой или нет». Тутберидзе готовит ещё одну Русскую ракету?

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиня нового выпуска — 13-летняя Алёна Принёва.

В одарённой девушке недаром многие видят вторую Александру Трусову. Помимо внешнего сходства, Алёну роднят с Русской ракетой владение несколькими четверными прыжками, небоязнь рисковать, а также произвольная под саундтрек из сериала «Игра престолов», которую она катала в прошлом сезоне. Однако, несмотря на наличие у неё параллелей с легендарной старшей коллегой, нельзя не заметить, что Принёва обладает собственной яркой индивидуальностью – как на льду, так и в жизни.

Всё самое важное об Алёне рассказываем в материале «Чемпионата».

Алёна Принёва Фото: «Чемпионат»

«Не попадалось такого, что пишут «Принёва и Трусова — близнецы»

В фигурное катание Алёну Принёву привела мама, когда ей было три года. Далеко идущих спортивных планов тогда никто не строил, но талант девочки быстро проявился, и она с головой окунулась в соревновательный мир. Уже в 10 лет она отлично показала себя, постоянно занимая призовые места на турнирах. А незадолго до 11-летия впервые пошла на четверной прыжок — риттбергер. Эта попытка ознаменовалась грубым приземлением и большим недокрутом, зато сразу стало понятно: растёт будущая звезда, и с ней нужно считаться.

К 12 годам Алёна освоила самый дорогой квад — четверной лутц, который стал её любимчиком и завсегдатаем контента. До этого она также учила четверной флип, но покорить его на стартах не получалось. Тогда она на время полностью сосредоточилась на лутце, но совсем о флипе не забывала. Не исключено, что в будущем (возможно, ближайшем) она будет исполнять в произвольной оба старших квада. По крайней мере, такими планами она делилась в начале года. Правда, с тех пор в арсенале Алёны появился очередной четверной: весной она успешно выполнила на соревнованиях четверной тулуп, да ещё в каскаде с тройным тулупом. Так что вариантов усложнения контента у неё много. Может быть, даже добьёт тот же четверной риттбергер, хотя и трёх разных квадов — более чем достаточно, чтобы быть на вершине.

Алёна Принёва Фото: из личного архива Алёны Принёвой

Что же касается тройного акселя, подружиться с ним Алёне пока не удалось. Она честно признаёт: прыгать его ей в принципе не понравилось. Но это не значит, будто коварный элемент никогда не появится в её прокатах. Для такой упорной девушки определённо не существует непреодолимых препятствий. Упорство — её личная суперсила. С такой способностью никакой триксель точно не страшен!

В прошлом сезоне Алёна перешла из новисов в юниоры, катаясь в произвольной под музыку из сериала «Игра престолов». В образе Дейнерис она ещё больше напомнила знаменитую Александру Трусову, с которой её и до этого постоянно сравнивали болельщики. Спортсменки действительно имеют внешнее сходство, обе обожают прыгать, а теперь их в том числе объединяет воплощение на льду одного и того же персонажа.

Однако искать в Алёне вторую Русскую ракету, конечно, не стоит. Она самодостаточная фигуристка с собственным стилем катания. У неё иной спортивный путь, свои приоритеты в расстановке целей. И с возрастом её индивидуальность будет раскрываться сильнее и сильнее.

Впрочем, какой-то проблемы из-за параллелей с признанной Королевой квадов сама Алёна не видит. Относится к этому спокойно, тем более Саша наравне с Щербаковой и Валиевой входит в список её фавориток среди наших одиночниц.

«Как отношусь к сравнениям с Сашей Трусовой? Вообще, мне всё равно, сравнивают меня или нет. Просто черты лица чуть-чуть похожи. Не попадалось такого, что пишут «Принёва и Трусова — близнецы». Попадались коллажи, где мы с Сашей в одном возрасте. Четверной лутц такой же классный, как у Саши? Его надо чуть стабилизировать и показывать на соревнованиях гораздо лучше», — делилась Принёва с «Чемпионатом».

«Пошла бы учиться на косметолога»

Недавно Алёна преподнесла сюрприз: покинула группу Екатерины Моисеевой в ЦСКА, где каталась всю карьеру, и пополнила стройные ряды воспитанниц Этери Тутберидзе. Вероятно, теперь открывается новая глава её спортивной жизни с максимально высокими целями. Предыдущий сезон не принёс девушке медалей главных российских юниорских турниров, хотя она являлась одной из основных на них претенденток. Хочется верить, что смена команды пойдёт ей на пользу и приведёт к желанным победам.

Алёна Принёва Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

На случай, если с фигурным катанием всё же не сложится, у Алёны уже есть план, где и как развиваться в дальнейшем. Юная одиночница питает интерес к медицинскому делу и с удовольствием освоит профессию врача-косметолога.

«Я пошла бы учиться на врача, на косметолога. В 10-й класс я точно пойду в медицинский профиль, а потом, если карьера продолжится, то пойду на тренера — биологию в любом случае надо сдавать. Химию ещё сдам. Если не пойдёт с фигурным катанием, то стану врачом», — рассказывала Принёва Sport24.

На самом деле будет здорово, если Алёне удастся реализовать себя в обеих сферах: и в большом спорте, и на поприще медицины. Пример совмещения учёбы в медицинском вузе двукратного чемпиона России Евгения Семененко доказывает, что отказываться от какой-то мечты ради другой — необязательно.

Как бы то ни было, прямо сейчас Алёна уверенно сражается за место под солнцем в фигурном катании, отважно укрощая сложнейшие четверные прыжки. Она выходит на лёд, всегда готовая к бою, и, словно Дейнерис, отстаивает право на трон.