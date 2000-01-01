Кто пришёл поздравить молодожёнов Трусову и Игнатова?
Было множество гостей из мира фигурного катания и не только.
Семья Плющенко
Александр и Арсений Плющенко несли фату Саши на выездной церемонии, а Яна Рудковская выступила настоящей феей-крёстной этого торжества.
Подружки невесты
В роли подружек выступили фигуристки Софья Самоделкина, Мария Лёвушкина и Анна Фролова, самые близкие подруги Саши.
Друзья жениха
Среди друзей жениха можно было увидеть фигуриста Михаила Полянского и тренера по ОФП из академии «Ангелы Плющенко» Ерема Газазяна.
Тренеры «Ангелов Плющенко»
Среди гостей были и другие специалисты академии – Дмитрий Михайлов, Артём Значков, Наталья Линичук.
Сергей Дудаков
Сергей Викторович Дудаков, тренер Саши, сыгравший в её жизни важнейшую роль, посетил торжество.
В числе гостей оказалось большое количество фигуристов –
Елена Радионова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Губанова, Даниил Горелкин, Софья Титова, Андрей Рудь.
Елена Радионова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Губанова, Даниил Горелкин, Софья Титова, Андрей Рудь.
Не могла пропустить торжественный момент и Анна Щербакова.
Мир блогеров
Немало было гостей и из мира шоу-бизнеса: молодых поздравили Влад Красавин, Маша и Роберт Герберы, Дима Гордей, Софа Купер, Саша Айс.
От Щербаковой и Дудакова до топ-блогеров! Кто пришёл на свадьбу Трусовой и Игнатова?
Читайте также
Какие ультра-си исполняли юниоры в Новогорске?
Программы фигуристок-юниорок в новом сезоне
Музыка фигуристов-юниоров в новом сезоне
Победы наших фигуристов при Валентине Писееве
Фигуристы на юниорских контрольных прокатах
Фигуристки на юниорских контрольных прокатах
Самые романтичные фото Косторной и Куницы
Что известно о свадьбе Саши Трусовой?
Что известно о новых программах фигуристов?
Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Необычные занятия наших фигуристок летом
Главные фигуристы-долгожители
За кого Трусова выходит замуж? Факты об Игнатове
Как Игнатов сделал предложение Трусовой. Видео
Что происходит с экс-россиянами Дэвис и Смолкиным
Медведева и Загитова на премии Муз-ТВ. Фото