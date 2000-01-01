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Кто пришёл поздравить молодожёнов Трусову и Игнатова?
Кто пришёл поздравить молодожёнов Трусову и Игнатова?
Было множество гостей из мира фигурного катания и не только.
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Семья Плющенко
Семья Плющенко
Александр и Арсений Плющенко несли фату Саши на выездной церемонии, а Яна Рудковская выступила настоящей феей-крёстной этого торжества.
Подружки невесты
Подружки невесты
В роли подружек выступили фигуристки Софья Самоделкина, Мария Лёвушкина и Анна Фролова, самые близкие подруги Саши.
Друзья жениха
Друзья жениха
Среди друзей жениха можно было увидеть фигуриста Михаила Полянского и тренера по ОФП из академии «Ангелы Плющенко» Ерема Газазяна.
Тренеры «Ангелов Плющенко»
Тренеры «Ангелов Плющенко»
Среди гостей были и другие специалисты академии – Дмитрий Михайлов, Артём Значков, Наталья Линичук.
Сергей Дудаков
Сергей Дудаков
Сергей Викторович Дудаков, тренер Саши, сыгравший в её жизни важнейшую роль, посетил торжество.
В числе гостей оказалось большое количество фигуристов – <br/> Елена Радионова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Губанова, Даниил Горелкин, Софья Титова, Андрей Рудь.
В числе гостей оказалось большое количество фигуристов –
Елена Радионова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Губанова, Даниил Горелкин, Софья Титова, Андрей Рудь.
Не могла пропустить торжественный момент и Анна Щербакова.
Не могла пропустить торжественный момент и Анна Щербакова.
Мир блогеров
Мир блогеров
Немало было гостей и из мира шоу-бизнеса: молодых поздравили Влад Красавин, Маша и Роберт Герберы, Дима Гордей, Софа Купер, Саша Айс.
От Щербаковой и Дудакова до топ-блогеров! Кто пришёл на свадьбу Трусовой и Игнатова?
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