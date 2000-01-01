Александра Трусова и Макар Игнатов стали мужем и женой
Фигуристы официально зарегистрировали брак в загсе и создали совместный аккаунт в TikTok. На своей странице в социальных сетях фигуристка выложила видео с регистрации, подписав его: «Теперь Александра Игнатова».
Александра Трусова и Макар Игнатов стали мужем и женой. Видео
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