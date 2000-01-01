Российский фигурист вместе с партнёршей сделали эффектный пятерной подкрут
Фигуристы выполнили новый сложный элемент на тренировке, удивив болельщиков и поклонников фигурного катания. Это надо видеть!
Российский фигурист вместе с партнёршей сделали эффектный пятерной подкрут. Видео
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